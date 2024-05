uCloudlink presenta la nueva serie GlocalMe® Life en VivaTech 2024 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- uCloudlink presenta la nueva serie GlocalMe Life en VivaTech 2024 con tres nuevos dispositivos móviles únicos que redefinen la forma en que los consumidores digitales se conectan y se comunican en cualquier lugar del mundo

PARÍS, 23 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- GlocalMe, la marca de estilo de vida digital de uCloudLink Group Inc. ("uCloudlink") (NASDAQ: UCL), presentó hoy tres nuevos productos en VivaTech 2024. GlocalMe Life KeyTracker, RoamPlug y Unicord son los últimos productos de la nueva serie de productos GlocalMe Life que mantendrán a los consumidores digitales conectados con sus amigos, familiares y trabajo sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Estos nuevos dispositivos GlocalMe Life vienen con la tecnología Cloud SIM patentada de uCloudlink que permite una conectividad a Internet rápida, fiable y segura en más de 200 países y regiones, minimizando la necesidad de costosas tarifas de roaming y suscripciones a planes de datos móviles internacionales.

"Visualizamos un mundo en el que cada individuo, independientemente de su ubicación o circunstancias, esté perfectamente conectado en lugar de estar limitado por las limitaciones de un único operador de red, costosos planes de roaming de datos o la imprevisibilidad de una conexión Wi-Fi no segura", afirmó Chaohui Chen, consejero delegado de uCloudlink. "La serie GlocalMe Life representa más que un simple avance tecnológico, es un cambio de paradigma: una fusión de innovación, simplicidad y practicidad. Refleja la interacción dinámica entre tecnología y estilo de vida que se adapta perfectamente a las necesidades de los consumidores digitales de hoy. Los nuevos productos GlocalMe Life que hemos introducido son más que simples dispositivos móviles: están diseñados para salvar las barreras de la conectividad y proporcionar una experiencia minimalista y fluida para las personas sin importar en qué parte del mundo se encuentren."

En un mundo donde cada momento está conectado, GlocalMe es más que un simple operador de servicios de red global; es un innovador que conecta a las personas. Con GlocalMe, cada conexión es un paso hacia una vida mejor y empoderada

GlocalMe Life KeyTracker

El GlocalMe Life KeyTracker es un rastreador pequeño y ligero que se puede conectar a cualquier objeto personal, incluidas las llaves, el equipaje y otros objetos de valor. KeyTracker también puede proporcionar tranquilidad a los cuidadores de niños y ancianos o dueños de mascotas en caso de que estén fuera de su alcance. Se conecta a su teléfono inteligente a través de Wi-Fi o Bluetooth para determinar la ubicación exacta en la aplicación móvil GlocalMe a través de su tecnología de reubicación séxtuple, con posicionamiento exclusivo de múltiples redes y estaciones base y búsqueda activa de radar de hasta 100 metros.

Con un precio minorista de 49,99 dólares (y 54,99 dólares para Pet Edition), GlocalMe Life KeyTracker estará disponible para su compra a partir del 11 de junio de 2024 en el sitio web oficial de GlocalMe.

GlocaMe Life RoamPlug

El GlocalMe Life RoamPlug es más que un simple adaptador de viaje universal, es un dispositivo único que combina tecnología de carga inteligente, cargador de 4 puertos, incluidos 3 USB-C y 1 USB-A, y un módulo Wi-Fi móvil incorporado. RoamPlug le permite viajar más ligero, más inteligente y con una fuente de alimentación de un solo enchufe para toda su tecnología y dispositivos. Cuando no se utiliza como adaptador, también se puede utilizar como punto de acceso móvil para proporcionar conectividad a Internet estable y segura para todos sus demás dispositivos móviles mientras viaja.

Con un precio minorista de 99,99 dólares, GlocalMe Life RoamPlug está disponible para su compra a partir del 17 de junio de 2024 en el sitio web oficial de GlocalMe.

GlocalMe Life Unicord

El GlocalMe Life Unicord es un cable USB C a C con capacidades de Wi-Fi móvil integradas. Imagínese sin un cable de carga, un dongle Wi-Fi o conectividad a Internet. Unicord puede abordar todos estos problemas simplemente conectando el cable a una fuente de alimentación o a una computadora portátil directamente, y el módulo Wi-Fi móvil en el cable servirá instantáneamente como punto de acceso. La combinación de Unicord y RoamPlug los convierte en excelentes compañeros de viaje no solo para cargar y conectar sus dispositivos, sino también para proporcionarle una conectividad a Internet confiable sin la necesidad de llevar hardware voluminoso.

Con un precio minorista de 29,99 dólares, GlocalMe Life Unicord está disponible para su compra a partir del 17 de junio de 2024 en el sitio web oficial de GlocalMe.

Serie GlocalMe Life y centro comercial de datos

Presentado por primera vez en 2024, GlocalMe Life es una nueva serie de productos establecida por GlocalMe que tiene como objetivo fusionar la vida inteligente y la accesibilidad confiable a Internet en una experiencia simple y minimalista. Desde dispositivos para el cuidado de familiares y mascotas hasta otros elementos móviles esenciales, los productos GlocalMe Life son sus compañeros de viaje locales y globales que le permiten permanecer conectado con su ser querido todo el tiempo. Respaldados por la tecnología Cloud SIM patentada de uCloudlink, los dispositivos GlocalMe Life seleccionarán dinámicamente la mejor cobertura de red en cualquier momento y ubicación a nivel mundial. Cuando se suscribe a los planes de datos internacionales de GlocalMe, puede disfrutar de una conectividad a Internet confiable, sin roaming y sin SIM con sus dispositivos GlocalMe Life. Para obtener más información sobre el centro comercial de datos y los planes de servicio de GlocalMe, visite https://www.glocalme.com/product-category/special-data-offer/.

Con los productos GlocalMe Life, no necesita mucho para mantenerse conectado. Si usted es padre, dueño de una mascota, nómada digital, trabajador móvil, viajero de negocios, trotamundos o simplemente alguien que necesita una red de datos segura, fiable y sin interrupciones, los productos GlocalMe Life pueden brindarle su estilo de vida con facilidad y simplicidad.

Para obtener más información sobre las características, especificaciones y precios del producto en moneda local, visite https://www.glocalme.com/product/.

Para descargar fotografías de alta resolución de los productos, visite aquí .

Acerca de GlocalMe: Una mejor conexión potencia una vida mejor

GlocalMe tiene como objetivo cultivar conexiones significativas entre personas de todo el mundo a través de una conectividad perfecta. Creemos que todos y cada uno pueden disfrutar de "mejores conexiones". En el corazón de la innovación de GlocalMe se encuentra una revolucionaria tecnología Cloud SIM que permite a los usuarios elegir sin esfuerzo la cobertura de red más óptima entre múltiples operadores que habla de calidad y asequibilidad sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Con un compromiso genuino con un mundo conectado, GlocalMe continúa cumpliendo su promesa con su conjunto de productos GlocalMe Life que redefinen la forma en que conectamos con nuestros amigos, familiares, trabajo y para mejorar nuestros estilos de vida y experiencias personales. Como líder del mercado en ofrecer cobertura a la mayoría de los mercados con cobertura 5G de velocidad completa, el centro comercial de datos de GlocalMe ofrece una selección integral de productos de datos que permiten a los usuarios móviles disfrutar de servicios de múltiples operadores, sin tarjeta SIM y sin contrato, proporcionándoles el poder para permanecer conectado sin esfuerzo.

GlocalMe es una marca de estilo de vida digital de la empresa de tecnología uCloudlink (NASDAQ: UCL) que cotiza en Nasdaq. Con su misión de permitir que las personas se 'conecten y compartan sin limitaciones', uCloudlink es un proveedor líder de soluciones de tecnología móvil que ofrece un mercado para compartir tráfico de datos móviles con miles de millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Al utilizar la tecnología Cloud SIM patentada de uCloudlink, los usuarios móviles ya no están confinados al servicio de un único operador de red, sino que están abiertos a un mundo de conectividad cuando y dondequiera que estén.

Para más información, visite www.glocalme.com.

