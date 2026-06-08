UGREEN lanza el NASync DXP GT, centrándose en la velocidad, el rendimiento y la fiabilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN ha dado a conocer hoy NASync DXP GT, una nueva línea de almacenamiento conectado a la red (NAS) diseñada para creadores de contenido, usuarios de hogares inteligentes y usuarios con crecientes necesidades de almacenamiento que requieren transferencias rápidas, sólidas capacidades multitarea y un rendimiento fiable de nube privada en el hogar.

Esta nueva gama incluye dos modelos, el DXP4800 GT y el DXP2800 GT, diseñados para satisfacer diferentes necesidades de almacenamiento, manteniendo la misma promesa fundamental de rendimiento, velocidad y fiabilidad. El modelo DXP4800 GT de 4 bahías admite hasta 144 TB de almacenamiento, con conectividad dual de 10 GbE y una ranura para tarjeta SD integrada, mientras que el modelo DXP2800 GT de 2 bahías admite hasta 80 TB.

Equipado con un procesador AMD Ryzen Embedded R2514 y hasta dos puertos de 10 GbE, el DXP GT ofrece a los usuarios la flexibilidad de combinar almacenamiento SATA, U.2 y M.2 para cargas de trabajo locales exigentes las 24 horas del día.

Diseñado para superar los cuellos de botella de las cargas de trabajo domésticas modernas.

Los creadores de contenido y los usuarios de hogares inteligentes necesitan almacenamiento local capaz de gestionar archivos multimedia de gran tamaño, automatización continua, grabaciones de seguridad y múltiples servicios autoalojados que se ejecutan simultáneamente.

Cuando se utilizan otras soluciones de almacenamiento, los archivos suelen quedar dispersos en varias unidades, las transferencias de gran tamaño pueden ralentizar los proyectos creativos, las suscripciones a la nube generan costes recurrentes y la automatización del hogar inteligente puede verse interrumpida por una caída de internet. Además, puede resultar difícil almacenar, revisar y gestionar las grabaciones de seguridad en un único lugar.

UGREEN posiciona NASync DXP GT como la solución a estas frustraciones comunes. En lugar de depender de almacenamiento fragmentado o servicios en la nube de terceros, los usuarios pueden crear una nube privada local que mantiene todos sus datos en un solo lugar, admite flujos de trabajo de alta velocidad y ofrece control directo sobre la privacidad.

Rendimiento, velocidad y fiabilidad

El núcleo de la gama NASync DXP GT es el AMD Ryzen Embedded R2514, un procesador de 4 núcleos y 8 hilos que funciona a 3,7 GHz. Basado en una arquitectura x86 y diseñado para un uso continuo (24/7), permite que las transferencias de archivos, las copias de seguridad programadas, la transcodificación de vídeo, los contenedores Docker y otros servicios se ejecuten simultáneamente sin ralentizar el sistema. DXP GT también admite memoria ECC con un módulo de RAM ECC que se adquiere por separado, lo que ayuda a detectar y corregir errores de memoria para una mayor integridad de los datos a largo plazo.

En lo que respecta a la velocidad, esta gama dispone de hasta dos puertos 10GbE y una variedad de puertos USB de alta velocidad. Para los creadores de contenido, el NAS se puede montar como una unidad local para acceder más rápidamente a archivos de alta resolución, incluyendo metraje 4K y 8K, sin necesidad de copiarlos constantemente. El DXP4800 GT también incluye una ranura para tarjeta SD integrada para realizar copias de seguridad rápidas, lo que facilita a fotógrafos y creadores la importación y protección de fotos y vídeos.

Para usuarios de hogares inteligentes, Home Assistant, Plex, cámaras de seguridad, Paperless y otros servicios pueden funcionar simultáneamente con menor congestión de ancho de banda. La nueva aplicación Surveillance Center de UGREEN amplía aún más esta capacidad al ser compatible con los protocolos más comunes y proporcionar una gestión integral, desde el acceso y el almacenamiento de las cámaras hasta la visualización en directo, la reproducción y la gestión del sistema.

La flexibilidad de almacenamiento es otra gran ventaja de la nueva gama. Gracias a la compatibilidad con SATA, U.2 y M.2 (unidades que se venden por separado), los usuarios pueden crear estrategias de almacenamiento por niveles para diferentes tareas, incluyendo el archivado a largo plazo y las cargas de trabajo de lectura/escritura de alta frecuencia. UGREEN diseñó el DXP GT para ayudar a los usuarios a lograr el equilibrio perfecto entre capacidad, fiabilidad y velocidad.

Ampliando el ecosistema NAS de UGREEN

El lanzamiento de NASync DXP GT supone un nuevo paso en la expansión de la gama NAS de UGREEN. DH ofrece almacenamiento NAS esencial para el uso doméstico diario, DXP está diseñado para usuarios que necesitan mayor velocidad y rendimiento, mientras que iDX aporta inteligencia artificial local y gestión de datos de última generación.

Junto con las actualizaciones continuas de UGOS, el ecosistema UGREEN NAS ofrece a los usuarios una ruta clara desde el almacenamiento inteligente básico hasta los sistemas NAS de alto rendimiento a medida que crecen sus necesidades.

Precio y disponibilidad

El UGREEN NASync DXP4800 GT se lanza con un precio de venta recomendado de 659,99 euros / 589,99 libras, mientras que el DXP2800 GT tiene un precio de 509,99 euros / 459,99 libras. Ambos modelos cuentan con un descuento de lanzamiento del 10% a través de la tienda oficial UGREEN NAS y Amazon.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988618...

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