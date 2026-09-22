UGREEN es nombrado socio oficial de carga del BMW BERLIN-MARATHON 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, una marca tecnológica global líder, ha sido nombrada socio oficial de carga del BMW BERLIN-MARATHON 2026, que se celebrará el 27 de septiembre. Durante todo el evento, UGREEN ofrecerá servicios de carga gratuitos a corredores, aficionados y espectadores en la MARATHON EXPO, en el aeropuerto de Tempelhof, y en el Finish-Line Village, cerca de la Puerta de Brandeburgo.

Power For Every Step

Un fin de semana de maratón depende de mucho más que de las piernas. Los corredores controlan su ritmo, los aficionados los siguen por toda la ciudad y las familias permanecen en contacto entre la línea de salida y la Puerta de Brandeburgo. Gran parte de todo esto depende de que los dispositivos sigan con batería, desde el primer kilómetro hasta la meta y durante las largas horas previas y posteriores a la carrera.

Power For Every Step es la forma en que UGREEN define ese papel. Los productos de la marca ya acompañan a las personas desde el trayecto diario hasta viajes más lejanos. El BMW BERLIN-MARATHON extiende ese papel al deporte, donde una energía fiable importa más en los momentos en que la gente más la necesita.

MagFlow: carga diseñada para la forma en que nos movemos

En el centro de la presencia de UGREEN está la serie MagFlow, la gama de productos de carga magnética que la marca presentó en IFA 2026 y que ahora trae a Berlín.

Pasar de 15 W a 25 W con Qi2 aumenta la potencia de carga en casi un 70 %, y con ella las exigencias térmicas. La acumulación de calor puede provocar una reducción del rendimiento (throttling), ralentizar la carga y afectar a la salud de la batería. La gama MagFlow aborda este problema de frente: la MagFlow Pro Magnetic Power Bank 10000mAh 25W es la primera batería externa magnética Qi2 de 25 W del mundo con refrigeración líquida activa por micro-bomba, que combina el sistema CryoPulse™ de UGREEN con una lámina de cobre VC para la dispersión del calor y la regulación automática de potencia ThermalGuard™. Una ventana transparente muestra el refrigerante en circulación.

Para un fin de semana entre la EXPO, el hotel y el recorrido, MagFlow se fija con firmeza, carga sin cables y continúa suministrando energía incluso cuando el teléfono se utiliza de forma intensiva, como la navegación, la grabación de vídeo y el seguimiento de la actividad.

Algunos productos y tecnologías de UGREEN seleccionados estarán expuestos en el stand, donde los visitantes podrán probarlos directamente.

En la EXPO: recarga, juega y deja tu huella

Un día completo en la MARATHON EXPO puede agotar rápidamente la batería del teléfono. En la UGREEN Charging Station, los visitantes pueden recargar sus dispositivos gratis, descubrir una selección de productos UGREEN y comprarlos allí mismo.

Los visitantes también pueden participar en dos actividades interactivas. En el UGREEN Magnetic Toss Game, pueden poner a prueba su puntería para tener la oportunidad de ganar un premio UGREEN. En el UGREEN UGC Wall, corredores y aficionados pueden dejar sus mejores deseos para la carrera, un mensaje de ánimo o un recuerdo del maratón, y luego hacerse una foto y compartirla con la comunidad corredores.

El día de la carrera: el momento y la recuperación

UGREEN también estará presente el domingo. Tras cruzar la línea de meta, los corredores podrán inmortalizar su momento de llegada y visitar la Stretching & Charging Station para recuperarse mientras recargan sus dispositivos.

Encuentra a UGREEN durante el fin de semana de la carrera

MARATHON EXPO by BRITAAeropuerto de Tempelhof, Platz der Luftbrücke 5, 12101 BerlínStand UGREEN 7.01.03Jueves 24 de septiembre: 15:00–20:00Viernes 25 de septiembre: 10:00–20:00Sábado 26 de septiembre: 09:00–19:00

Día de la carreraFinish-Line Village, Strae des 17. Juni, cerca de la Puerta de BrandeburgoDomingo 27 de septiembre

Acerca de UGREEN

UGREEN es una marca tecnológica global líder que crea productos innovadores para que la vida cotidiana sea más inteligente, sencilla y conectada. Desde la carga inteligente y la productividad hasta el almacenamiento inteligente y el AIoT, UGREEN diseña tecnología en torno a las necesidades de la vida moderna.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ugreen-es-nombrado-socio-oficial-de-carga-del-bmw-berlin-marathon-2026-302885836.html