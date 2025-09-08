Última hora: El robot quirúrgico de un solo puerto SHURUI® recibe la certificación CE

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 28 de agosto de 2025, Beijing Surgerii Robotics Company Limited hizo historia al obtener la certificación CE (MDR EU2017/745) para su robot quirúrgico de puerto único SHURUI con instrumentos de tipo serpiente.

El sistema quirúrgico endoscópico SHURUI está diseñado para facilitar el control preciso de los instrumentos SHURUI durante procedimientos quirúrgicos laparoscópicos urológicos, ginecológicos, generales y toracoscópicos, tanto para pacientes adultos como pediátricos. Dado que el robot da Vinci SP está indicado exclusivamente para adultos, el sistema quirúrgico endoscópico SHURUI es el primer robot de puerto único en Europa aprobado para uso pediátrico. Esta revolucionaria tecnología establece un nuevo estándar mundial en cirugía mínimamente invasiva y representa una nueva generación de innovación médica.

La exclusiva tecnología instrumental tipo serpiente del robot quirúrgico de puerto único SHURUI permite realizar operaciones de alta precisión con múltiples grados de libertad mediante una sola incisión en la piel, lo que reduce drásticamente el trauma quirúrgico y acelera la recuperación del paciente. Su avanzado control de movimiento inteligente y su interfaz intuitiva proporcionan operaciones seguras, precisas e intuitivas en procedimientos complejos en adultos y niños. Los cirujanos ahora pueden realizar procedimientos que antes requerían múltiples incisiones con una sola incisión en la piel, lo que beneficia a los pacientes con una recuperación más rápida y menos complicaciones postoperatorias.

Hasta la fecha, Beijing Surgerii Robotics Company Limited ha colaborado con más de 70 hospitales en China y casi 10 en Europa. El robot quirúrgico de puerto único SHURUI ha realizado más de 2.000 cirugías y ha hecho posible más de 50 procedimientos quirúrgicos innovadores. También se ha establecido un Centro Europeo de Excelencia Clínica en colaboración con IRCAD, que ofrece formación estandarizada en cirugía de puerto único a cirujanos de toda Europa y el resto del mundo, desarrollando enfoques quirúrgicos innovadores y siendo pioneros en demostraciones remotas de cirugía de puerto único.

Surgerii Robotics está acelerando su expansión internacional con el objetivo de ofrecer cirugía robótica de puerto único más segura, precisa, menos invasiva y accesible a hospitales y pacientes de todo el mundo, redefiniendo así el futuro de la cirugía mínimamente invasiva.

