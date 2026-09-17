El último informe de Huawei propone 10 direcciones clave hacia el Mundo Inteligente 2035

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Huawei celebró un evento de lanzamiento en línea para su serie de informes sobre el mundo inteligente, bajo el lema "Actuar hoy, dar forma al mañana". Durante el evento, la compañía presentó oficialmente dos informes de investigación: Mundo Inteligente 2035: De la visión a la acción e Índice Global de Digitalización e Inteligencia 2026. Partiendo del panorama de tendencias esbozado en 2024 y de las diez megatendencias identificadas en 2025, el informe Mundo Inteligente 2035: De la visión a la acción presenta por primera vez diez líneas de actuación clave para construir un mundo inteligente; de este modo, aborda sistemáticamente los desafíos fundamentales de la era de la IA agéntica y proporciona a la industria una hoja de ruta práctica.

El informe destaca que, a medida que la IA se expande del mundo digital al físico, trasciende su papel como herramienta aislada para penetrar en los procesos fundamentales de las operaciones y la sociedad. Está redefiniendo la lógica subyacente de la industria y acelerando la transformación en diversos sectores.

David Wang, vicepresidente del Consejo de Administración y presidente rotatorio de Huawei, señaló en el informe: "La IA agéntica es una variable clave en esta transformación. Para que la IA reconfigure los paradigmas operativos, las bases de la competencia y las dinámicas industriales, debemos abordar varios desafíos fundamentales. El rumbo está claro, pero hacer realidad nuestra visión exige acciones concretas. Y ese es precisamente el enfoque del informe de este año: Mundo Inteligente 2035: Convertir la visión en acción". Según Wang, este nuevo informe parte de los cambios trascendentales que ha traído consigo la actual revolución de la IA, analiza los desafíos clave que subyacen a estas transformaciones y, finalmente, ofrece recomendaciones prácticas para un mundo impulsado por agentes inteligentes, centrándose en la creación de infraestructuras inteligentes capaces de transformar la experiencia del usuario y los paradigmas operativos.

Según el informe, la IA de agentes está impulsando una transición de un mundo digital centrado en aplicaciones a uno centrado en agentes, en el que estos perciben continuamente su entorno, razonan y toman decisiones de forma autónoma, invocan herramientas de manera dinámica e interactúan con los seres humanos en tiempo real. Cada una de estas etapas conlleva una generación masiva de tokens y un flujo de tokens de alta frecuencia. El informe prevé que, para el año 2035, el consumo mundial anual de tokens se multiplicará por 100.000, y que el tráfico generado por los agentes representará más del 90 % del total. Este cambio impondrá exigencias enormes a la infraestructura de computación, redes y nube, superando con creces las demandas de las aplicaciones de Internet tradicionales. A partir de esta observación, el informe detalla diez líneas de actuación clave:

Para abordar estos desafíos en la era de la IA agéntica, tal como señala el informe, es fundamental desarrollar una infraestructura inteligente integral centrada en los tokens, que abarque su generación, distribución, consumo y seguridad. Esto requiere construir SuperPoDs y ecosistemas abiertos para mejorar la eficiencia en la producción de tokens, desarrollar una infraestructura de conectividad inteligente que garantice flujos fluidos de los mismos y desplegar plataformas en la nube nativas para este tipo de IA, a fin de acelerar su adopción en diversos sectores. En última instancia, estas prácticas transformarán los tokens en servicios inteligentes tangibles, reconfigurando tanto las experiencias de los usuarios particulares como los paradigmas operativos empresariales.

Para concluir el informe, Huawei propone cinco iniciativas: adoptar un enfoque a largo plazo, mantener a las personas en el centro, defender el principio de la tecnología para el bien, mantener el compromiso con la apertura y la colaboración, y adoptar un enfoque sistémico, con el objetivo de traducir la innovación tecnológica en progreso para la industria.

Durante el evento, también se presentó el Índice Global de Digitalización e Inteligencia 2026 —desarrollado conjuntamente por Huawei y el Instituto de Economía de la Universidad de Tsinghua— con el fin de ofrecer a los países vías hacia una economía inteligente. El informe, que integra perspectivas de expertos en economía, sociología y TIC, prevé que la IA generará un valor económico acumulado superior a los 27 billones de dólares estadounidenses en los próximos cinco años. Asimismo, se proyecta que la inversión mundial en infraestructura digital e inteligente crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 19,14 %, superando los 4 billones de dólares para el año 2030. Esto sentará una base sólida para la expansión continua de la economía inteligente.

El informe redefine los factores fundamentales de producción del mundo digital e inteligente, identificándolos como los datos, el talento en TIC y las tecnologías digitales e inteligentes. Destaca que la integración de redes, computación y almacenamiento crea el entorno propicio para una modernización industrial exitosa. Asimismo, evalúa el desarrollo digital e inteligente de 90 países encuestados y clasifica sus avances en tres etapas —Constructor, Adoptante y Pionero—, ofreciendo a los responsables de formular políticas vías claras hacia una economía inteligente. Por último, subraya que, si bien no existe un paradigma universal para la era inteligente, la evaluación cuantitativa permite a cada país identificar sus propias áreas prioritarias y trazar una ruta de desarrollo personalizada, adaptada a sus condiciones específicas.

En el prólogo del informe Intelligent World 2035: Turning Vision into Action (Mundo Inteligente 2035: Convertir la visión en acción), Wang concluye: "Las visiones se plasman en palabras, pero se miden por los hechos. Huawei está preparada para colaborar con clientes y socios de todo el mundo, convirtiendo cada paso práctico que damos hoy en un progreso significativo hacia el Mundo Inteligente 2035".

Para obtener más información, visite https://www.huawei.com/en/intelligent-world

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