(Información remitida por la empresa firmante)

- Unitech lanza la primera tableta industrial del mundo con Windows en ARM, lo que lleva la movilidad empresarial a la vanguardia

TAIPEI, 23 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Unitech Electronics Co., Ltd. anunció la RT112 Windows, la primera tableta industrial del mundo con Windows en ARM y procesador Qualcomm. Combina el ecosistema de Windows 11 con la eficiencia de ARM para ofrecer movilidad duradera y conectada a profesionales de primera línea en todos los sectores.

Redefiniendo la movilidad industrial en la era de la transformación digital

A medida que se acelera la transformación digital, crece la demanda de soluciones móviles que conecten entornos robustos con los sistemas empresariales. Los trabajadores dependen de datos y comunicaciones en tiempo real, mientras que las PC y tabletas tradicionales a menudo carecen de la eficiencia, durabilidad y conectividad necesarias.

RT112 Windows ofrece la experiencia completa de Windows a las operaciones de primera línea, con compatibilidad con aplicaciones empresariales, captura de datos en tiempo real y conectividad fiable. Al combinar un diseño robusto con la eficiencia de ARM, ayuda a optimizar los flujos de trabajo y a mejorar la productividad.

Impulsado por Qualcomm para un rendimiento fiable y conectado

Desarrollado con Windows 11 IoT Enterprise LTSC y equipado con el procesador Qualcomm Dragonwing™ 6490, el RT112 Windows ofrece un rendimiento fluido y seguro, optimizado para cargas de trabajo industriales.

"El lanzamiento de la tableta RT112 Windows de Unitech marca un hito en la informática industrial. Al aprovechar la plataforma Qualcomm QCM6490, esta solución combina conectividad avanzada, aceleración de IA y eficiencia energética para ofrecer el rendimiento que los profesionales de primera línea necesitan sin sacrificar nada", declaró Anand Venkatesan, director senior de Gestión de Productos de Qualcomm Technologies, Inc. "Junto con Unitech y Microsoft, permitimos a las empresas extender la experiencia completa de Windows a entornos exigentes, impulsando la productividad, la fiabilidad y la innovación en el borde".

"El RT112 Windows representa un importante avance para Windows en Dragonwing, ya que combina la compatibilidad del software empresarial con la eficiencia móvil para transformar la forma en que las industrias operan sobre el terreno".

Movilidad robusta y conectada para operaciones empresariales

Diseñado para uso en primera línea, el RT112 Windows cumple con los estándares IP67 y MIL-STD-810H en un diseño compacto de 690 g y 12 mm. Integra 5G, Wi-Fi 6E, eSIM y una batería extraíble de 8.800 mAh que permiten operar durante todo el turno y ofrecer una conectividad fiable.

Compatible con logística, manufactura, comercio minorista, hostelería y sanidad, RT112 Windows ejecuta aplicaciones completas de Windows para diversos flujos de trabajo. Combinando durabilidad industrial, eficiencia ARM y compatibilidad con Windows, ayuda a reducir el mantenimiento, prolongar la vida útil de los dispositivos y mejorar la productividad.

Acerca de Unitech

Fundada en 1979 y con sede en Taiwán, Unitech Electronics Co., Ltd. (TWSE: 3652) ofrece soluciones AIDC e IoT, incluyendo computadoras portátiles, PDA robustas, tabletas industriales, lectores de códigos de barras y lectores RFID.

Con más de 40 años de experiencia, Unitech impulsa la transformación digital en logística, comercio minorista, almacenamiento, manufactura, gobierno, transporte y servicios de campo.

Aprenda más a través de www.ute.com.Siga a Unitech en LinkedIn, Facebook.

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