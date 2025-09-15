Univers nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2025 para plataformas globales de IoT industrial

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Univers, un líder mundial en IA para energía, anunció hoy que se ha posicionado como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2025 para plataformas globales de IoT industrial.

La evaluación de Gartner reconoce a Univers por su plataforma EnOS™, gracias a su capacidad de ejecución y la visión integral de su empresa.

En tan solo siete años, Univers ha construido una plataforma global que prioriza la IA y que ahora conecta 365 millones de dispositivos y gestiona 845 GW de energía renovable, casi una quinta parte de la capacidad total mundial.

"Ser reconocidos como Líder en el Cuadrante Mágico en una etapa tan temprana de nuestra trayectoria es un orgullo para Univers. Este reconocimiento subraya la capacidad de la compañía para innovar con rapidez y generar impacto a gran escala", declaró Michael Ding, director ejecutivo global de Univers. "Confirma que un enfoque centrado en la IA para la energía y el IoT industrial ofrece resultados comerciales tangibles y resultados de sostenibilidad para clientes de todo el mundo. Creemos que este reconocimiento valida nuestra visión y refuerza nuestro compromiso de ayudar a las industrias a descarbonizarse e innovar a gran escala".

En lugar de herramientas aisladas, EnOS™ ofrece una plataforma unificada donde las industrias pueden migrar de la automatización a la inteligencia autónoma. Con la IA aplicada, las empresas pueden detectar riesgos antes de que se agraven, equilibrar los flujos de energía en las operaciones globales y acelerar la transición a sistemas con bajas emisiones de carbono.

El rápido crecimiento de Univers también refleja la solidez de su ecosistema: los integradores globales están integrando EnOS™ en implementaciones a gran escala, mientras que los socios tecnológicos amplían las capacidades de la IA a nuevos casos de uso industriales y energéticos.

"De cara al futuro, Univers sigue centrado en ampliar los límites de la IA para la energía, pasando de la monitorización y la optimización a operaciones totalmente autónomas y empoderando a las industrias de todo el mundo para lograr resiliencia, eficiencia y sostenibilidad a gran escala", añadió Michael.

Gartner, Cuadrante Mágico para Plataformas Globales de IoT Industrial, por Scot Kim, Sudip Pattanayak et al., 8 de septiembre de 2025

GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente. Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con su autorización. Todos los derechos reservados. Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación ni aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner se basan en las opiniones de la organización de Investigación y Asesoría de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Acerca de Univers

Univers es líder mundial en IA para la energía.

La plataforma EnOS™ de Univers permite a empresas de todos los sectores resolver complejos retos energéticos con información inteligente basada en datos.

Con 365 millones de dispositivos conectados, 845 GW de energía renovable gestionada y una red global de más de 800 clientes, somos el único socio tecnológico global que ofrece una solución integral de gestión energética, apoyando a las empresas en cada etapa de su transición energética.

Para más información, visite univers.com.

