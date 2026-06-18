U.S. Polo Assn. presenta su colección primavera-verano 2027 en la 110.ª edición de Pitti Immagine Uomo

Montaje de la exposición sobre el polo - USPA Global

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca deportiva global sitúa el icónico polo en el centro de su experiencia en Pitti Uomo y presenta su colección global primavera-verano 2027, inspirada en el estilo de vida ligado al deporte del polo

Estados Unidos, 18 de junio de 2026.- U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), regresó a Florencia (Italia) para participar en la 110.ª edición de Pitti Immagine Uomo y presentar The Polo Shirt: An Icon Born from the Game™ junto con su Colección Global Primavera-Verano 2027, que refleja una visión moderna e internacional del estilo de vida inspirado en el deporte. La colección incluye prendas de vestir, calzado, bolsos y accesorios de inspiración deportiva que combinan el auténtico estilo deportivo estadounidense con la artesanía europea.



El espacio expositivo de U.S. Polo Assn. en Pitti Uomo estará abierto del 16 al 19 de junio de 2026 en el stand 32 Cavaniglia, donde la marca ofrece una presentación inmersiva de su universo y de la nueva colección, además de una actividad exclusiva de personalización de polos dirigida a prensa, medios e influencers.



"Pitti Uomo sigue siendo uno de los escenarios internacionales más importantes para que U.S. Polo Assn. muestre la fortaleza de nuestra marca y nuestra conexión con el deporte del polo", afirmó J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global, la compañía encargada de gestionar y comercializar la marca U.S. Polo Assn. a nivel mundial. "La Colección Global Primavera-Verano 2027 refleja nuestra continua evolución: una propuesta anclada en nuestro legado, impulsada por la innovación y diseñada para un consumidor global".



El polo, protagonista de la colección

En el centro de la colección se encuentra The Polo Shirt: An Icon Born from the Game™, reinterpretado en una amplia variedad de tejidos, cortes y acabados. Desde los clásicos modelos de piqué y jersey hasta versiones de punto más sofisticadas o propuestas de alto rendimiento, el polo sigue siendo el emblema de la marca y evoluciona para responder a las necesidades actuales del consumidor, ofreciendo versatilidad, comodidad y un estilo atemporal.



Colección de moda masculina y femenina

Presentada por Incom, licenciatario italiano de U.S. Polo Assn., la colección de moda Primavera-Verano 2027 se articula en torno a diferentes temáticas complementarias que permiten crear conjuntos versátiles para múltiples ocasiones, combinando autenticidad, espíritu deportivo y diseño contemporáneo.



En la línea masculina, la colección equilibra inspiración clásica y modernidad mediante tonos costeros, mezclas ligeras de lino, camisería refinada y básicos confeccionados en algodón Supima. Las nuevas siluetas denim, las camisas informales y las prendas exteriores de corte contemporáneo ofrecen una propuesta relajada pero sofisticada para la temporada cálida. La gama prémium incorpora materiales más exclusivos y detalles de confección, mientras que la línea USPA Sport apuesta por tejidos técnicos y diseños funcionales orientados al rendimiento y a los viajes.



En la colección femenina, la versatilidad del polo se amplía para construir un armario completo de estilo de vida. Las propuestas abarcan desde diseños deportivos clásicos hasta modelos de punto y tejidos texturizados más sofisticados. Los nuevos cortes denim, los estilismos en blanco total y las paletas cromáticas de temporada se complementan con capas ligeras, estampados distintivos y tejidos veraniegos como lino, seersucker y popelina, creando conjuntos fluidos para día y noche.



"Presentar nuevamente la colección de U.S. Polo Assn. en Pitti Uomo es siempre una emoción especial para mí, aquí en Florencia, donde tradición e innovación se encuentran", señaló Lorenzo Nencini, presidente de Incom S.p.A.



Lorenzo Nencini, consejero delegado de Incom S.p.A. y miembro del consejo de administración de Pitti Immagine, presentó la colección junto a otros licenciatarios italianos de U.S. Polo Assn.: Augusto Bonetto (Bonis, calzado), Andrea Zini (EastLab, bolsos) y Franco Zuccon (EuroTrade, relojes y joyería).



Colección de bolsos

Para la temporada primavera-verano 2027, la colección de bolsos desarrollada por Eastlab reinterpreta el legado de la marca desde una perspectiva contemporánea, combinando elegancia informal, espíritu deportivo y funcionalidad. Toda la línea incorpora referencias ecuestres auténticas, herrajes de calidad y detalles que refuerzan el vínculo histórico de la marca con el deporte del polo.



Inspirada en emblemáticos destinos costeros estadounidenses, la colección ofrece una amplia variedad de formas y materiales, desde bolsos tipo tote de gran capacidad hasta refinados modelos mini. Texturas distintivas, trenzados, detalles metálicos y funcionalidades versátiles definen una propuesta apta para cualquier momento del día.



La línea masculina amplía la oferta de accesorios mediante dos colecciones complementarias: una gama casual y técnica en algodón y nailon ligero para viajes y ocio, y una línea más estructurada para negocios elaborada en materiales Saffiano con interiores funcionales para el uso profesional diario.



Colección de calzado

La colección de calzado Primavera-Verano 2027 de U.S. Polo Assn., desarrollada por Bonis, interpreta el estilo contemporáneo mediante un equilibrio entre herencia deportiva, influencia urbana y comodidad cotidiana.



Para hombre, la colección apuesta por una estética urbana y actual que incluye zapatillas de inspiración retro, alpargatas con cordones, mocasines y clásicos zapatos náuticos. Entre los modelos destacados figuran STONE, disponible en versiones de tejido técnico y acabados estructurados; APRIL, una zapatilla de running retro con combinación de materiales; y KENNY, un diseño inspirado en el legado de la marca con detalles modernos y mayor confort.



En la línea femenina, materiales como rafia, lona, ante sintético y piel sintética se combinan mediante texturas trenzadas y perforadas en una paleta de tonos pastel suaves junto a neutros clásicos.



Relojes y joyería

La colección de relojes y joyería de U.S. Polo Assn., desarrollada por Euro-Trade, refleja el legado de la marca mediante una combinación de sofisticación y estilo urbano contemporáneo. Para la primavera-verano 2027, la propuesta incorpora diseños refinados y dinámicos inspirados en el espíritu del verano.



Entre las novedades destacan los relojes de la colección Ruby, con correas de piel efecto cocodrilo y biseles decorados con cristales, así como el modelo Carl, caracterizado por sus llamativas esferas de colores.



La colección de joyería introduce una estética actual con piezas como el collar Eleonor, elaborado con cadena de oro amarillo y un colgante de doble corazón, disponible en turquesa, verde esmeralda y negro.





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