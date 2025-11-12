Los usuarios diarios de GenAI disfrutan de mejores salarios, mayor seguridad laboral y mayor productividad, mientras que

En comparación con los usuarios ocasionales de GenAI en el trabajo, los usuarios diarios tienen muchas más probabilidades de haber percibido beneficios tangibles en el último año en cuanto a productividad (92% frente a 58%), seguridad laboral (58% frente a 36%) y salario (52% frente a 32%).

Sin embargo, solo el 14% de los encuestados utiliza GenAI a diario, y solo la mitad (54%) afirma haber utilizado IA en su puesto de trabajo en los últimos 12 meses.

Brecha en la capacitación: apenas el 51% de los empleados sin cargo directivo considera contar con los recursos necesarios para el aprendizaje y el desarrollo, en comparación con el 72% de los altos ejecutivos.

El 55% de la fuerza laboral mundial experimenta dificultades financieras, frente al 52% en 2024, y un tercio se siente abrumado al menos una vez por semana.

LONDRES, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los trabajadores que utilizaron IA generativa (GenAI) diariamente durante el último año reportan ser más productivos y percibir mayor seguridad laboral y mejores salarios, según la encuesta global sobre esperanzas y temores de la fuerza laboral de 2025 de PwC, publicada hoy.

La encuesta, que entrevistó a casi 50.000 trabajadores de todo el mundo en 48 de las principales economías y 28 sectores, muestra que, en comparación con los usuarios ocasionales, los usuarios diarios tienen más probabilidades de haber percibido beneficios tangibles en la productividad (92% frente a 58%), la seguridad laboral (58% frente a 36%) y los salarios (52% frente a 32%). También es más probable que sean optimistas sobre el impacto de la IA en estos y en todos los demás indicadores analizados.

Sin embargo, la encuesta revela que las organizaciones pueden hacer más para ayudar a sus empleados a desarrollar habilidades y prosperar en una economía difícil. Tan solo el 51% de los empleados que no ocupan puestos gerenciales sienten que tienen acceso a las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que necesitan, en comparación con el 66% de los gerentes y el 72% de los altos ejecutivos.

Pete Brown, líder global de la fuerza laboral de PwC, explicó:

"Los empleados que utilizan IA a diario están cosechando los frutos: mayor productividad, mayor seguridad laboral y mejores salarios. Pero para ampliar estos beneficios, las empresas deben ir más allá de la capacitación. Es necesario rediseñar el trabajo en sí y redefinir la relación entre humanos y máquinas. Acertar en este aspecto determinará si la IA general se convierte en un verdadero motor de crecimiento e inclusión, o en una oportunidad perdida".

La encuesta también revela que los usuarios diarios de GenAI son mucho más optimistas sobre el futuro de sus funciones en los próximos 12 meses (69%) en comparación con los usuarios ocasionales (51%) y los no usuarios (44%).

Si bien el 54% de los trabajadores comentó haber utilizado IA en su trabajo durante los últimos 12 meses, las tasas de uso frecuente siguen siendo bajas, lo que sugiere un amplio margen de crecimiento y acceso a beneficios tangibles. Solo el 14% de los encuestados utiliza IA general a diario, un ligero aumento respecto al 12% que lo afirmaba en 2024. Una proporción aún menor (6%) declara utilizar IA de tipo agentivo a diario.

La brecha en la capacitación: los empleados sin cargos gerenciales se están quedando atrás de los altos ejecutivos en cuanto a oportunidades de crecimiento y perspectivas.

Si bien las organizaciones invierten en programas de capacitación para adaptarse a las nuevas tecnologías, la encuesta revela que los esfuerzos de los empleadores en este ámbito son desiguales. Solo el 51% de los empleados que no ocupan puestos gerenciales consideran contar con los recursos necesarios para su aprendizaje y desarrollo, en comparación con el 66% de los gerentes y el 72% de los altos ejecutivos.

Según las tendencias actuales, quienes ya utilizan IA parecen estar encaminados a ampliar su ventaja sobre el resto de la fuerza laboral. Mientras que el 75% de los usuarios diarios de IA consideran que disponen de los recursos necesarios para el aprendizaje y el desarrollo, solo el 59% de los usuarios ocasionales opina lo mismo.

También existen diferencias notables en el grado en que los trabajadores se sienten parte de una cultura que apoya el aprendizaje. En general, el 54% de los trabajadores afirma que su equipo considera el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer, pero este porcentaje asciende al 65% en el sector tecnológico, en comparación con tan solo el 47% en el sector del transporte y la logística.

Aumenta el porcentaje de la fuerza laboral mundial que experimenta dificultades financieras: creciente presión sobre la motivación de los empleados

Si bien el 70% de los encuestados indica sentirse satisfecho con su trabajo al menos una vez por semana, también existen indicios de estrés. Solo el 53% de la fuerza laboral mundial se muestra muy optimista respecto al futuro de sus funciones, y los empleados sin cargo directivo (43%) se sitúan muy por detrás de los altos ejecutivos (72%). La confianza en la alta dirección también está dividida: apenas el 64% afirma comprender los objetivos de su organización. Estos porcentajes son aún menores entre los empleados sin cargo directivo y la Generación Z.

El 55% de la fuerza laboral mundial experimenta dificultades financieras, frente al 52% en 2024. Algo más de un tercio (35%) se siente agobiado al menos una vez por semana, cifra que asciende al 42% entre la Generación Z. Menos de la mitad (43%) recibió un aumento salarial el año pasado, y menos de una quinta parte (17%) obtuvo un ascenso. Tal vez como reflejo de un contexto económico más adverso, la intención de solicitar aumentos salariales y ascensos ha disminuido año tras año, del 43% al 37% y del 35% al 32%, respectivamente.

Sin embargo, las organizaciones que logran el compromiso de sus equipos pueden obtener grandes beneficios. Los trabajadores que se sienten muy alineados con los objetivos de liderazgo están un 78% más motivados que aquellos que reportan la menor alineación.

Nicki Wakefield, líder global de clientes e industrias de PwC, explicó:

"GenAI ya está dando frutos para quienes la usan a diario: los trabajadores reportan aumentos significativos en productividad, seguridad laboral y salario; sin embargo, solo el 14% la usa diariamente. Esto no es solo una cuestión tecnológica, sino humana. Los trabajadores prosperan cuando comprenden el plan: la alineación con el liderazgo incrementa la motivación en un 78%. En un año de creciente presión financiera y con muchos sintiéndose abrumados, los líderes deben rediseñar el trabajo y brindar claridad y confianza: casos de uso cotidianos sencillos, límites claros y las habilidades, la confianza y el apoyo que transforman la IA de una moda pasajera a una ayuda real".

Notas a los redactores

Acerca de la encuesta global de PwC sobre esperanzas y temores de la fuerza laboral de 2025

PwC encuestó a 49.843 trabajadores de 48 países y regiones y 28 sectores entre el 7 de julio y el 18 de agosto de 2025. Las cifras de este informe están ponderadas proporcionalmente a la distribución por género y edad de la población activa de cada país, por lo que las opiniones de los trabajadores son ampliamente representativas en todas las regiones principales.

