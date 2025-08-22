Usuarios de Waydoo completan con éxito el desafío eFoil de Miami a Bimini, Bahamas

(Información remitida por la empresa firmante)

- De la pasión al destino: usuarios de Waydoo completan con éxito el desafío eFoil sin escalas de Miami a Bimini, Bahamas

MIAMI, 22 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Un equipo de usuarios de Waydoo eFoil logró recientemente una hazaña notable al cruzar con éxito las aguas abiertas desde Miami hasta las Bahamas. Son el primer grupo de usuarios de Waydoo en completar una travesía de 100 kilómetros en alta mar con eFoils. Más que un simple hito de distancia, este desafío representó su pasión, perseverancia y confianza inquebrantable en la tecnología de vanguardia que tienen bajo sus pies.

"Hubo un momento antes de partir en que me pregunté: ¿de verdad podríamos cruzar el océano volando en un eFoil?", reflexionó Hau, el piloto líder de la expedición. El grupo, formado por personas de diversos ámbitos profesionales, estaba unido por su amor por el océano y su profunda confianza en los productos de Waydoo. En un viaje de cinco horas, completaron con éxito este cruce histórico del estrecho.

"Nos enfrentamos a algas a la deriva, un resplandor cegador en la superficie y oleaje oceánico cambiante, pero con una concentración inquebrantable y confianza en el Waydoo Flyer EVO, superamos todos los desafíos", dijo Hau. "El ala Gliding C1100 ofreció una sustentación y estabilidad excepcionales, mientras que el sistema de baterías plug-and-play de Waydoo permitió cambios sin problemas en medio del océano, manteniéndonos completamente inmersos en el viaje".

"El Waydoo Flyer EVO no solo es potente, sino que nos dio mucha confianza", recordó Sal, miembro del equipo. "En aguas abiertas, se necesita más que velocidad; se necesita estabilidad, seguridad y resistencia. El Flyer EVO cumplió en todos los aspectos". Impulsado por cuatro baterías, el equipo mantuvo una velocidad promedio de 29 a 38 km/h durante todo el recorrido. En algunas zonas, el agua superó los 700 metros de profundidad; sin embargo, el eficiente sistema de propulsión del Flyer EVO garantizó un rendimiento constante, lo que les permitió centrarse en la navegación en lugar del equipo.

Como embarcación totalmente eléctrica y de cero emisiones, la Waydoo Flyer EVO representa un enfoque más sostenible para la exploración oceánica. Su motor de alta eficiencia, el Sistema Inteligente de Asistencia al Vuelo, la batería de larga duración y la gran resistencia a las olas hicieron posible esta ambiciosa travesía en alta mar.

Cada kilómetro superó sus límites físicos y reafirmó su compromiso. La ruta de Miami a Bahamas, un sueño para muchos aventureros oceánicos, se hizo realidad gracias al trabajo en equipo y la innovación.

Waydoo mantiene su compromiso de promover la accesibilidad en los deportes acuáticos mediante la innovación continua. Esta experiencia puso de manifiesto tanto la dedicación de los usuarios como su estrecha conexión con la marca. Partiendo de esta base, miran hacia el futuro, con mayores posibilidades en el agua.

