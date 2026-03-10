Uzum cierra una inversión estratégica liderada por las entidades del Sultanato de Omán

(Información remitida por la empresa firmante)

Uzum obtiene más de 130 millones de dólares en inversión estratégica liderada por las entidades soberanas del Sultanato de Omán

TASHKENT, Uzbekistán, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Uzum (la "Compañía"), el ecosistema digital líder de Uzbekistán, se complace en anunciar el cierre de una inversión estratégica que supera los 130 millones de dólares, respaldada por las entidades soberanas del Sultanato de Omán (el "Inversor").

La transacción combina capital primario y capital estructurado y establece un punto de referencia de valoración prefinanciada de 2.300 millones de dólares, con condiciones de conversión vinculadas a la próxima ronda de financiación cualificada de la Compañía. La inversión supone un avance significativo respecto a las rondas de financiación anteriores de Uzum y refuerza sustancialmente el posicionamiento de la Compañía de cara a su Serie B.

La transacción también incluye la participación de los accionistas internacionales existentes VR Capital, Tencent y FinSight Ventures, lo que subraya la fuerte confianza internacional en el crecimiento a largo plazo de Uzum y en la economía digital en rápida expansión de Uzbekistán.

El capital se utilizará para acelerar la siguiente fase de crecimiento de Uzum en sus principales verticales (comercio electrónico, banca digital, pagos y préstamos al consumo), con el objetivo de ampliar la gama de productos, fortalecer la infraestructura y ampliar el acceso a los servicios digitales en todo el país. Uzum ha construido un ecosistema totalmente integrado que combina comercio y tecnología financiera a escala nacional. Sus plataformas, que incluyen Uzum Market, Uzum Tezkor, Uzum Bank y Uzum Nasiya, son utilizadas por más de 20 millones de personas, lo que representa más de la mitad de la población de Uzbekistán.

Convicción global en la historia de crecimiento de Uzbekistán

El inversor aporta una amplia experiencia regional y un fuerte enfoque en los mercados de consumo y tecnología de alto crecimiento. Esta alianza refleja el creciente interés internacional en Uzbekistán como una de las economías digitales emergentes más atractivas del mundo.

"Esta inversión es un fuerte respaldo a la estrategia de Uzum y al potencial digital de Uzbekistán", comentó Djasur Djumaev, fundador y consejero delegado de Uzum.

"Nos centramos en construir una infraestructura a escala nacional, impulsada por la tecnología, inclusiva y diseñada para el uso diario de millones de personas y empresas. El apoyo del inversor, junto con el de nuestros accionistas globales actuales, nos da un fuerte impulso mientras nos preparamos para la Serie B y seguimos expandiendo nuestro ecosistema".

Uzum fue asesorado en esta transacción por DLA Piper. El inversor fue asesorado por Greenberg Traurig.

