(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 27 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Vacsora, una marca de productos para la limpieza del hogar, ha dado a conocer hoy el lanzamiento de la aspiradora y fregona sin cable VS20 Ultra en Alemania, Francia, Italia y España. Disponible a través de Amazon en estos cuatro mercados, la VS20 Ultra recoge la suciedad seca y friega los suelos duros sellados en una sola pasada.

La cena ha terminado, pero han quedado migas bajo la mesa y marcas alrededor de las sillas. En los hogares que cuentan tanto con suelos duros como con alfombras, esto suele implicar tener que usar primero la aspiradora y, después, la fregona. Con el VS20 Ultra, los usuarios pueden ocuparse de ambas tareas en suelos duros sellados y, a continuación, retirar el depósito de agua para aspirar las alfombras.

Una limpieza rápida no debería convertirse en una tarea adicional, señaló el consejero delegado de Vacsora. Diseñamos el VS20 Ultra para momentos como el final de la cena, cuando simplemente quieres recoger las migas, limpiar el suelo y seguir disfrutando de la velada.

Según Eurostat, en 2024, el 12,8% de las personas de entre 16 y 74 años en la UE utilizaron electrodomésticos conectados, una categoría que incluye los robots aspiradores. Dentro del mercado más amplio de la limpieza del hogar, Vacsora se centra en tareas que las personas suelen realizar manualmente, desde recoger tras las comidas hasta alcanzar el polvo acumulado debajo de los muebles.

Un tubo plegable permite que el cabezal de limpieza llegue debajo de sofás y camas, mientras que las luces LED verdes duales facilitan la visualización del polvo fino en suelos duros. Un rodillo con cepillo en forma de V ayuda a reducir los enredos de pelo al recoger el pelo de las mascotas. La batería extraíble ofrece hasta 80 minutos de autonomía por carga, dependiendo del modo de succión y del accesorio utilizado.

Disponibilidad

Amazon Alemania • Amazon Francia • Amazon Italia • Amazon España

Acerca de Vacsora

Vacsora desarrolla productos inalámbricos que facilitan la limpieza diaria del hogar. Su lema, Una limpieza más inteligente. Una vida más sencilla, refleja un enfoque en diseños prácticos que simplifican las tareas cotidianas. Obtén más información en el sitio web oficial de Vacsora.

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