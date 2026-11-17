(Información remitida por la empresa firmante)

-Validix presenta una tecnología innovadora para hacer que el contenido generado por IA sea verificable, fiable y responsable

Esta nueva innovación, con patente en trámite, ofrece a los sectores regulados resultados de IA trazables y verificados.

ZUG, Suiza, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Validix, una empresa dedicada a impulsar soluciones reguladas de IA para empresas, ha presentado hoy su 'Arquitectura de Afirmaciones Atómicas', una nueva invención con patente en trámite que transforma la forma en que las organizaciones gestionan el contenido generado por la IA generativa.

La Arquitectura de Afirmaciones Atómicas de Validix constituye una capa de gobernanza segura, independiente y complementaria a los grandes modelos de lenguaje (LLM). Esta arquitectura limita lo que dichos modelos pueden generar y verifica el contenido antes de su publicación. Dado que el modelo en sí no se modifica, las organizaciones pueden aplicar esta arquitectura a las herramientas de IA que ya utilizan o que planean implementar en el futuro.

La IA generativa redacta de manera rápida y convincente, pero también puede incurrir en errores fácticos o inventar información, lo que se conoce como alucinaciones. En sectores regulados, una sola afirmación sin respaldo puede derivar en sanciones normativas, pérdidas financieras, riesgos legales y daños a la reputación; un riesgo que aumenta con cada fragmento de contenido generado por la IA.

Validix ofrece un seguimiento continuo de las evidencias. En la práctica, esto permite que los equipos de marketing y ventas verifiquen sus comunicaciones a través de la plataforma Validix, asegurándose de que la información esté respaldada por pruebas actuales.

¿Por qué es esto importante para los sectores regulados?

En los sectores regulados, la precisión y la fiabilidad de la información no son solo una cuestión de confianza, sino un requisito fundamental tanto a nivel empresarial como normativo. Solo en la industria farmacéutica, las empresas han afrontado, a escala mundial y desde 2010, más de 66.000 millones de dólares* en sanciones y acuerdos derivados de incumplimientos normativos. Esta cifra pone de relieve las graves consecuencias financieras que conllevan los fallos en el cumplimiento, tales como la difusión de afirmaciones engañosas, el uso de información inexacta o la omisión de datos relevantes.

Lluis Pallarès, cofundador de Validix, señaló: "Toda organización que utiliza la IA para comunicarse asume la responsabilidad de lo que esta tecnología expresa. Dicha responsabilidad no puede delegarse en un modelo de lenguaje. Nuestra arquitectura con patente en trámite transforma las pruebas existentes en límites vinculantes sobre lo que la IA tiene permitido afirmar; además, convierte la publicación de dicha información en una decisión independiente y controlada, sin necesidad de modificar los modelos de IA ya existentes. La IA genera; Validix supervisa".

"Validix está diseñado para agilizar la revisión por parte de expertos, no para sustituirla: los revisores pueden consultar las pruebas que respaldan cada afirmación y conservan la última palabra", añadió Pallarès.

La primera aplicación de Validix, desarrollada para equipos que crean, revisan y supervisan contenidos en el sector de las ciencias de la vida, ya se encuentra en uso real en una empresa farmacéutica tras un proyecto piloto.

Validix tiene previsto lanzar su plataforma comercial a principios de 2027 y está estableciendo un número limitado de colaboraciones piloto en sectores regulados.

¿Cómo funciona?

La arquitectura de Validix descompone las pruebas en "átomos": unidades de información pequeñas, verificables y rastreables hasta su fuente original. Cada afirmación se construye a partir de estos átomos, lo que permite rastrear la evidencia que la respalda. Si un contenido generado por IA no cumple con este estándar, se retiene o se envía para su revisión humana.

Asimismo, Validix supervisa las pruebas de forma continua. Si la fuente de información subyacente cambia, todas las afirmaciones afectadas se marcan y se remiten a un revisor humano; de este modo, las organizaciones mantienen el control y las declaraciones publicadas permanecen alineadas con la evidencia más reciente. En conjunto, el control previo, las verificaciones antes de la publicación y la supervisión continua de las fuentes de información conforman lo que Validix denomina "infraestructura de afirmaciones gobernadas", una nueva categoría de infraestructura dedicada a gestionar y supervisar las afirmaciones realizadas mediante IA.

*Violation Tracker Global: Current Parent Industry Penalty Totals, Fuente: Violation Tracker, El sitio web es producido por Good Jobs First, una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos centrada en la responsabilidad corporativa y la transparencia gubernamental. Los acuerdos y sentencias de la Ley de Reclamaciones Falsas de Estados Unidos superaron los 6.800 millones de dólares el año pasado. Fuentee: DOJ

Acerca de Validix

Validix AG es una empresa tecnológica suiza con sede en Zug que desarrolla una infraestructura de afirmaciones reguladas para la IA empresarial. Su "arquitectura de afirmaciones atómicas", actualmente en proceso de patente, conecta pruebas de respaldo, afirmaciones gobernadas individualmente, restricciones de generación y una validación independiente de los resultados, con el fin de ayudar a las organizaciones a controlar qué puede afirmar la IA en su nombre.

Video explicativo sobre el funcionamiento de la arquitectura de afirmaciones atómicas de Validix: https://validix.ch/how-validix-works.Para obtener más información, visite nuestro sitio web (validix.ch) o síganos en LinkedIn Para solicitar una demostración https://validix.ch/contact

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