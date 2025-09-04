Valona Intelligence y A-INSIGHTS fusionan para redefinir la inteligencia competitiva y de mercado

(Información remitida por la empresa firmante)

HELSINKI, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Valona Intelligence, el líder Forrester Wave en soluciones de inteligencia competitiva y de mercado, y A-INSIGHTS, una plataforma de inteligencia de mercado de rápido crecimiento, anunciaron hoy una fusión estratégica que crea una solución de inteligencia incomparable para empresas que operan a nivel mundial.

La oferta conjunta integra la información de mercado en tiempo real y el análisis competitivo de Valona, impulsados por IA, con la profunda experiencia cuantitativa de A-INSIGHTS en dimensionamiento de mercado, análisis financiero de la competencia y análisis del flujo comercial. Ambas compañías prestan servicios conjuntamente a más de 400 empresas globales, ofreciéndoles la profundidad y la agilidad necesarias para tomar decisiones fiables y basadas en datos en mercados en constante evolución.

"Esta fusión crea un nuevo paradigma de inteligencia", afirmó Kimmo Havu, consejero delegado de Valona. "Ahora traemos al mercado lo que los clientes de alto nivel llevan tiempo solicitando: una fuente de información fiable que muestra hacia dónde se dirigen los mercados y la magnitud exacta de sus próximas oportunidades; la previsión en la que confían, ahora con la precisión cuantitativa que necesitan para actuar con decisión".

"Nuestros clientes nos comentan que están elaborando nuevos planes estratégicos antes de que se seque la tinta del anterior", afirmó Jeroen Lustig, consejero delegado y cofundador de A-INSIGHTS. "Su verdadero problema no es la incertidumbre y la volatilidad a las que se enfrentan, sino la falta de procesos e infraestructura para adaptarse a ellas. Esa es nuestra misión: sentar las bases definitivas para la función de inteligencia, similar a lo que los CRM se han convertido para los equipos comerciales".

"La entidad combinada entra en el mercado global desde una posición de fortaleza", afirmó Martin Henricson, presidente del consejo de administración de Valona. "Valona aporta el liderazgo de Forrester Wave y las capacidades de IA, mientras que A-INSIGHTS contribuye con conjuntos de datos únicos del sector para ofrecer inteligencia que permite a las organizaciones comprender y anticipar las oportunidades del mercado en un mundo de creciente incertidumbre".

Acerca de Valona Intelligence

Valona Intelligence es la plataforma líder en inteligencia competitiva y de mercado para empresas globales. Líder en Forrester Wave, con la confianza de empresas de la lista Fortune 500 desde 1999. Si bien la mayoría de las soluciones de inteligencia explican lo que ya ha sucedido, Valona le muestra lo que está por venir: análisis en tiempo real de las acciones de la competencia, las tendencias del mercado y los cambios regulatorios antes de que transformen su sector. La plataforma de inteligencia competitiva y de mercado de Valona, impulsada por IA, monitoriza los mercados globales a través de más de 200.000 fuentes verificadas, ofreciendo la claridad estratégica que los ejecutivos necesitan para identificar oportunidades, mitigar riesgos y superar a la competencia.Ver más información en: valonaintelligence.com

Acerca de A-INSIGHTS

A-INSIGHTS es el socio de inteligencia para la industria alimentaria global, en el que confían McCain, Royal FrieslandCampina, Ahold Delhaize, Puratos y Savencia. Ayudamos a las empresas a ir más allá de la búsqueda de datos, ofreciendo información siempre actualizada que impulsa la toma de decisiones más rápidas e inteligentes. Basada en tres pilares: Consolidación, Creación y Socialización, nuestra plataforma y el soporte de analistas facilitan la centralización de datos, la creación de información impactante y su difusión en toda la empresa. Desde 2009, hemos ayudado a empresas alimentarias de todo el mundo a identificar riesgos con antelación, detectar oportunidades de crecimiento con mayor rapidez y permitir que los responsables de la toma de decisiones actúen con confianza.Ver más información en: a-insights.eu

