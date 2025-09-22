VAPORESSO lanza XROS PRO 2 en InterTabac 2025, redefiniendo el estándar insignia

(Información remitida por la empresa firmante)

DORTMUND, Alemania, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En InterTabac 2025, la feria comercial más grande del mundo de tabaco y accesorios para fumar, VAPORESSO presentó su nuevo producto estrella, el XROS PRO 2. El lanzamiento marca no solo la actualización de la línea insignia XROS PRO, sino también una declaración audaz de la determinación de la marca de establecer nuevos puntos de referencia profesionales en resistencia, diseño y sabor, redefiniendo lo que debe ser un dispositivo de vapeo insignia.

Redefiniendo la resistencia de los buques insignia: capacidad de batería de 2000 mAh sin precedentesEl XROS PRO 2 cuenta con una batería de 2000 mAh líder en la industria, la más grande de su categoría. Con un 67% más de capacidad que el XROS PRO de primera generación y un 33% más que sus principales competidores, elimina la preocupación por la batería al ofrecer un rendimiento prolongado y fiable. No se trata solo de una batería más grande, sino que establece un nuevo estándar de resistencia para dispositivos de gama alta, donde el uso continuo se redefine como la base, no como el objetivo.

Innovación de grado aeroespacial: aleación de magnesio: rara, refinada y revolucionariaRompiendo con las convenciones de la industria, el XROS PRO 2 se convierte en el primer dispositivo de vapeo en incorporar una aleación de magnesio de grado aeroespacial, un material reconocido por su resistencia ultraligera, pero poco utilizado en electrónica de consumo debido a su alta complejidad de fabricación. Con un peso de tan solo 65 g, combina durabilidad con una portabilidad sin precedentes, demostrando que los materiales de primera calidad son indispensables para los dispositivos profesionales de gama alta. Complementado con una pantalla oculta y un diseño unibody, equilibra la claridad funcional con la elegancia minimalista, reflejando el compromiso de la marca con la calidad absoluta.

Estabilidad del sabor: la tecnología Super Pulse redefine los estándares MTLEl XROS PRO 2 redefine la consistencia del sabor MTL al adaptar la tecnología de superpulso, anteriormente exclusiva de los dispositivos DTL de alta potencia. Esta innovación mantiene la estabilidad de la salida desde batería llena hasta batería baja, eliminando las fluctuaciones de sabor que han afectado durante mucho tiempo a los dispositivos MTL. Junto con el sistema de calentamiento COREX 3.0 mejorado, que mejora la eficiencia térmica y la adaptabilidad del e-líquido, garantiza un sabor puro y consistente desde la primera hasta la última calada, elevando la experiencia profesional MTL a un nuevo nivel.

El XROS PRO 2 no es solo una actualización; es una redefinición de la excelencia de un producto estrella. Con su batería de récord, materiales aeroespaciales excepcionales y una estabilidad de sabor inigualable, establece nuevos estándares en la industria, demostrando que el vapeo prémium radica en superar límites que otros consideran intocables.

