Veeva adquiere Ostro, la plataforma líder de interacción con marcas en ciencias biológicas

PLEASANTON, California, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy la adquisición de Ostro, la plataforma líder de interacción de marca para las ciencias biológicas que proporciona a los pacientes y médicos respuestas inmediatas y compatibles a través de una experiencia de chat impulsada por IA fácil de usar.

Los sitios web de marca con tecnología de Ostro permiten a los clientes hacer preguntas fácilmente y recibir información aprobada, recursos y próximos pasos en tiempo real. Aprovechando estos valiosos datos de interacción, Ostro también genera información detallada que las marcas utilizan para mejorar el alcance y la interacción.

Ostro utiliza una combinación de IA conversacional, búsqueda semántica y reglas y medidas de seguridad específicas del sector. Las respuestas cumplen al 100 % con la normativa y se basan en materiales aprobados por MLR. A diferencia de otras soluciones de IA, Ostro no genera respuestas novedosas ni alucinaciones.

"La IA ha transformado la forma en que las personas obtienen información. Ya no se trata de cuánta información se puede publicar, sino de la facilidad con la que los clientes obtienen respuestas", afirmó Peter Gassner, consejero delegado de Veeva. "Ostro es líder en ayudar a las marcas a garantizar que pacientes y médicos tengan acceso instantáneo a información precisa. Nos complace dar la bienvenida a Ostro al equipo de Veeva para dar forma al futuro de la interacción con el cliente basada en IA".

"Nos centramos en acortar el tiempo necesario para identificar y tratar afecciones de salud", afirmó el doctor Chase Feiger, consejero delegado de Ostro. "El contenido de marca debe ser de fácil acceso y estar diseñado para cumplir con todas las normativas. Creamos Ostro para eliminar la fricción, de modo que pacientes y médicos puedan obtener respuestas confiables con menos clics, pensamientos y desplazamientos. Con Veeva, podemos ofrecer esa experiencia a muchos más pacientes, médicos y marcas".

Veeva adquirió Ostro por un precio de compra de aproximadamente 100 millones de dólares en efectivo y subvenciones de retención de capital a largo plazo. Ostro operará como una unidad independiente dirigida por su consejero delegado, Chase Feiger. Con el tiempo, la compañía desarrollará integraciones entre Ostro y las aplicaciones de Veeva Commercial Cloud para lograr flujos de trabajo fluidos que conecten las interacciones en línea y de campo, con el fin de centrar la atención en el cliente. Más información en ostro.veeva.com.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría de negocios. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los resultados y beneficios esperados de nuestra adquisición de Ostro. Estas declaraciones se basan en nuestros planes, estimaciones y expectativas actuales. Las adquisiciones conllevan riesgos y no podemos garantizar su éxito. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los presentados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizar dichas declaraciones. Describimos los riesgos e incertidumbres que consideramos más relevantes para nuestro negocio, incluidos los riesgos asociados a las adquisiciones, en nuestros informes periódicos con la SEC, disponibles en ir.veeva.com y en sec.gov.

