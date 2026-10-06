Veeva DQS depura datos de más de un millón de sujetos en más de 1.000 estudios

(Información remitida por la empresa firmante)

Automatiza la conciliación de datos, consiguiendo así un ahorro de una cantidad significativa de costes, tiempo y esfuerzo de cara a los equipos clínicos

BARCELONA, España, 6 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que Veeva DQS (Sistema de Calidad de Datos) ha añadido y depurado datos de más de un millón de sujetos en más de 1.000 estudios con el objetivo de acelerar la entrega de datos listos para el análisis y la obtención de información valiosa sobre los ensayos clínicos. Contando con más de 500.000 consultas automatizadas, Veeva DQS ha ahorrado miles de horas en conciliación de datos para los centros y patrocinadores.

"Un área clave para nosotros es la gestión del creciente volumen de datos generados por medio de nuestro número de ensayos clínicos cada vez mayor", afirmó Ibrahim Kamstrup-Akkaoui, vicepresidente de Novo. "Veeva DQS puede ayudarnos a gestionar, formatear, limpiar y preparar estos datos para su presentación de forma que sea más eficiente".

Veeva DQS permite la gestión de datos clínicos de última generación con avances esenciales para la adopción de las estrategias basadas en el riesgo recomendadas en las directrices normativas, incluyendo ICH E6(R3). Contando con las innovaciones de Veeva DQS, los equipos clínicos pueden:

Obtener datos de alta calidad más rápido: Veeva DQS automatiza los flujos de trabajo de datos, clasifica y visualiza datos críticos, e impulsa la orquestación de acciones basadas en riesgos dentro de todo el ecosistema clínico, eliminando la conciliación manual de datos.

Habilitar la gestión de calidad basada en riesgos (RBQM): El intercambio automatizado de datos entre Veeva DQS y Veeva CTMS optimiza la monitorización basada en riesgos al alertar instantáneamente a los equipos de operaciones clínicas sobre cambios clave en los datos, como desviaciones del protocolo, y permitir que los equipos de datos clínicos calculen, realicen un seguimiento y actúen sobre los indicadores clave de riesgo (KRI).

Clasificar con IA que reconoce los datos y al usuario: Veeva DQS integra IA para acelerar la clasificación de los datos del estudio y comprender su propósito y criticidad. Esto permite que el sistema genere elementos, como informes, listados o scripts de prueba, y proporcione experiencias de usuario y flujos de trabajo personalizados según el rol.

"Contando con el aumento de las fuentes de datos y la creciente complejidad de los protocolos, los patrocinadores y las CRO están utilizando Veeva DQS con la finalidad de poder automatizar los flujos de trabajo de datos a gran escala en estudios de todos los tamaños", explicó Pavel Burmenko, responsable de la estrategia de Veeva DQS. "Veeva DQS está impulsando la gestión de datos de próxima generación, un nuevo nivel de innovación en datos clínicos que coordina las revisiones basadas en riesgos y eleva el rol de los gestores de datos a la categoría de socios estratégicos".

Veeva Study Builder Agent, recientemente anunciado, configura Veeva EDC y Veeva DQS directamente desde un protocolo de estudio para una creación de estudios más rápida y consistente. Obtenga más información sobre Study Builder Agent, Veeva DQS, ganador del premio SCDM Innovation Award, y cómo las empresas biofarmacéuticas impulsan la innovación en datos clínicos en la Veeva R&D and Quality Summit, que se celebrará los días 20 y 21 de octubre en Boston. El evento está dirigido en exclusiva a profesionales de la industria de las ciencias de la vida.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la nube industrial para ciencias de la vida con aplicaciones, agentes, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, abarcando desde las mayores compañías farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que sirve. Para obtener más información, visite la página web veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar negativamente nuestros resultados, entre los que se incluyen los riesgos e incertidumbres divulgados en nuestro informe presentado en el Formulario 10-Q para el año fiscal finalizado el 31 de julio de 2026, que puede encontrar aquí (un resumen de los riesgos que pueden afectar nuestro negocio se encuentra en las páginas 33 y 34), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder a través de sec.gov.

Contacto:

Jeremy WhittakerVeeva Systems+49-695-095-5486jeremy.whittaker@veeva.com

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