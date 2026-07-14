(Información remitida por la empresa firmante)

Velo* y Tomorrowland lanzan "Echoes of Tomorrowland", para llevar la experiencia de un festival de música a los fans de todo el mundo

Cuatro de cada diez personas afirman que conectar de verdad se ha vuelto más difícil con la edad, pero Velo y Tomorrowland creen que la pista de baile ofrece un poderoso antídoto.

Un nuevo estudio** revela que en la pista de baile es donde encontramos a nuestra gente, y que las amistades que se forjan en los conciertos son más profundas y auténticas.

LONDRES, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Velo, la marca líder de bolsitas de nicotina en Europa*** creada para los verdaderos originales, lanza hoy "Echoes of Tomorrowland", una red global de eventos en vivo y transmisiones en directo sincronizadas que llevan la magia de Tomorrowland a los fans de todo el mundo.

Dado que muchos fans no pueden asistir a Tomorrowland en persona, Velo lleva la energía, la cultura y la comunidad del festival más allá de las fronteras de Bélgica. A través de eventos "Echo" conectados en Ibiza y otros lugares, con escenarios en vivo, transmisiones sincronizadas y sesiones de DJ, "Echoes of Tomorrowland" crea un espacio y una oportunidad únicos para que los aficionados de la música dance se expresen plenamente y experimenten algo nuevo juntos.

En el "Echo" principal, Velo se hará cargo de la tienda Tomorrowland en Ibiza solo por una noche (viernes 17 de julio). El evento, que recrea la vibrante atmósfera del escenario principal de Bélgica, contará con un set en vivo del DJ principal, Korolova, junto con una transmisión en tiempo real desde Tomorrowland. Los aficonados en Ibiza pueden registrarse para asistir* a través de este enlace o mediante un código QR en la puerta esa noche.

La campaña está respaldada por una nueva investigación** que destaca la creciente necesidad de experiencias compartidas. Casi dos de cada cinco adultos (39%) dicen que establecer conexiones significativas se ha vuelto más difícil con la edad. Esto se debe a una variedad de factores, incluida la dificultad para encontrar personas con los mismos intereses (28%), sentirse incómodo (27%), miedo al rechazo (24%) y miedo a ser juzgado (21%).

Velo y Tomorrowland creen que el antídoto contra este aislamiento reside en la pista de baile. La música electrónica sigue siendo una de las herramientas más poderosas para derribar barreras y unir comunidades; cuando empieza el ritmo, la timidez desaparece y nacen amistades auténticas.

Una nueva investigación** lo confirma: casi un tercio (30%) afirma que la pista de baile es donde se sienten más libres para ser ellos mismos y "bailar como si nadie los viera". Esto propicia conexiones significativas: el 27% de las personas de entre 25 y 35 años coincide en que las amistades que se forjan en conciertos o eventos culturales son más auténticas que las que se crean en otros entornos sociales.

Korolova, quien encabezará el evento principal "Echoes of Tomorrowland" en Ibiza, en la tienda Tomorrowland, el 17 de julio, comentó: "Lo que hace que Tomorrowland sea tan especial no son solo los escenarios o la producción, sino la gente. Hay una verdadera sensación de conexión cuando personas de todo el mundo se unen a través de la música. Echoes of Tomorrowland proporciona a los aficionados que no pueden estar en Bélgica la oportunidad de experimentar esa sensación a su manera. Estoy emocionada de llevar esa energía a Ibiza y celebrar con todos los que se unan a nosotros allí y en todo el mundo a través de la transmisión en vivo".

Malky Brown, director global de Contenido y Alianzas de BAT, añadió: "Tomorrowland ha creado una de las comunidades más poderosas de la música, y con Echoes, Velo la abre a aún más gente, ofreciéndoles un espacio para vivir con autenticidad y conectar a través de experiencias compartidas, todo al ritmo de la música electrónica".

La campaña "Echoes of Tomorrowland" de Velo invita a los fans de la música electrónica de todo el mundo a relajarse y abrazar su propia originalidad con personas afines.

Para más información y para descubrir más sobre Velo, visite @velo.global.

* Solo para consumidores de nicotina mayores de 18 años. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

** 2009 usuarios de nicotina (mayores de 18 años) que han utilizado productos con nicotina durante al menos los últimos seis meses y que actualmente los consumen semanalmente en Reino Unido, España, Pakistán, Polonia y Austria. Investigación realizada entre el 16/06/2026 y el 22/06/2026.

*** Basado en la cuota de mercado estimada por Velo en ventas minoristas en los siguientes mercados clave de bolsitas de nicotina en Europa: Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Polonia y Suiza, calculado para el año 2025.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3005546...

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