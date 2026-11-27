(Información remitida por la empresa firmante)

DUBÁI, EAU, 26 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- ViaBTC, un pool de minería de criptomonedas líder a nivel mundial, va a participar en Blockchain Life 2026 los días 1 y 2 de diciembre en el Festival Arena de Dubái. Tras recibir el reconocimiento como "Pool de Minería del Año" en Blockchain Life 2025, ViaBTC regresa para analizar las tendencias de la industria, la infraestructura del grupo y la gestión de activos de los mineros con socios globales.

El aumento de la tasa de hash, el incremento de los costes de electricidad y la presión sobre los ingresos de BTC siguen suponiendo un reto de cara a los mineros, incluso a pesar de la adopción institucional, los avances regulatorios y el hardware de última generación que están transformando el sector. El 2 de diciembre a las 12:25, Anton Tsarenok, director de desarrollo de negocios de ViaBTC, ofrecerá una conferencia magistral titulada "El estado real de la minería en 2026", en la que analizará la economía de la minería y cómo los pools contribuyen de cara a la eficiencia operativa.

"La competencia en la minería en 2026 ya no se centra únicamente en la tasa de hash. También tiene una dependencia de la eficiencia operativa y la gestión del capital", afirmó Anton. "Los pools deben proporcionar una infraestructura confiable y herramientas prácticas para ayudar a los mineros a gestionar sus ganancias y su capital de trabajo".

Desde junio de 2016, el pool de Bitcoin de ViaBTC ha mantenido diez años de operación ininterrumpida y una de las tasas de tokens huérfanos más bajas de la industria. Los nodos distribuidos globalmente admiten conexiones de baja latencia, al tiempo que la monitorización de la tasa de hash y las alertas ayudan a identificar problemas con prontitud. Bajo el modelo PPS+ de ViaBTC, las ganancias de PPS provenientes de subsidios de bloques se acreditan cada hora, lo que proporciona a los mineros acceso oportuno a sus ganancias.

Más allá de la liquidación, ViaBTC ayuda a los mineros a poder llevar a cabo la gestión de sus activos y capital de trabajo en sus cuentas. Con la Conversión Automática, los saldos disponibles de las criptomonedas compatibles se convierten a BTC o USDT cada hora, sin necesidad de transferencias manuales a un exchange externo. Para cubrir gastos de electricidad o mantenimiento, los préstamos con garantía comienzan desde 50 USDT, con plazos de reembolso flexibles y sin fecha de vencimiento fija. Los mineros pueden recuperar la garantía cuando se hayan reembolsado el capital y los intereses.

En el expositor A22, el equipo de ViaBTC se reunirá junto a operadores mineros, clientes institucionales, fabricantes de hardware y proveedores de hosting. Los visitantes podrán explorar la gestión de subcuentas, los enlaces de solo lectura para observadores, la asignación de ganancias, los servicios institucionales personalizados y las demostraciones de productos. Se invita a los asistentes a visitar el expositor o concertar una reunión con antelación a través del sitio web de ViaBTC.

Acerca de ViaBTC

ViaBTC es un pool de minería de múltiples criptomonedas dedicado a prestar servicios a mineros de todo el mundo. Lanzado en el año 2016, se especializa en servicios de minería de Prueba de Trabajo (PoW) seguros, estables y eficientes, y admite las principales criptomonedas PoW, como BTC, LTC/DOGE, BCH, ZEC y KAS. ViaBTC ha prestado servicio a más de 2 millones de usuarios en más de 150 países y regiones. Sus pools de minería de BTC, LTC/DOGE (minería combinada), BCH y ZEC se encuentran entre los pools de minería líderes a nivel mundial.

CONTACTO:Vita Leipr@viabtc.com

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