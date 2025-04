Vida urbana EASE, conexiones globales: El primer SOUEAST Global EASE DAY 2025 debuta en Shanghái

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI , China, 28 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- El 24 de abril, SOUEAST marcó un nuevo capítulo en su diseño global con el exitoso debut del primer SOUEAST Global EASE DAY 2025. La marca reunió a medios de comunicación internacionales y notables personas influyentes de Medio Oriente, Asia Central, África y Sudamérica para promover su visión compartida de "EASE YOUR LIFE", una promesa de vida urbana.

Como primera reunión global de amigos de SOUEAST, el EASE DAY se diseñó para fomentar una conexión genuina a través de una serie de experiencias inmersivas y culturalmente reflexivas. Éstas incluyeron la EASE Gathering, un cálido inicio en el que los medios de comunicación y los ejecutivos de SOUEAST compartieron comidas y narraciones sobre la marca; la EASE Talk, un debate distendido y abierto sobre las tendencias urbanas y las necesidades globales de los usuarios; y la EASE City, un recorrido experiencial por los barrios más emblemáticos de Shanghái.

EASE Gathering: Momentos compartidos, diálogo global

Desde el primer momento, el EASE DAY marcó la pauta de autenticidad y apertura. Los medios de comunicación y las personas influyentes se reunieron en un lugar cuidadosamente diseñado en Shanghái, que combinaba el diseño contemporáneo con elementos de la cultura local. Los debates tuvieron lugar en salones informales en lugar de en salas de juntas, lo que subraya la creencia de SOUEAST de que la verdadera innovación comienza con una interacción humana significativa.

"EASE es más que un concepto de marca: refleja una forma de ser", afirma Ke, presidente adjunto de Chery Automobile Co., Ltd. y presidente de SOUEAST International. "Este encuentro trataba de frenar y escuchar a los demás, no solo sobre coches, sino sobre cómo quiere vivir la gente".

EASE Talk: Una charla en torno al futuro de la vida urbana EASE

Los ejecutivos de SOUEAST se reunieron cara a cara con medios de comunicación y personas influyentes clave para reflexionar sobre la evolución de la movilidad y las prioridades cambiantes de los clientes modernos. En el centro de la conversación: ¿Cómo podemos hacer que la vida urbana sea menos estresante y activar más la alegría?

"EASE YOUR LIFE no es solo un eslogan, es una verdadera intención", añadió el Sr. Ke. "Desde el diseño hasta el servicio, estamos explorando cómo crear experiencias que se sientan sin esfuerzo, centradas en el ser humano y emocionalmente edificantes".

EASE City: Moverse por Shanghái con estilo

El evento alcanzó su punto culminante con un tranquilo y encantador recorrido por la ciudad de Shanghái. Los medios de comunicación y las personas influyentes recorrieron lugares emblemáticos como Wukang Road, Anfu Road y Zhang Yuan, antes de llegar a Fenyang Garden para una exhibición de los modelos urbanos de SOUEAST. Cada ruta se diseñó para algo más que el paisaje: para contar una historia, poniendo de relieve la relación entre el coche, la ciudad y el estilo de vida que aporta una ciudad como Shanghái.

Los amigos de la prensa elogiaron la exhibición, comentando: "Enmarcado por la elegancia de un jardín urbano, cada modelo expresaba una interpretación única de la vida urbana. El S09 habla de responsabilidad y delicadeza, el S07 irradia tendencia y audacia, mientras que el S06 capta la moda y la energía dinámica. Fue una experiencia realmente inspiradora que despertó nuestro deseo del estilo de vida urbano EASE".

De cara al futuro, SOUEAST planea convertir el Global EASE DAY en una celebración anual, con futuras ediciones que se celebrarán en nuevas ciudades del mundo. De Shanghái para el mundo, el viaje hacia el estilo de vida urbano EASE no ha hecho más que empezar.

