VisualLogix refuerza su presencia europea mediante la adquisición de refyne Group

(Información remitida por la empresa firmante)

-VisualLogix refuerza su presencia europea y su cartera de software de ingeniería mediante la adquisición de refyne Group

NUEVA YORK, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- VisualLogix anunció hoy la adquisición de refyne Group, ampliando así su plataforma global de software de ingeniería y fortaleciendo su cartera de soluciones críticas utilizadas por ingenieros y fabricantes que diseñan, analizan y producen productos y sistemas reales. Esta adquisición amplía la presencia de VisualLogix en Europa y suma una plataforma de software líder para fabricantes de madera y metal, que ofrece soluciones integradas de CAD, CAM, análisis térmico y ERP en toda la región DACH.

VisualLogix desarrolla software que facilita el diseño, análisis, documentación y fabricación de productos y sistemas reales. Su cartera incluye soluciones líderes en su categoría, como AutoSPRINK, AlarmCAD y Metal Building Software (MBS), utilizadas a diario por ingenieros de protección contra incendios, diseñadores de sistemas de alarma y fabricantes de estructuras en Norteamérica e internacionalmente.

rephyne Group amplía estas capacidades mediante un conjunto de soluciones de software consolidadas, entre las que se incluyen Athena, Apollon, TrunCAD, nCAD, flixo y Triviso. En conjunto, estos productos conforman una plataforma de software líder para fabricantes, que proporciona soluciones integradas de CAD, CAM, análisis térmico y ERP que dan soporte a todo el flujo de trabajo, desde el diseño hasta la producción, en la fabricación de madera, metal y fachadas. Las soluciones de la compañía están profundamente integradas en los flujos de trabajo de los clientes en toda la región DACH y cuentan con el respaldo de un equipo con décadas de experiencia en ingeniería, análisis térmico, fabricación y software de fabricación.

"Hemos construido VisualLogix sobre un principio simple: el software crítico requiere innovación, una profunda experiencia en el sector y un compromiso a largo plazo con los clientes", afirmó Brett Zane, consejero delegado de VisualLogix. "refyne encaja a la perfección porque compartimos esa filosofía. Sus soluciones son esenciales para los flujos de trabajo diarios de sus clientes, del mismo modo que las nuestras lo son para los nuestros.

Juntos, estamos creando una empresa de software más sólida, con capacidades ampliadas, mayor alcance global y una mayor capacidad para invertir en innovación para los sectores a los que servimos. Con una amplia experiencia en software de ingeniería e inteligencia artificial, VisualLogix está construyendo una base común de IA que mejorará todos los productos de nuestra cartera. Al combinar décadas de experiencia en ingeniería con capacidades avanzadas de IA, estamos desarrollando soluciones inteligentes que ayudan a ingenieros y fabricantes a automatizar flujos de trabajo complejos, mejorar la productividad y lograr una mayor precisión en todo el proceso de diseño y fabricación. Nuestra visión es construir la plataforma de software líder con IA para los ingenieros y fabricantes que diseñan, analizan y fabrican los productos y sistemas que impulsan el mundo moderno".

VisualLogix opera como una empresa de software unificada centrada en el desarrollo, el soporte y el avance de soluciones especializadas de ingeniería y fabricación. La organización resultante de la fusión seguirá invirtiendo en el desarrollo de productos, la satisfacción del cliente y la experiencia técnica, al tiempo que conservará el profundo conocimiento del sector que ha convertido a ambas empresas en socios de confianza para sus clientes.

"La integración en VisualLogix representa un emocionante nuevo capítulo para nuestros empleados, clientes y productos", declaró el Dr. Stefan Gutberlet, consejero delegado de refyne Group. "Compartimos una visión común: ofrecer software altamente eficiente y preciso del que ingenieros y fabricantes dependen a diario para diseñar, analizar y fabricar productos y sistemas complejos. Al combinar nuestra experiencia y recursos, podemos acelerar la innovación, ampliar nuestras capacidades y generar aún mayor valor para los clientes en Europa y en todo el mundo".

Los clientes de ambas organizaciones seguirán recibiendo el mismo alto nivel de soporte y continuidad de producto, a la vez que se beneficiarán de una mayor inversión, recursos técnicos ampliados y una cartera más amplia de soluciones de software para ingeniería y fabricación.

Acerca de VisualLogix

VisualLogix desarrolla software crítico para CAD, simulación, análisis, fabricación e inteligencia artificial, utilizado por ingenieros y fabricantes en el diseño de sistemas y productos reales. Las soluciones de la compañía ayudan a los clientes a diseñar, analizar, documentar y fabricar proyectos complejos en los sectores de la construcción y la industria.

Su cartera incluye AutoSPRINK, AlarmCAD, Metal Building Software (MBS), Athena, Apollon, TrunCAD, nCAD, flixo y Triviso, además de otras soluciones de software especializadas en las que confían clientes de todo el mundo. Gracias a la inversión continua en tecnología, innovación y el éxito de sus clientes, VisualLogix permite a los profesionales resolver con confianza los desafíos complejos de ingeniería y fabricación.

Para más información, visite www.visuallogix.com.

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