vivo gana el Inspirational Star of Innovation Award de Kantar BrandZ y crece dentro del Top100 de marcas chinas

SHANGHAI, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 16 de septiembre, Kantar celebró en el 1862 Fashion Art Center de Shanghái la gran Gala BrandZ China 2025 y la ceremonia de las 100 marcas chinas más valiosas, bajo el lema "Nueva inteligencia en el poder de marca". Por segundo año consecutivo, vivo se posicionó con fuerza en la lista: con un valor de marca de 5.989 millones de dólares, alcanzó el puesto 34 y logró un crecimiento estable en comparación con el año pasado. Gracias a su innovación continua en comunicaciones 5G, inteligencia artificial e imagen móvil, vivo también recibió el "Kantar BrandZ Inspirational Star of Innovation Award", destacando una vez más su fuerza innovadora líder en la industria.

La compañía siempre se ha mantenido fiel a un enfoque centrado en el usuario, priorizando las necesidades humanas y apoyándose en una estrategia de I+D de doble impulso: "investigación propia" e "investigación conjunta". Con un espíritu de largo plazo, vivo ha logrado superar repetidamente los ciclos de la industria, ofreciendo de manera constante productos y servicios que superan las expectativas.

En cuanto a su disposición tecnológica, vivo se centra en cuatro grandes áreas a largo plazo: diseño, imagen, sistemas y rendimiento. Para ello lanzó su marca tecnológica propia "Blue Technology", que incluye Blue Chip, Blue Volt, Blue LM, Blue OS y Blue Image, entre otras innovaciones clave. Estas tecnologías no solo construyen una ventaja competitiva diferenciada para vivo, sino que también brindan un sólido respaldo a su innovación orientada al usuario.

Estas ventajas tecnológicas se han traducido rápidamente en un sólido desempeño de producto. Con el auge constante del mercado de conciertos, el buque insignia de imagen vivo X200 Ultra, con sus excelentes capacidades de teleobjetivo y fotografía nocturna, ha sido aclamado por los usuarios como el "artefacto de conciertos". Este producto no solo representa la exitosa implementación de "Blue Technology" y el I+D en las áreas estratégicas, sino que también establece un referente para vivo en superar las expectativas de los usuarios.

Se espera que en octubre de este año, vivo lance la serie X300, que redefinirá el estándar de la industria en imagen insignia y apoyará fuertemente la continua expansión de vivo en el mercado de alta gama.

Recientemente, vivo presentó el casco de realidad mixta vivo Vision Explorer Edition, impulsando la tecnología de realidad mixta desde el laboratorio hacia escenarios de aplicación cotidianos y abriendo a los usuarios una puerta a un nuevo mundo digital. El lanzamiento de vivo Vision marca a vivo como la primera empresa tecnológica en China en construir una experiencia completa de realidad mixta basada en sus capacidades de fabricante de hardware, y también como la primera en el país en abarcar tanto teléfonos inteligentes como dispositivos MR, logrando inicialmente un "circuito ecológico cerrado" que va desde la creación de contenidos hasta la experiencia en los terminales.

En el mercado global, vivo adopta la filosofía central "More Local, More Global", comprometida con integrar profundamente la lógica empresarial global unificada con estrategias de ejecución localizadas. Impulsada por la comprensión del usuario, innova en productos y mejora los servicios. Su éxito en mercados como el sudeste asiático se basa en la respuesta precisa a las necesidades regionales y en una rápida implementación. Además, la completa red de ventas y servicios de vivo, que ofrece atención eficiente y localizada, refuerza aún más su reconocimiento de marca en cuanto a "diferenciación significativa".

De cara al futuro, vivo seguirá fiel a su aspiración original de que "La tecnología ilumina un futuro mejor", poniendo al usuario en el centro y utilizando la innovación como motor, con el objetivo de mostrar continuamente en el escenario global la sabiduría y la fortaleza de las marcas chinas.

