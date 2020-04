Waves.Exchange lanza una campaña benéfica para luchar contra el COVID-19

LONDRES, 8 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- El proyecto de blockchain Waves ha lanzado la campaña benéfica #CryptoCOVID19 en su Waves.Exchange [https://waves.exchange/prediction] para apoyar a las organizaciones y fondos que necesiten ayuda financiera para combatir la epidemia mundial de COVID-19.

Con el número de casos confirmados rozando el millón en todo el mundo y el número de víctimas mortales aproximándose a los 50.000, las grandes organizaciones mundiales se han agrupado en un esfuerzo para frenar la pandemia. El proyecto Waves ha alcanzado a las comunidades de comercio y criptográficas uniéndose a la campaña #CryptoCOVID19 en su Waves.Exchange [https://waves.exchange/prediction] para ayudar a recaudar fondos para apoyar a organizaciones no lucrativas, como International Medical Corps, the SOS Children's Villages, Save the Children y muchas otras.

La campaña original #CryptoCOVID19 se lanzó por los proyectos The Giving Block y GITCOIN como movimiento benéfico. Waves.Exchange se unió al esfuerzo donando 10.000 USDT. Otras compañías, como Brave browser, The Block, NEXO, Gemini y muchos otros se están uniendo a la iniciativa también.

Hasta ahora, la campaña #CryptoCOVID19 ha recaudado más de 100.000 dólares en donaciones en todo el mundo.

La campaña se basa en el principio de permitir a los participantes realizar predicciones sobre la propagación de la epidemia dentro de un marco especificado utilizando tokens de predicción. COVID-DWN-JUN20 y COVID-UP-JUN20 son tokens alojados en la blockchain Waves que se regulan mediante un contrato inteligente, asegurando la total transparencia, auditoría independiente y verificación de los resultados de la campaña.

La plataforma emite tokens A y B y bloquea USDN y los distribuye automáticamente entre los ganadores tras el final del evento. El número de casos confirmados se calcula como el número total de nuevos casos confirmados durante una semana y ganaría el COVID-DWN-JUN20 si l número total de nuevos casos confirmados durante la semana fuese menor que el número total en los siete días previos. COVID-UP-JUN20 ganaría el 1 de junio de 2020, en caso contrario.

Los datos sobre el número de contagiados se ofrecen mediante oráculos del Almacén de Datos de Johns Hopkins CSSE, que recibe datos en tiempo real de la Organización Mundial de la Salud.

Los ganadores obtendrán valiosos premios o podrán compartir sus ganancias para fines benéficos. Todas las ganancias adicionales de la campaña se donarán a organización no benéficas.

La Waves.Exchange [https://waves.exchange/prediction] confía en que la campaña #CryptoCOVID19 pueda atraer la atención de las amplias comunidades criptográfica y comerciales y ayude a las organizaciones benéficas en la lucha contra la propagación de esta epidemia global.

Contacto:

Adam support@waves.exchange[mailto:support@waves.exchange]charity@waves.exchange[mailto:charity@waves.exchange]

CONTACTO: CONTACTO: +442080890284