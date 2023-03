(Información remitida por la empresa firmante)

Wealth Dynamix nombra a un nuevo director de Estrategia para apoyar la aceleración de la empresa como proveedor líder de soluciones de gestión del ciclo de vida del cliente en el sector WealthTech

LONDRES, 1 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix es un proveedor líder de plataformas de gestión del ciclo de vida del cliente para bancos privados y empresas de gestión de patrimonios. Estas plataformas abarcan todas las fases del ciclo de vida del cliente, desde la captación de clientes potenciales hasta la incorporación y gestión de clientes, a través de una visión consolidada de 360 grados de todos los datos, actividades y acciones del cliente. La plataforma está diseñada para impulsar la eficiencia operativa y aumentar los ingresos, al tiempo que enriquece la experiencia del cliente y permite un grado significativamente mayor de conocimiento del cliente y de diligencia debida.

Robert Roome cuenta con 20 años de experiencia en los sectores de la gestión de patrimonios y la banca privada, en empresas de tecnología, gestión de patrimonios y consultoría de gestión. Ha trabajado anteriormente con Wealth Dynamix, así como en empresas como Barclays y RBS, y más recientemente en la práctica de gestión de patrimonios y banca privada de la consultora de gestión Sionic. Esta amplia experiencia le sitúa en una posición única para apoyar la aceleración del rendimiento empresarial, tecnológico y humano.

En este puesto de nueva creación, Robert será responsable de ayudar a aumentar el crecimiento de Wealth Dynamix y su posición como proveedor líder de soluciones de gestión del ciclo de vida del cliente para el sector. Reportará a Gary Linieres, consejero delegado de Wealth Dynamix y formará parte del Comité Ejecutivo de la empresa.

Sobre el nombramiento, Gary dijo: "Estoy encantado de que Robert se haya unido a Wealth Dynamix, especialmente en este momento de la historia de la empresa en el que el mes pasado dimos la bienvenida a Indosuez Wealth Management como accionista mayoritario, cuyo respaldo apoyará nuestro desarrollo acelerado al tiempo que nos permitirá mantener nuestra independencia y agilidad. La fortaleza del grupo nos permitirá prestar un mejor servicio a nuestros clientes actuales y futuros, acelerar la evolución de nuestros productos y, en última instancia, ofrecernos mayores oportunidades de crecimiento en regiones clave como la UE y APAC".

"Nuestro enfoque exclusivo en la banca privada y la gestión de patrimonios nos convierte en la mejor opción para las empresas que desean revitalizar los ratios de costes:ingresos al tiempo que mejoran las experiencias de los clientes, lo que nos hace desempeñar un papel crucial en el futuro del sector de la gestión de patrimonios."

Robert comentó "es fantástico unirme al equipo de Wealth Dynamix en este momento tan emocionante, en el que el sector de la gestión de patrimonios se enfrenta a un verdadero punto de inflexión, debido a la rápida evolución de las expectativas de los clientes, a un panorama normativo cambiante y a los avances tecnológicos."

Acerca de Wealth Dynamix

Wealth Dynamix opera en todo el mundo y se ha comprometido a proporcionar a los gestores de patrimonios soluciones de gestión del ciclo de vida del cliente digitalizadas y totalmente integradas que eliminan la fricción y la ineficacia a lo largo del ciclo de vida, incorporan el cumplimiento normativo y proporcionan la capacidad de ofrecer una experiencia de servicio al cliente totalmente híbrida.

Wealth Dynamix disfrutó de un fructífero 2022 con un crecimiento de los ingresos y el personal del 50%, junto con contratos nuevos y renovados con Mirabaud y Banco Sabadell (sucursal de Miami), respectivamente, y ahora ofrece servicios a cuatro de las mejores empresas de gestión de patrimonios para UHNWI del mundo, según Spears , con Rothschild & Co, Mirabaud, Rathbones y Cazenove Capital entre sus clientes.

Wealth Dynamix se centra exclusivamente en la gestión de patrimonios y la banca privada, lo que la convierte en la mejor opción para las empresas que desean mejorar la eficiencia de los procesos, enriquecer el servicio al cliente y garantizar el cumplimiento normativo. Ganadora de más de 40 premios mundiales desde su lanzamiento en 2012, recientemente ha sido galardonada con los premios WealthBriefing's Best CRM System (Suiza) y Best CLM System (América) 2023 y Best CLM Solution by the Wealth & Finance Fund, y 'Best CLM (Customer Lifecycle Management) Solution' y 'Best Digital Offering' en los premios WealthBriefing Asia en 2022.

Wealth Dynamix se enorgullece de saber que ningún otro proveedor puede ofrecer una plataforma unificada que abarque todo el recorrido del cliente y, por lo tanto, es capaz de orquestar recorridos a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Wealth Dynamix forma parte del grupo de empresas Indosuez Wealth Management, que adquirió una participación mayoritaria en Wealth Dynamix en enero de 2023.

