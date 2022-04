(Prnewsfoto/The Wella Company) - THE WELLA COMPANY/PR NEWSWIRE

-Wella Company amplía su crecimiento con la adquisición de Briogeo, una empresa independiente de rápido crecimiento dedicada a los productos eco-éticos y naturales para el cuidado del cabello

La expansión de la cartera acelerará el crecimiento de Wella Company y ampliará la cartera sostenible de la empresa, al tiempo que fomentará el impulso de la categoría de cuidado del cabello

La adquisición reúne a dos exitosas consejeras delegadas pertenecientes a minorías que lideran los negocios

NUEVA YORK y GINEBRA, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy Wella Company, líder mundial en la industria de la belleza de 100 000 millones de dólares, con una cartera de productos profesionales y de venta al por menor de tecnología para el cabello, las uñas y la belleza, compuesta por marcas icónicas como Wella Professionals, O·P·I, ghd, Nioxin, Sebastian Professional y Clairol, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Briogeo, una de las marcas de cuidado del cabello de más rápido crecimiento en el mundo y una de las mayores marcas independientes de propiedad negra en Estados Unidos.

"La adquisición de Briogeo marca la primera expansión de la cartera de Wella Company como entidad independiente. Los productos de cuidado del cabello naturales, eco-éticos y de alto crecimiento de Briogeo complementan nuestra actual cartera de productos capilares y nuestras ofertas sostenibles, y alimentarán nuestro impulso de crecimiento en la categoría del cabello, que es ahora el segmento de mayor crecimiento en la belleza", dijo Annie Young-Scrivner, consejera delegada de Wella Company. "Estoy orgullosa del crecimiento que nuestra empresa ha logrado hasta ahora en sólo 17 meses, y en Briogeo hemos encontrado un socio verdaderamente especial y complementario. Briogeo ha estado a la vanguardia de la revolución del cabello limpio y natural desde que la compañía comenzó en 2013, y su ascenso ha sido nada menos que notable. Juntos ampliaremos aún más nuestra oferta de productos sostenibles, expandiremos nuestra huella de venta al por menor de primera calidad e impulsaremos el impacto comercial y social a nuevos niveles", dijo Young-Scrivner.

Bajo el liderazgo de la fundadora y consejera delegada, Nancy Twine, Briogeo ha revolucionado el cuidado del cabello limpio y natural, ofreciendo productos y soluciones eficaces para cada tipo de cabello, textura del cabello, necesidad capilar, etnia, origen y persona. Briogeo ha crecido rápidamente desde su creación y es una empresa galardonada, ya que ha obtenido el premio Allure Best of Beauty cada año desde 2018. Twine es reconocida como una de las emprendedoras más destacadas de una empresa emergente de belleza en la última década y ha sido galardonada con el Entrepreneur's 100 Women of Impact en 2021, el Goldman Sachs Builders + Innovators Award en 2020 y el Cosmetic Executive Women (CEW) Female Founder Award en 2019.

Wella Company tiene la intención de apoyar a Briogeo y su estrategia para destacar en la vanguardia de la belleza sostenible. Briogeo se alinea con el profundo compromiso de Wella Company de construir una empresa con Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y Medio Ambiente, Social y Gobierno (ESG) integrados en su núcleo. La incorporación de la cartera de productos de prestigio para el cuidado del cabello de Briogeo complementa las ambiciones de Wella Company de ofrecer productos más diversos para todo tipo de cabellos, al tiempo que amplía los productos limpios y ecológicos en toda su cartera de ofertas.

"La fuerza de la investigación y el desarrollo, el marketing digital y las operaciones globales de Wella Company, así como su capacidad para llegar a los 91 millones de profesionales del cabello y las uñas y a los seguidores que atienden y apoyan, llevarán a nuestra marca Briogeo al siguiente nivel", dijo Nancy Twine, consejera delegada de Briogeo. "Se trata de una asociación estratégica importante para ambas partes, que es compatible en cuanto a ambición, filosofía y cultura. En Wella Company tenemos un socio comprometido para ayudar a nuestro negocio y a nuestros empleados a alcanzar el siguiente nivel de crecimiento. Estamos entusiasmados por acelerar nuestra expansión e innovación, deleitando globalmente a más personas en más geografías y a través de canales de distribución más amplios".

El historial de liderazgo femenino de Wella Company es único, ya que cuenta con varias mujeres emprendedoras fundadoras, como la cofundadora de O·P·I, Suzi Weiss-Fischmann, Eva Graham de Nioxin, y la cofundadora de Sebastian Professional, Geri Cusenza. Annie Young-Scrivner y Nancy Twine, de Briogeo, forman un dúo de mujeres pertenecientes a minorías que dirigen una empresa de belleza de gran crecimiento, un binomio que no sólo refuerza la diversidad y la inclusividad, sino que abre un amplio abanico para las mujeres pertenecientes a minorías en la industria.

Wella Company volvió a ser independiente el 1 de diciembre de 2020 después de que las filiales de la empresa de inversión global KKR adquirieran una participación mayoritaria en la compañía. Wella Company sigue en un viaje de crecimiento acelerado para convertirse en un líder en la categoría de tecnología para el cabello, las uñas y la belleza en todos los canales de distribución: profesional, minorista y comercio electrónico. En el transcurso de la corta trayectoria de Wella Company, la empresa ha acelerado su crecimiento, creciendo a doble dígito frente a los niveles de 2019. El negocio está ganando impulso en cada geografía en la que opera (más de 100 países) y en todas las regiones: América, APAC, EMEA y Brasil.

Acerca de Wella Company Wella Company es una de las compañías de belleza líderes en el mundo, compuesta por una familia de marcas icónicas que incluyen Wella Professionals, ghd, O·P·I, Nioxin, Sebastian Professional y Clairol. En Wella Company, somos innovadores y buscamos inspirar a los consumidores y a los profesionales de la belleza a través de nuestras marcas para que se vean, se sientan y sean su verdadero yo. Estamos comprometidos con la construcción de la mejor empresa de belleza del sector, en la que nuestros más de 6.000 empleados de más de 100 países puedan aportar lo mejor de sí mismos al trabajo. Guiados por los valores de nuestra empresa y guiados por el propósito de ofrecer un impacto positivo en las personas a través de nuestros productos y hacia nuestro planeta y la sociedad, ofrecemos un crecimiento sostenible a todas las partes interesadas.

Para más información sobre Wella Company, visite www.wellacompany.com y síganos en LinkedIn , Instagram y Facebook .

Acerca de BriogeoBriogeo ha revolucionado el cuidado del cabello limpio y natural, ofreciendo productos y soluciones eficaces para cada tipo de cabello, textura del cabello, necesidad del cabello, etnia, origen y persona. Todos los productos de Briogeo están formulados 6-free ™ (SIN sulfatos ásperos, siliconas, parabenos, ftalatos, tintes artificiales, y DEA) y se derivan naturalmente con el NOVA Complex® patentado por la marca, una mezcla de aceites naturales, vitaminas y antioxidantes. Lanzada en 2013 por la empresaria Nancy Twine, Briogeo se ha convertido en una de las marcas de cuidado del cabello de más rápido crecimiento en el mundo y en una de las mayores marcas independientes de propiedad negra en Estados Unidos. Briogeo sigue experimentando un gran crecimiento de las ventas año tras año con la misión de la marca de inspirar, educar y celebrar la diversidad y potenciar el viaje del cabello sano de cada persona.

AsesoramientoBriogeo fue asesorado por Financo | Raymond James.

Contacto Wella Company: Hilary CrnkovichResponsable de Comunicaciones y SostenibilidadTel.: + 646-217-1700Email: hilary.crnkovich@wella.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1807654/The_Wella_Company_Logo.jpg