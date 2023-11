Westport Fuel Systems presenta los resultados financieros del tercer trimestre de 2023 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

VANCOUVER, BC, 8 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), proveedor líder de sistemas y componentes avanzados de combustibles alternativos para la industria mundial del transporte, ha presentado los resultados financieros del tercer trimestre, finalizado el 30 de septiembre de 2023, y ha facilitado información actualizada sobre sus operaciones. Todas las cifras están en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario.

"Nuestro tercer trimestre fue importante en nuestra evolución en Westport, incluido el anuncio de nuestra empresa conjunta HPDI con Volvo. Hemos hecho grandes progresos trabajando con el equipo de Volvo para ultimar los detalles de la empresa conjunta. Ahora estamos en una fase en la que puedo decir con confianza que tenemos previsto firmar los acuerdos definitivos a más tardar a finales de enero de 2024 y cerrar y poner en marcha la empresa conjunta en el segundo trimestre de 2024.

Aunque seguimos centrados en el cierre de la empresa conjunta, también seguimos comprometidos con nuestras otras prioridades clave, incluida la búsqueda de eficiencias operativas, la cristalización de las reducciones de costes y el fortalecimiento de nuestro balance. Durante el trimestre, en consonancia con estos objetivos, dimos prioridad a la reorganización de nuestra presencia en la India para racionalizar nuestro negocio, incluida la monetización de activos no esenciales y la reducción de nuestro consumo de efectivo. Estamos buscando oportunidades para mejorar aún más nuestra liquidez mediante la eficiencia del capital circulante en toda la organización.

Ayer anunciamos que Westport ha entrado en nuevos mercados con nuestra solución de sistema de combustible H2 HPDI con un proyecto de prueba de concepto con un proveedor líder mundial de locomotoras y equipos relacionados para las industrias ferroviarias de carga y tránsito. Se trata de nuestra primera aplicación del sistema H2 HPDI para el sector de las locomotoras. En nuestra opinión, es en los sectores de potencia media y pesada, así como en el de alta potencia, donde HPDI crea un valor significativo. Creemos que es una vía asequible para descarbonizar el sector ferroviario sin comprometer el rendimiento ni la eficiencia.

Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con el crecimiento sostenible en nuestros mercados actuales y el desbloqueo de oportunidades nuevas y emergentes. De cara al cuarto trimestre de 2023 y al ejercicio fiscal de 2024, esperamos que nuestros resultados sigan siendo sólidos, ya que reconocemos un trimestre completo de ventas de sistemas de combustible HPDI tras el lanzamiento de la opción más potente y de mayor autonomía de Volvo, y nos preparamos para comenzar la entrega de sistemas de combustible Euro 6 LPG a un fabricante mundial de equipos originales, que ahora se prevé que comience en enero. También vemos una fuerte demanda continuada a largo plazo en nuestro negocio de hidrógeno.

Por último, esperamos que en los próximos meses Westport cuente con un consejero delegado permanente. Mientras tanto, sigo comprometido a trabajar con la dirección para cumplir nuestras prioridades clave".

Tony Guglielmin, consejero delegado interno y director

LO MÁS DESTACADO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023

Los ingresos trimestrales ascendieron a 77,4 millones de dólares, un 9% más que en el mismo periodo de 2022, debido principalmente al aumento de los volúmenes de ventas en los negocios de OEM con retraso, electrónica y almacenamiento de combustible, y a las ventas adicionales del negocio de OEM de vehículos pesados, que se vieron parcialmente compensadas por las menores ventas a clientes en el negocio de OEM de vehículos ligeros.

Mejora demostrada del margen bruto, que aumentó 1,9 millones de dólares hasta los 13,2 millones, o el 17,1% de los ingresos del trimestre, frente a los 11,3 millones de dólares, o el 15,9% de los ingresos, de los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2022. El aumento se vio impulsado por los impactos positivos en los ingresos mencionados, compensados por mayores costes de insumos de producción derivados de los desafíos de la cadena de suministro global y la inflación en logística, mano de obra y otros costes, que solo hemos podido trasladar parcialmente a nuestros clientes OEM, así como una mezcla de ventas de menor margen en nuestro negocio IAM.

Pérdida neta de 11,9 millones de dólares en el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023, frente a la pérdida neta de 11,9 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior. El aumento de los márgenes brutos, la disminución de las pérdidas por cambio de divisas y la reducción del gasto en investigación y desarrollo se vieron parcialmente compensados por el aumento de los gastos generales y administrativos.

EBITDA 1 ajustado de 3,0 millones de dólares negativos en el trimestre, frente a los 4,5 millones de dólares negativos del mismo periodo del año 2022.

ajustado de 3,0 millones de dólares negativos en el trimestre, frente a los 4,5 millones de dólares negativos del mismo periodo del año 2022. A finales del tercer trimestre de 2023, el efectivo y los equivalentes de efectivo ascendían a 44,0 millones de dólares.

____________________________

1 El beneficio ajustado antes de intereses, impuestos y amortizaciones es una medida no GAAP. Consulte las MEDIDAS FINANCIERAS GAAP y NO GAAP en el Informe de Gestión y Análisis de Westport para la reconciliación.

ASPECTOS OPERATIVOS DESTACADOS

Westport sigue comprometida con sus prioridades: impulsar el crecimiento sostenible en nuestros mercados actuales, desbloquear mercados nuevos y emergentes, impulsar la excelencia operativa y extraer eficiencias mediante una gestión prudente del capital. A corto plazo, las prioridades inmediatas de la empresa son finalizar la empresa conjunta HPDI con Volvo, elevar el rendimiento y la eficiencia de la actividad principal y mejorar los márgenes, al tiempo que se sigue mejorando la gestión del capital circulante de la empresa. Sobre la base de estas prioridades, Westport puede informar de varios logros que se produjeron durante y después del tercer trimestre de 2023.

Westport, junto con Volvo, sigue trabajando para la formalización y lanzamiento de la empresa conjunta HPDI. Actualmente, la empresa espera que los acuerdos definitivos entre Westport y Volvo se firmen a más tardar a finales de enero de 2024 y que la empresa conjunta se cierre y sea operativa en el segundo trimestre de 2024.

Además, Westport está entrando en nuevos mercados con un proyecto de prueba de concepto H2 HPDI de dos años con un proveedor líder mundial de locomotoras y equipos relacionados para las industrias ferroviarias de carga y tránsito. El proyecto adaptará el sistema de combustible H2 HPDI™ de Westport para su uso con el diseño del motor OEM de la locomotora.

En consonancia con el objetivo de Westport de mejorar la rentabilidad y fortalecer el balance de la Compañía, en septiembre, la Compañía reorganizó su asociación con Minda en la India disminuyendo su participación en la empresa conjunta, Minda Westport Technologies Ltd., del 50% al 24% a cambio de aproximadamente 1,8 millones de dólares al cierre. Se prevé que la transacción con Minda se cierre a finales del primer trimestre de 2024 y que reduzca el consumo de efectivo de Westport a corto plazo. Además, Westport está modificando su acuerdo de empresa conjunta para incluir futuros componentes de hidrógeno, además de componentes y kits de CNG/LNG/LPG (todos centrados en el mercado indio), pero para excluir cualquier interés en HPDI. El acuerdo modificado y la consiguiente racionalización de los costes locales permiten a Westport mantener su participación en el mercado de combustibles alternativos de la India, centrándose en la mejora de la rentabilidad. Por otra parte, la empresa conjunta ofrece a Westport la oportunidad de reducir los costes operativos, al tiempo que amplía los volúmenes en el mercado de rápido crecimiento en la India y, al mismo tiempo, tener acceso a una huella de fabricación de menor coste a través de la empresa conjunta para algunos de los negocios de Westport fuera de la India. Tras el cierre de la transacción, ya no habrá litigios ni reclamaciones entre las dos partes.

Operaciones del tercer trimestre de 2023

Los ingresos de los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2023 aumentaron un 9%, hasta 77,4 millones de dólares, frente a los 71,2 millones del mismo trimestre del año anterior, impulsados principalmente por el aumento de los volúmenes de ventas en OEM retrasados, electrónica, almacenamiento de combustible e ingresos adicionales del negocio de OEM pesados. Todo ello se vio compensado por unas menores ventas a clientes en el negocio de OEM ligeros.

Hemos registrado una pérdida neta de 11,9 millones de dólares en los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2023, frente a una pérdida neta de 11,9 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior. Esto se debió principalmente a:

Aumento de 1,9 millones de dólares en el margen bruto relacionado con los mayores ingresos;

una disminución de 1,2 millones de dólares en pérdidas por cambio de divisas; y

menores gastos de investigación y desarrollo incurridos en nuestro negocio de OEM para vehículos pesados;

que se compensó parcialmente con un aumento de 4,3 millones de dólares en gastos generales y administrativos relacionados con indemnizaciones por despido y mayores costes de consultoría.

Westport generó 3,0 millones de dólares negativos en EBITDA ajustado durante el segundo trimestre de 2023, en comparación con 4,5 millones de dólares negativos de EBITDA ajustado para el mismo período en 2022.

Información del segmento

Segmento de fabricantes de equipos originales

Los ingresos de los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023 fueron de 52,9 millones de dólares y 161,6 millones de dólares, respectivamente, frente a los 44,1 millones de dólares y 150,2 millones de dólares de los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022. Los ingresos del segmento de negocio OEM aumentaron en 8,8 millones de dólares en comparación con el segundo trimestre de 2022 y en 11,4 millones de dólares en comparación con los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022. El aumento de los ingresos en el tercer trimestre se debió principalmente a los mayores volúmenes de ventas en los negocios de OEM retrasados, electrónica y almacenamiento de combustible y a los ingresos adicionales por servicios de ingeniería del negocio de OEM pesados. Este aumento se vio parcialmente compensado por las menores ventas a clientes de la India en el negocio de OEM ligeros.

En el tercer trimestre, el margen bruto2 aumentó en 3,1 millones de dólares hasta los 7,8 millones de dólares, o el 15% de los ingresos, frente a los 4,7 millones de dólares, o el 11% de los ingresos, de los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2022. El aumento del margen bruto se debe principalmente al aumento de los volúmenes de ventas en los negocios de OEM retrasado, electrónica y almacenamiento de combustible, así como al aumento del margen bruto en el OEM pesado debido a mayores ingresos por servicios de ingeniería. Esto se vio parcialmente compensado por el aumento de los costes de producción derivados de los retos de la cadena de suministro global y la inflación en logística, mano de obra y otros costes, que sólo hemos podido repercutir parcialmente a nuestros clientes OEM.

En lo que va de año, el margen bruto aumentó en 9,9 millones de dólares, hasta los 24,3 millones de dólares, o el 15% de los ingresos, frente a los 14,4 millones de dólares, o el 10% de los ingresos, para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022.

La producción y venta de sistemas de combustible GLP a nuestro cliente OEM global para aplicaciones de vehículos Euro 6 se fijó originalmente para comenzar la entrega en noviembre de 2023. El cliente OEM ha retrasado el lanzamiento dos meses, retrasando las entregas iniciales a enero de 2024.

_____________________________

2 El margen bruto es una medida no GAAP. Consulte la sección MEDIDAS FINANCIERAS GAAP y NO GAAP en el Informe de gestión y análisis de Westport para ver la conciliación.

Segmento de posventa independiente

Los ingresos de los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023 fueron de 24,5 millones de dólares y 83,1 millones de dólares, respectivamente, en comparación con los 27,1 millones de dólares y 77,5 millones de dólares de los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022. Los ingresos del segmento de negocio IAM disminuyeron en 2,6 millones de dólares y aumentaron en 5,6 millones de dólares, en comparación con los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022. El descenso de los ingresos en el tercer trimestre se debió principalmente a la disminución de los volúmenes de ventas a los mercados africano y europeo, compensada parcialmente por el aumento de los volúmenes de ventas en Sudamérica.

En el tercer trimestre, el margen bruto disminuyó en 1,2 millones de dólares hasta los 5,4 millones de dólares, o el 22% de los ingresos, en comparación con los 6,6 millones de dólares, o el 24% de los ingresos, de los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2022. El descenso del margen bruto está relacionado con las menores ventas en África y Europa, así como con la combinación de ventas de menor margen y la inflación en Sudamérica. En los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023, el margen bruto disminuyó en 0,7 millones de dólares hasta los 16,6 millones de dólares, o el 20% de los ingresos, en comparación con los 17,3 millones de dólares, o el 22% de los ingresos, para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022.

Estados financieros y debate y análisis de la dirección

Para ver los estados financieros de Westport correspondientes al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023, visite https://investors.wfsinc.com/financials/...

Conferencia telefónica y webcast

Westport ha programado una conferencia telefónica para el miércoles 8 de noviembre de 2023 a las 7:00 AM hora del Pacífico (10:00 AM hora del Este) para comentar estos resultados. Para acceder a la conferencia por teléfono, marque el 1-888-390-0546 (gratuito en Canadá y EE.UU.) o el 416-764-8688. Se puede acceder a la retransmisión en directo de la conferencia a través de la página web de Westport en https://investors.wfsinc.com/

Para acceder a la repetición de la conferencia, marque el 1-888-390-0541 (gratuito en Canadá y EE.UU.) o el 1-416-764-8677 con el código 977286#. La repetición telefónica estará disponible hasta el 22 de noviembre de 2023. Poco después de la conferencia, estará disponible una repetición en audio streaming y un archivo MP3 descargable.

Acerca de Westport Fuel Systems

En Westport Fuel Systems, estamos impulsando la innovación para impulsar un futuro más limpio. Somos un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustible para combustibles limpios y bajos en carbono, como gas natural, gas natural renovable, propano e hidrógeno para la industria del transporte mundial. Nuestra tecnología ofrece el rendimiento y la eficiencia de combustible requeridos por las aplicaciones de transporte y los beneficios ambientales que abordan los desafíos del cambio climático y la calidad del aire urbano. Con sede en Vancouver, Canadá, y operaciones en Europa, Asia, América del Norte y América del Sur, servimos a nuestros clientes en más de 70 países con marcas de transporte líderes a nivel mundial. En Westport Fuel Systems, pensamos en el futuro. Para más información, visite www.wfsinc.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre previsiones de futuro, incluidas las relativas a expectativas de ingresos y uso de efectivo, futuras iniciativas estratégicas y crecimiento futuro, futuro de nuestros programas de desarrollo (incluidos los relativos a HPDI e hidrógeno), retos actuales de la cadena de suministro, demanda de nuestros productos, futuro éxito de nuestras estrategias empresariales y tecnológicas, intenciones de socios y clientes potenciales, rendimiento y competitividad de los productos de Westport Fuel Systems y ampliación de la cobertura de productos, futuras oportunidades de mercado, velocidad de adopción del gas natural para el transporte y términos y plazos de futuros acuerdos, así como la respuesta de la dirección de Westport Fuel Systems a cualquiera de los factores anteriormente mencionados. Estas afirmaciones no son promesas ni garantías, sino que implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y se basan tanto en las opiniones de la dirección como en suposiciones que pueden hacer que nuestros resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros reales difieran sustancialmente de cualquier resultado, nivel de actividad, rendimiento o logro futuros expresados o implícitos en estas afirmaciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones incluyen aquellos relacionados con el crecimiento de nuestros ingresos, los resultados operativos, la industria y los productos, la economía general, las condiciones y el acceso a los mercados de capital y deuda, los desafíos continuos de la cadena de suministro, la solvencia, las políticas y regulaciones gubernamentales, las innovaciones tecnológicas, fluctuaciones en los tipos de cambio, gastos operativos, reducción continua de gastos, capacidad para comercializar con éxito nuevos productos, el desempeño de nuestras empresas conjuntas, la disponibilidad y el precio del gas natural, paquetes de estímulo gubernamentales globales y nuevas regulaciones ambientales, la aceptación y cambio a vehículos de gas natural, la relajación o exención de los estándares de emisión de combustible, la incapacidad de las flotas para acceder a capital o financiamiento gubernamental para comprar vehículos a gas natural, el desarrollo de tecnologías competidoras, nuestra capacidad para desarrollar e implementar adecuadamente nuestra tecnología, las acciones y determinaciones de nuestra empresa conjunta y socios de desarrollo, desafíos continuos de la cadena de suministro, así como otros factores de riesgo y suposiciones que pueden afectar a nuestros resultados reales, rendimiento o logros o posición financiera discutidos en nuestro Formulario de información anual más reciente y otras presentaciones con los reguladores de valores. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron. Renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas o en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basen dichas declaraciones, o que puedan afectar la probabilidad de que los resultados reales difieran de los establecidos en estas declaraciones prospectivas, excepto lo requerido por el Instrumento Nacional 51-102. Los contenidos de cualquier sitio web, canal RSS o cuenta de Twitter a los que se haga referencia en este comunicado de prensa no se incorporan aquí como referencia.

MEDIDAS FINANCIERAS GAAP y NO GAAP

La dirección revisa el progreso operativo de sus unidades de negocio y programas de inversión en períodos sucesivos a través del análisis de la utilidad neta, EBITDA y EBITDA Ajustado. La Compañía define EBITDA como la utilidad o pérdida neta de operaciones continuas antes de impuestos por gastos de intereses (neto), depreciación y amortización. Westport Fuel Systems define el EBITDA ajustado como el EBITDA de las operaciones continuas, excluyendo los gastos por compensación basada en acciones, ganancias o pérdidas de cambio no realizadas y otros ajustes que no son en efectivo. La dirección usa el EBITDA ajustado como un indicador a largo plazo del rendimiento operativo, ya que se relaciona estrechamente con la capacidad de las unidades de negocios para generar un flujo de efectivo sostenido y tal información puede no ser adecuada para otros propósitos. El EBITDA ajustado incluye la participación de la empresa en los ingresos de las empresas conjuntas.

Los términos EBITDA y EBITDA ajustado no están definidos según los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos ("U.S. GAAP") y no son una medida de los ingresos operativos, el rendimiento operativo o la liquidez presentados de acuerdo con U.S. GAAP. El EBITDA y el EBITDA ajustado tienen limitaciones como herramienta analítica, y al evaluar el rendimiento operativo de la empresa, los inversores no deben considerar el EBITDA y el EBITDA ajustado de forma aislada, o como un sustituto de la pérdida neta u otros datos consolidados del estado de operaciones preparados de acuerdo con U.S. GAAP. Entre otras cosas, el EBITDA y el EBITDA ajustado no reflejan los gastos de efectivo reales de la empresa. Otras empresas pueden calcular medidas similares de manera diferente a Westport Fuel Systems, lo que limita su utilidad como herramientas comparativas. La empresa compensa estas limitaciones basándose principalmente en sus resultados U.S. GAAP y utilizando el EBITDA y el EBITDA ajustado como información complementaria.

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.Hojas de balances intermedios consolidados resumidos (no auditados)

(Expresado en miles de dólares estadounidenses, excepto cantidades de acciones)30 de septiembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.Estados consolidados condensados intermedios de operaciones e ingresos (pérdidas) integrales (no auditados)

(Expresado en miles de dólares estadounidenses, excepto cantidades de acciones y por acción)

Tres y seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 y 2022

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.Estados de flujos de efectivo intermedios resumidos consolidados (no auditados)(Expresado en miles de dólares estadounidenses)Tres y seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 y 2022

