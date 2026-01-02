WowNow debuta en CES 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La fabricación flexible impulsada por IA conecta la creatividad del consumidor con la producción real

LAS VEGAS, 2 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El innovador tecnológico chino WowNow anunció hoy que hará su debut en el CES 2026 (del 6 al 9 de enero) en Las Vegas, donde la compañía presentará su plataforma de diseño y fabricación impulsada por IA de próxima generación diseñada para los consumidores.

Al combinar IA con equipos inteligentes, WowNow conecta todo el recorrido de creación (desde la expresión y el diseño del usuario hasta la producción y la entrega), abriendo un nuevo modelo de fabricación de extremo a extremo para el consumidor que lleva las ideas de la pantalla a tus manos.

Desarrollado por PRM (P&R Measurement Technology Co., Ltd.), WowNow amplía las capacidades de fabricación de nivel industrial a las experiencias creativas cotidianas. Mediante la integración de la creación impulsada por IA, el diseño industrial automatizado y la fabricación flexible, WowNow reduce las barreras para convertir la imaginación en realidad, de modo que lasideas personales no se queden en la fase conceptual, sino que puedan realizarse, entregarse y conservarse.

A diferencia de los servicios de personalización tradicionales o las herramientas de contenido con un solo propósito, WowNow está construyendo un verdadero sistema de fabricación integral impulsado por IA. Partiendo de una sola idea, los usuarios pueden aprovechar el diseño generado por IA y el modelado automatizado de grado industrial para transformar la creatividad en un modelo de ingeniería construible. Posteriormente, equipos de fabricación inteligentes producen y fabrican la pieza terminada. El resultado no es solo digital: es un objeto tangible que se puede tocar, usar y conservar.

El CES ha defendido desde hace tiempo el espíritu de "Innovadores presentes". WowNow lleva ese espíritu a los escenarios de consumo, empoderando a más personas para crear, completar y conservar lo que crean. Guiado por su propuesta de marca, "Haz que tu interior sea exterior". WowNow se compromete a llevar cada chispa creativa al mundo real: diseñada, fabricada y tocada.

Basado en la experiencia de PRM en medición industrial, control y fabricación inteligente, WowNow refleja un marco impulsado por IA donde la expresión del usuario puede impulsar directamente el diseño, la planificación de procesos, la producción y la entrega: C2M (consumidor a fabricación/máquina) para configuraciones de consumidor y P2M (profesional a fabricación/máquina) para uso profesional/industrial.

En el CES 2026, visite WowNow en el pabellón central del LVCC, stand 21126, para ver el proceso completo, desde la idea hasta la creación física, y experimentarlo de primera mano. Toda idea merece la oportunidad de hacerse realidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853523...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wownow-debuta-en-ces-2026-302651767.html