WuXi Biologics ofrece una actualización del brote de coronavirus tras la vuelta al trabajo

Publicado 17/02/2020 10:33:27 CET

SHANGHÁI, 17 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics está supervisando de cerca el brote del coronavirus. Nuestro equipo de gestión está trabajando con celo en la ejecución de nuestro plan de continuidad empresarial para mitigar cualquier riesgo potencial. Las tres plantas operativas en China, en concreto Wuxi, Shanghái y Suzhou, reanudarán hoy las operaciones tras el parón del Año Nuevo Chino.

En conjunto, aproximadamente el 6% de nuestro personal ha viajado a Wuhan, ha pasado por o ha tenido contacto con personas procedentes de Wuhan. No se le ha diagnosticado la infección a ningún empleado. Estamos supervisando de cerca la salud de todos los empleados y hemos implementado estrictos procedimientos de vuelta al trabajo para proteger a nuestro personal. Aproximadamente el 85% de nuestro personal ya ha regresado a las ciudades en las que trabaja. Contamos con personal suficiente para reanudar las operaciones.

No operamos en Wuhan y nuestros principales proveedores no son de Wuhan. Es probable que los suministros para laboratorios y producción no se vean afectados. Asimismo, el envío de muestras y materiales, la importación y la exportación, y el despacho de aduanas son partes del negocio que funcionan de manera regular.

WuXi Biologics también está trabajando con celo a la hora de garantizar que la calidad de los productos que estamos produciendo no se vea afectada por el brote epidémico. Contamos con un sólido sistema de calidad de BPF y una robusta cadena de suministro global. No esperamos constatar ningún impacto negativo de este brote en nuestras operaciones de BPF.

Se recomienda que los clientes extranjeros que tengan previsto viajar a China realicen reuniones por videoconferencia o teleconferencia.

Por último, WuXi Biologics ya ha movilizado a un gran equipo de más de 240 científicos y está trabajando estrechamente con organizaciones globales para desarrollar y fabricar múltiples anticuerpos neutralizantes con los que tratar potencialmente la infección por el virus. La eficacia in vitro de estos anticuerpos estará disponible el próximo mes.

Esta situación, que continúa evolucionando día a día, nos recuerda que debemos continuar haciendo lo correcto por los pacientes. No esperamos ver un impacto negativo significativo en nuestras operaciones comerciales en China.

Acerca de WuXi Biologics

WuXi Biologics (código bursátil: 2269.HK), empresa que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, es la plataforma líder global de biotecnología y acceso abierto que ofrece soluciones integrales con las que capacitar a las organizaciones para descubrir, desarrollar y fabricar productos biológicos desde el concepto hasta la producción comercial. La historia y los logros de nuestra empresa demuestran nuestro compromiso por proporcionar una oferta de servicios y una sólida propuesta de valor verdaderamente centralizadas a nuestros clientes internacionales. A domingo, 30 de junio de 2019, existían un total de 224 proyectos integrados, incluidos 106 proyectos en fase de desarrollo preclínico, 102 proyectos en fase temprana de desarrollo clínico (fases I y II), 15 proyectos en fase tardía de desarrollo (fase III) y 1 proyecto en fase de producción comercial. Con una capacidad total estimada de producción de productos biofarmacéuticos en China, Irlanda, Singapur y EE. UU. que sobrepasará los 280.000 litros para 2022, ofreceremos a nuestros colaboradores del sector de producción de productos farmacéuticos una red de cadena de suministro mundial robusta y de máxima calidad. Para obtener más información sobre WuXi Biologics, visite www.wuxibiologics.com [http://www.wuxibiologics.com/].

