(Información remitida por la empresa firmante)

LYON, Francia, 19 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- WYBOTICS, que cuenta con 21 años de experiencia en tecnología de limpieza de piscinas y es líder del sector en soluciones innovadoras para la limpieza de piscinas bajo su marca insignia WYBOT, está causando una gran impresión durante la celebración de Piscine Global Lyon 2026, que se lleva a cabo del 17 al 20 de noviembre en Eurexpo Lyon, Francia. Se invita a los visitantes a descubrir las últimas innovaciones de WYBOT en el Stand 4A136.

Al tiempo que la industria del cuidado de piscinas continúa evolucionando hacia soluciones más inteligentes y autónomas, WYBOT está ampliando los límites de lo posible. Basándose en años de innovación tecnológica, la compañía lleva a cabo la presentación de una nueva generación de limpiafondos robóticos diseñados para mejorar la inteligencia de limpieza, la autonomía operativa y la comodidad del usuario.

"En WYBOT, nuestra misión es superar continuamente los límites de la innovación en la limpieza de piscinas, al mismo tiempo que atendemos las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Al ampliar nuestra cartera de productos, que abarcan desde aplicaciones residenciales hasta comerciales, buscamos proporcionar la comodidad de una limpieza de piscinas inteligente e inalámbrica a más personas que nunca. Nos comprometemos a hacer que el mantenimiento de piscinas sea más inteligente, fácil y eficiente, permitiendo tanto a propietarios como a operadores de piscinas comerciales dedicar menos tiempo al mantenimiento y más tiempo a disfrutar de sus piscinas.", explicó Fu, fundadora de WYBOTICS.

El primer robot limpiafondos autónomo del mundo: WYBOT M3 Pro:

La innovación más reciente de WYBOT es el M3 Pro, el primer robot limpiafondos del mundo que cuenta con capacidad de salida autónoma del agua, lo que supone un hito de gran relevancia dentro de la evolución del cuidado inteligente de piscinas. Frente a los robots limpiafondos convencionales que requieren recogida manual, el M3 Pro está diseñado para salir del agua de forma autónoma y regresar a su base de carga, ofreciendo un nuevo nivel de comodidad sin necesidad de intervención manual. Combinando mapeo 3D subacuático avanzado, tecnología de visión con IA y navegación inteligente, el M3 Pro representa la visión de WYBOT para la próxima generación de limpieza de piscinas verdaderamente autónoma.

El primer robot limpiafondos inalámbrico para uso comercial con tecnología de visión artificial con IA: WYBOT L2:

Nuestro objetivo es llevar a cabo el desarrollo de un robot limpiafondos inalámbrico diseñado específicamente para piscinas comerciales, superando las limitaciones de los equipos de limpieza tradicionales con cable y ofreciendo una experiencia de limpieza más cómoda, eficiente y que ahorra tiempo.

Buscamos poder ampliar la comodidad de la limpieza inalámbrica de piscinas más allá de las piscinas residenciales, entrando también en el sector comercial. Mediante la integración de tecnología avanzada de visión artificial, control remoto en tiempo real y un sistema de doble filtración, buscamos transformar el mantenimiento de piscinas comerciales, ofreciendo una limpieza más inteligente, rápida y completa, al tiempo que reducimos significativamente el trabajo manual y mejoramos la eficiencia de la limpieza.

Un robot, cobertura completa para la limpieza de piscinas: WYBOT U1:

El WYBOT U1 lleva el cuidado inteligente de piscinas hasta un nuevo nivel gracias a su avanzada tecnología de visión por IA y sus completas capacidades de limpieza. Diseñado para limpiar múltiples zonas de la piscina (incluyendo el fondo, las paredes, la línea de flotación, la superficie y las zonas poco profundas), el U1 ofrece una experiencia de limpieza más completa. Su detección de residuos a través de IA y su mapeo inteligente en 2D permiten optimizar las rutas de limpieza y lograr una cobertura eficiente, mientras que su sistema de doble filtración, con filtros de 180 μm y ultrafinos de 3 μm, captura residuos de diversos tamaños. Gracias a la combinación de la navegación inteligente con un rendimiento de limpieza versátil, el U1 representa el compromiso continuo de WYBOT para que el mantenimiento de piscinas sea más inteligente, eficiente y sencillo.

Acerca de WYBOT: El compromiso de WYBOT con la innovación la ha posicionado como líder en robótica para piscinas, ofreciendo constantemente productos que redefinen el futuro del cuidado de piscinas. En lo que respeta al futuro, la empresa sigue dedicada a mejorar la forma en que interactuamos con nuestras piscinas y las mantenemos, haciendo que la propiedad de una piscina sea más sencilla, ecológica y eficiente que nunca.

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