WyreStorm refuerza su colaboración con socios en EMEA con su nueva sede en los Países Bajos

(Información remitida por la empresa firmante)

La base de Haarlem facilita una colaboración más estrecha, demostraciones de productos y operaciones regionales diarias

HAARLEM, Países Bajos, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- WyreStorm Technologies está reforzando su colaboración con distribuidores, integradores de sistemas y clientes en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), gracias al apoyo de su nueva sede regional sita en Haarlem, Países Bajos.

Inaugurada en septiembre, la sede central proporciona una base dedicada al equipo internacional de WyreStorm y a sus operaciones diarias en EMEA, India y el Pacífico. También sirve para proporcionar un espacio para reunirse con socios, analizar los requisitos de los proyectos, realizar demostraciones de productos y planificar futuras iniciativas de formación técnica.

EMEA siempre ha sido una parte importante dentro del negocio de WyreStorm, y establecer una sede central aquí refleja nuestro compromiso con el mercado, afirmó Vincent Philippo, director ejecutivo de Ventas Internacionales de WyreStorm. El hecho de poder contar con una base permanente en Haarlem nos permite trabajar aún más estrechamente con nuestros socios y clientes, a la vez que proporciona a nuestro equipo internacional un lugar donde reunirse, colaborar y seguir desarrollando el negocio juntos.

Para los socios, la prioridad es la colaboración práctica. El acceso directo al equipo regional facilita el análisis de aplicaciones, la selección de tecnologías adecuadas y la resolución de dudas sobre el diseño de sistemas. La sede central va a proporcionar un respaldo de cara a las conversaciones mientras WyreStorm continúa desarrollando soluciones en AV sobre IP, colaboración y control.

Situada cerca de Ámsterdam, Haarlem ofrece además un punto de encuentro ideal para los socios que viajan por EMEA, facilitando la organización de reuniones y demostraciones presenciales.

Estar presentes en el mercado es fundamental, añadió Philippo. Nuestros socios buscan disponer de un acceso a las personas que están detrás de los productos, y queremos facilitar y fortalecer esas relaciones. Esta sede nos proporciona otra forma de lograrlo.

Con la sede de Haarlem ya operativa, WyreStorm busca consolidar las relaciones regionales existentes y crear más oportunidades de colaboración en EMEA.

Acerca de WyreStorm

WyreStorm es un fabricante estadounidense y líder mundial en soluciones de distribución de señales audiovisuales y colaboración unificada. Cuenta con sede sita en Nueva York y dispone además de un centro internacional en Europa, y la empresa ofrece tecnologías galardonadas diseñadas para simplificar las implementaciones audiovisuales en entornos corporativos, educativos y comerciales.

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