XbotGo nombra a Julián Álvarez Embajador Global de Marca de cara al Mundial de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza lanza la campaña "Atrévete a Soñar", centrada en la visibilidad del deporte juvenil, el fútbol base y la narración deportiva con inteligencia artificial

MOUNTAIN VIEW, Calif., 3 de junio de 2026/PRNewswire/ -- XbotGo, la empresa de cámaras deportivas con inteligencia artificial que está transformando la forma en que los atletas, las familias y las comunidades capturan los partidos, anunció hoy que la estrella del fútbol argentino y campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2022, Julián Álvarez, será su Embajador Global de Marca.

Tras el lanzamiento de la última cámara de XbotGo, la Falcon, esta alianza marca un hito importante en la expansión global de XbotGo y da inicio a la campaña mundial "Atrévete a Soñar" de la compañía, justo antes del torneo de fútbol más importante del mundo.

Conocido por su trayectoria desde un pequeño pueblo de Argentina hasta la élite del fútbol, el jugador apodado "La Araña" colaborará con XbotGo en una iniciativa centrada en la cultura del fútbol base, la visibilidad del deporte juvenil y el acceso a contenido deportivo de alta calidad mediante tecnología de IA. "Admiramos profundamente la perseverancia y la humildad de Julián", declaró el Dr. David Tan, consejero delegado de XbotGo. "Su historia encarna el espíritu de 'Atrévete a Soñar', convirtiéndolo en la inspiración perfecta para los jóvenes atletas de todo el mundo".

"Los momentos más significativos del fútbol no pertenecen solo a los profesionales en estadios gigantescos", continuó Tan. "También pertenecen a los niños que juegan su primer partido, a las familias en las gradas, a los clubes comunitarios y a los atletas cuyas historias a menudo pasan desapercibidas. Lo que une a Julián y a XbotGo va más allá del éxito. Es la convicción de que las personas pueden lograr cosas que antes parecían imposibles, ya sea llegar al escenario más importante del mundo o hacer que las historias del deporte profesional sean accesibles para atletas y familias comunes".

La campaña llega en un momento en que la afición al fútbol está evolucionando rápidamente, pasando de la simple observación a la participación activa. A través de plataformas sociales y de transmisión en vivo, millones de personas documentan, comparten y reviven sus experiencias futbolísticas en tiempo real. En las próximas semanas, XbotGo lanzará una serie de desafíos interactivos en redes sociales con el campeón argentino durante el mayor evento deportivo del mundo.

Hoy, Julián recuerda con cariño su infancia jugando en la cancha local y desearía haber conservado para siempre más momentos entrañables. "Creo que XbotGo Falcon permite a las familias disfrutar del momento y guardar esos recuerdos para siempre", comentó. "Y para los jugadores jóvenes, poder ver sus propios partidos y aprender poco a poco les ayuda mucho a mejorar con el tiempo".

Como padre primerizo, Julián le da mucho uso a su Falcon, tanto para él como para su joven familia. "En mis entrenamientos, en casa jugando con mi hijo en el futuro. Falcon es una excelente manera de analizar el juego", afirmó. "Tiene resolución 4K, doble cámara y seguimiento automático sin necesidad de usar las manos. Es un producto muy completo que me será de gran ayuda en mi día a día".

Esta alianza se produce tras la reciente integración de XbotGo con la plataforma de deportes juveniles TeamSnap, lo que garantiza una completa red de distribución que conecta la infraestructura de streaming automatizado directamente con los calendarios de millones de equipos deportivos familiares activos.

En conjunto, estas iniciativas reflejan la misión de XbotGo de aumentar la visibilidad en el deporte y ayudar a garantizar que los momentos importantes, en todos los niveles del juego, puedan ser vistos, compartidos y recordados.

Para obtener más información sobre XbotGo, el hardware Falcon y la campaña "Atrévete a Soñar", visite www.xbotgo.com.

Acerca de XbotGoXbotGo es una marca líder mundial en cámaras deportivas con inteligencia artificial, fundada por el Dr. David Tan, experto en visión artificial, innovador de hardware y apasionado padre de familia aficionado al fútbol. Impulsada por la convicción de que todos deberían poder capturar y revivir sus mejores momentos deportivos, XbotGo hace que la grabación de vídeo de nivel profesional sea fácil y accesible para todos.

Contactos para medios:Gabriel RoxasPR@xbotgo.com

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