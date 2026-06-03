(Información remitida por la empresa firmante)

-Los estándares chinos se globalizan: XCMG ayuda a impulsar los estándares internacionales de la industria de grúas

FRANKFURT, Alemania, 3 de junio de 2026/PRNewswire/ -- En las recientes reuniones de 2026 del Comité Técnico de Grúas de la Organización Internacional de Normalización (ISO/TC96), celebradas en Frankfurt, Alemania, más de 100 representantes de 16 países miembros —entre ellos China, Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Finlandia y Japón— se reunieron para debatir el futuro de las normas internacionales para grúas. Shan Zenghai, vicepresidente e ingeniero jefe de XCMG, lideró el equipo de expertos técnicos de la empresa como parte de la delegación china, contribuyendo a los debates sobre diversas iniciativas clave de normalización.

Antes de las reuniones, la delegación china coordinó las propuestas técnicas y las prioridades de normalización entre los principales grupos de trabajo. Durante las sesiones, los delegados participaron en los debates sobre seguridad, inspección y operaciones de grúas móviles, impulsando así varias iniciativas de normalización internacionales.

Durante las reuniones, Shan Zenghai, coordinador del grupo de trabajo sobre "Uso seguro de grúas móviles", informó sobre el progreso de la norma ISO 12480-2, Grúas - Uso seguro - Parte 2: Grúas móviles, impulsada por China. Su informe permitió que el proyecto avanzara a la fase de Borrador de Norma Internacional (DIS).

En representación de la delegación china, los expertos técnicos de XCMG propusieron un nuevo punto de trabajo para la norma ISO 9927-2, Grúas - Inspección - Parte 2: Grúas móviles, que despertó gran interés entre expertos internacionales. Además, el equipo contribuyó al avance de las revisiones de la norma ISO 9927-1, Grúas - Inspección - Parte 1: Generalidades, y asumió la responsabilidad de otros dos proyectos de revisión de normas internacionales. Gracias a estos esfuerzos, las empresas chinas representadas por XCMG aportaron su experiencia técnica al desarrollo de tecnologías de grúas de última generación.

Las reuniones también impulsaron el trabajo relacionado con 14 normas internacionales para grúas lideradas o revisadas por China, mientras que se presentaron dos nuevas propuestas internacionales y se emprendieron seis proyectos adicionales de normas internacionales bajo el liderazgo chino. Estos avances fortalecieron aún más el papel de China en la estandarización internacional de grúas y consolidaron su posición como un importante centro mundial de fabricación de grúas.

Actualmente, XCMG ocupa el tercer lugar a nivel mundial como fabricante de equipos de construcción y ha liderado o desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de más de 10 normas internacionales hasta la fecha. Desde la exportación de productos hasta la contribución a la definición de normas globales, XCMG continúa apoyando el avance de la fabricación china a lo largo de la cadena de valor industrial global, al tiempo que contribuye a la innovación tecnológica y a la modernización del sector de equipos de construcción.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-ayuda-a-impulsar-los-estandares-internacionales-de-la-industria-de-gruas-302789671.html