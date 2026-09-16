Xenetic Biosciences y Santersus AG acuerdan crear un líder global en terapias contra las NET

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(Información remitida por la empresa firmante)

Xenetic Biosciences y Santersus AG han firmado un acuerdo definitivo de intercambio de acciones para crear una compañía cotizada en Nasdaq centrada en terapias dirigidas contra las trampas extracelulares de neutrófilos (NET). La operación combinará las tecnologías NucleoCapture y DNase y reunirá cuatro programas clínicos en sepsis, lupus, trasplante hepático y oncología

Estados Unidos, 16 de septiembre de 2026.- Xenetic Biosciences, Inc. (Nasdaq: XBIO) (Xenetic), compañía biofarmacéutica que desarrolla su tecnología de desoxirribonucleasa (DNase), y Santersus AG (Santersus), compañía privada de dispositivos médicos terapéuticos que desarrolla su plataforma de purificación sanguínea selectiva NucleoCapture, han anunciado hoy que han suscrito un acuerdo definitivo de intercambio de acciones mediante el cual Xenetic, sujeto a la aprobación de sus accionistas, adquirirá todo el capital social en circulación de Santersus a cambio de nuevas acciones de Xenetic en una operación íntegramente en acciones (la Operación Propuesta). Se prevé que la compañía resultante continúe cotizando en el Nasdaq Capital Market como Santersus Bio, Inc., bajo el nuevo símbolo bursátil SNTS.



La Operación Propuesta tiene como objetivo crear una compañía cotizada en Nasdaq y en fase clínica, con múltiples indicaciones y centrada en un único objetivo terapéutico de alto impacto: las trampas extracelulares de neutrófilos, o NET. Cada vez hay más evidencia que relaciona las NET con la patología de enfermedades que abarcan los cuidados críticos, las enfermedades autoinmunes, los trasplantes y la oncología.



Al combinar dos enfoques complementarios para actuar sobre las NET —NucleoCapture, diseñada para eliminar físicamente las NET de la circulación, y la tecnología DNase de Xenetic, diseñada para degradarlas en los tejidos—, se prevé que la compañía resultante disponga de una plataforma terapéutica diferenciada capaz de abordar las enfermedades impulsadas por las NET mediante dos modalidades distintas.



“El abordaje terapéutico de las trampas extracelulares de neutrófilos está evolucionando rápidamente como un concepto médico importante, y creemos que la combinación de NucleoCapture y DNase crea una compañía con una posición única, centrada en trasladar esta biología a terapias para múltiples áreas con importantes necesidades médicas no cubiertas”, afirmó James Ladtkow, consejero delegado de Santersus AG.



“NucleoCapture y la tecnología DNase de Xenetic abordan las señales patológicas y los efectos biológicos mediados por las NET mediante enfoques complementarios: uno elimina las NET de la circulación y el otro las degrada en los tejidos. Se prevé que la combinación reúna cuatro programas clínicos first-in-class en una única compañía construida en torno a un objetivo terapéutico, incluidos programas en fase pivotal para la sepsis y el lupus eritematoso sistémico, que han recibido cada uno la designación FDA Breakthrough Device”, añadió.



“Como resultado de nuestro proceso de revisión estratégica, la combinación con Santersus permitirá a Xenetic acercarse a la fase clínica, al tiempo que seguimos avanzando en nuestras tecnologías principales y maximizamos el valor para los accionistas. La tecnología DNase de Xenetic se desarrolló a partir de la constatación de que las NET están implicadas en la patogénesis del cáncer y en la resistencia a las terapias contra el cáncer, y pueden formar barreras mecánicas que dificultan la penetración de los linfocitos T y obstaculizan el contacto de estos con las células tumorales, lo que puede contribuir a la resistencia a la terapia CAR-T”, afirmó James Parslow, consejero delegado interino y director financiero de Xenetic Biosciences.



Cartera clínica conjunta

Se prevé que la compañía resultante cuente con una cartera principal de cuatro programas first-in-class que abarcan los ámbitos de los cuidados críticos, las enfermedades autoinmunes, los trasplantes y la oncología:



NucleoCapture para la sepsis

NucleoCapture está siendo evaluado en un estudio clínico pivotal en pacientes con sepsis, en combinación con el tratamiento estándar, y ha recibido la designación FDA Breakthrough Device para esta indicación. NucleoCapture está diseñado para abordar la respuesta desregulada del organismo y el consiguiente fallo orgánico asociado a la sepsis, en lugar de actuar únicamente sobre la infección subyacente.



NucleoCapture para el lupus eritematoso sistémico

NucleoCapture avanza hacia un estudio clínico pivotal en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES), en combinación con el tratamiento estándar, y ha recibido una segunda designación FDA Breakthrough Device.



El programa se está desarrollando como un enfoque first-in-class y no inmunosupresor para el tratamiento del LES mediante la eliminación de las NET circulantes, con potencial para abordar tanto la actividad de la enfermedad como los síntomas asociados de tipo II.



NucleoCapture para el trasplante hepático

NucleoCapture se está desarrollando para su uso durante la perfusión mecánica normotérmica de hígados de donantes, con el objetivo de mejorar la calidad de los injertos hepáticos y los resultados de los trasplantes y, potencialmente, ampliar el conjunto de órganos disponibles para trasplante.



El programa está preparado para entrar en estudios pivotales sobre la base de estudios ya completados con hígados humanos donados.



DNase en combinación con células CAR-T anti-CD19 para el linfoma de células B



La tecnología DNase de Xenetic está siendo evaluada en un estudio de fase 1b iniciado por investigadores en Israel, en combinación con células CAR-T anti-CD19, en pacientes con linfoma de células B grandes de alto riesgo.



La tecnología DNase de Xenetic está diseñada para degradar las NET en el microambiente tumoral, donde pueden proteger a las células tumorales frente al ataque inmunitario, abordando potencialmente un mecanismo de resistencia a la terapia CAR-T.



Plataformas complementarias dirigidas contra las NET

NucleoCapture es una plataforma de aféresis selectiva first-in-class diseñada para unirse a las NET y eliminarlas del torrente sanguíneo o de los circuitos de perfusión de órganos. Además de sus tres programas principales, la tecnología podría tener aplicaciones potenciales en otras indicaciones autoinmunes, neurodegeneración y lesiones orgánicas agudas y crónicas.



La tecnología DNase de Xenetic es una forma recombinante de la enzima DNase I humana diseñada para degradar las NET y eliminarlas del microambiente tumoral. La tecnología está siendo evaluada en combinación con células CAR-T anti-CD19 en pacientes con linfoma de células B grandes y sus posibles aplicaciones podrían incluir otros tumores hematológicos y tumores sólidos como complemento de terapias CAR-T, activadores biespecíficos de células T e inhibidores de puntos de control inmunitario.



En conjunto, se prevé que las dos plataformas proporcionen a la compañía resultante enfoques complementarios dirigidos contra el mismo objetivo terapéutico subyacente: NucleoCapture elimina las NET de la circulación y de los sistemas de perfusión de órganos, mientras que la tecnología DNase de Xenetic las degrada en los tejidos.



Conferencia telefónica y webcast de actualización empresarial

Xenetic y Santersus celebrarán una conferencia telefónica y webcast de actualización empresarial el miércoles 16 de septiembre de 2026 a las 8:30 a. m. ET para analizar la Operación Propuesta y ofrecer una visión general de la compañía resultante, sus plataformas complementarias dirigidas contra las NET, su cartera clínica y sus prioridades estratégicas.



Datos de la conferencia telefónica y webcast

Fecha: miércoles 16 de septiembre

Hora: 8:30 a. m. ET

Webcast: acceso aquí.

Teléfono: 877-524-8416 (nacional) / +1 412-902-1028 (internacional)

Contacto

Emisor: Xenetic Biosciences

Nombre contacto: Jenene Thomas

Descripción contacto: JTC Team, LLC

Teléfono de contacto: (908) 824-0775