Yaber se expande a la categoría de limpieza inteligente al lanzar dos aspiradoras inalámbricas

SHENZHEN, China, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Yaber, marca de tecnología para el hogar reconocida mundialmente, anunció hoy su expansión a la categoría de limpieza inteligente. Como parte de su estrategia de desarrollo de marca, Yaber continúa desarrollando su gama multicategoría bajo una arquitectura de marca unificada que incluye su consolidada línea de entretenimiento, Yaber Projector, y su recién lanzada línea de electrodomésticos, Yaber Home.

La compañía reveló sus planes de lanzar su primera línea de productos de limpieza inteligente, Yaber Home, en el primer trimestre de 2026. La compañía presentará dos aspiradoras inalámbricas, lo que marca un paso clave en la expansión de Yaber hacia una gama diversificada de hogares inteligentes, más allá del entretenimiento doméstico.

La próxima línea incluirá la aspiradora de mano inalámbrica L10 de gama básica y la aspiradora inalámbrica P20 de alta gama. Con un posicionamiento claramente diferenciado, ambos modelos están diseñados para satisfacer una amplia gama de necesidades de limpieza del hogar, desde el mantenimiento diario ligero hasta el uso familiar frecuente, lo que refleja la estrategia de Yaber para la vida cotidiana.

Según Yaber, la L10 destaca por su diseño ligero y facilidad de uso, dirigida a quienes utilizan aspiradoras inalámbricas por primera vez y a consumidores que buscan una solución de limpieza sencilla y fiable. La P20, con un precio atractivo, está diseñada para equilibrar el rendimiento, la duración de la batería y la funcionalidad práctica, satisfaciendo las necesidades de las familias que priorizan la eficiencia y la asequibilidad. Juntos, ambos productos forman la base de la gama de limpieza inteligente Yaber Home.

Desde su fundación, Yaber ha consolidado un sólido reconocimiento de marca global a través de Yaber Projector, ofreciendo proyectores de entretenimiento rentables y fiables a usuarios en más de 120 países y regiones de todo el mundo. Basándose en su experiencia en diseño de productos, integración de tecnología y desarrollo centrado en el usuario, Yaber ahora está ampliando sus capacidades a categorías de electrodomésticos de alta frecuencia a través de Yaber Home, con un enfoque en la innovación práctica y la usabilidad diaria.

Yaber afirmó que el lanzamiento de su línea de limpieza inteligente representa un hito importante en el crecimiento a largo plazo de la marca. De cara al futuro, la compañía planea continuar expandiendo Yaber Projector y Yaber Home para cubrir los principales usos domésticos, acelerando su evolución hacia una marca de vida inteligente multicategoría y completa.

Acerca de Yaber

Fundada en 2018, Yaber fue pionera en la categoría de proyectores de entretenimiento y, desde entonces, ha brindado experiencias audiovisuales inmersivas a usuarios en más de 120 países y regiones de todo el mundo. Bajo su estructura de marca unificada, Yaber opera en múltiples categorías de productos, incluyendo Yaber Projector para entretenimiento en el hogar y Yaber Home para electrodomésticos inteligentes. Comprometida con la innovación, el rendimiento y el diseño centrado en el usuario, Yaber ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, como el Premio Red Dot, el Premio IDEA, el Premio VGP y el Premio a la Innovación CES. Hoy, Yaber continúa expandiendo su ecosistema de productos para mejorar la vida cotidiana a través de la tecnología inteligente.

