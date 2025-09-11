YFORE presenta diversas soluciones de movilidad inteligente en IAA MOBILITY 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- YFORE, un importante proveedor chino de componentes electrónicos para la industria de automoción de nivel 1, realizó su debut internacional en la feria IAA MOBILITY 2025, presentando sus productos de vanguardia.

Visibilidad mejorada: Los espejos digitales garantizan la seguridad en la era de la conducción inteligente

El sistema de monitoreo por cámara (CMS) de YFORE, presentado en IAA 2025, ofrece una gama completa de productos que incluye cámaras, espejos retrovisores digitales interiores y exteriores. Este sistema proporciona un campo de visión más amplio para minimizar los puntos ciegos y garantizar una imagen nítida incluso en condiciones adversas, como lluvia, niebla o conducción nocturna. Además, durante la conducción a alta velocidad, su sistema de asistencia visual automática mejora la seguridad al optimizar la visualización de la imagen.

La próxima generación de llaves digitales y la innovación en tecnología UWB

La llave digital presentada por YFORE integra de forma integral las tecnologías Ultra Wideband (UWB), BLE Channel Sounding y SparkLink SLE, lo que permite una precisión de posicionamiento de hasta centímetros y elimina los problemas de desbloqueo/bloqueo repetitivos y las demoras en la apertura de la puerta debido a una localización imprecisa. Las aplicaciones avanzadas de UWB incluyen sensores de detección de movimiento, detección de presencia de niños y modo de vigilancia, lo que maximiza la reutilización del hardware y ofrece una mayor funcionalidad al usuario.

Carga inalámbrica: una forma eficiente de suministro de energía para múltiples usos

Los cargadores inalámbricos de YFORE son compatibles con los protocolos Qi 2.2, Qi 2.0 y Qi 1.3, lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos. Al soportar los modos de carga estándar de MPP 25 W, 15 W y EPP 15 W, satisface las necesidades de carga rápida y magnética. Es compatible con diversos dispositivos, como teléfonos móviles, auriculares inalámbricos y llaveros inteligentes. Esto convierte a este producto en una "solución de carga versátil para múltiples dispositivos". Además, gracias a sus múltiples sistemas de protección y la función NFC, garantiza la seguridad y la comodidad del usuario.

Pantalla de techo inteligente y control remoto

Este sistema integrado ofrece una experiencia envolvente gracias a su fluida interacción. Con un marco prácticamente invisible, esta pantalla de 17,3 pulgadas de la segunda generación proporciona una experiencia visual de calidad cinematográfica gracias a su resolución ultra HD 3K y la mejora de imagen mediante inteligencia artificial. El mando a distancia combina las funciones de un ratón inalámbrico y un puntero láser, permitiendo una interacción con la pantalla más natural y eficiente.

Acerca de YFORE

Con más de 30 socios OEM y la mayor cuota de mercado en sistemas de gestión de vehículos (8 años consecutivos), YFORE ha ampliado su presencia global con centros de I+D y plantas de producción en China, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y otras regiones. Todo ello es fruto de años de dedicación a la I+D y de un riguroso control de calidad. En el futuro, YFORE seguirá apostando por la innovación tecnológica, con el objetivo de ser el socio más confiable para los clientes del sector de vehículos inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770078...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yfore-presenta-diversas-soluciones-de-movilidad-inteligente-en-iaa-mobility-2025-302554000.html