-YFORE presentará en IAA Mobility 2025 sus avanzados sistemas de espejos digitales, redefiniendo así la seguridad visual

MÚNICH, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ — YFORE, un proveedor líder de componentes electrónicos para la industria de automoción en China de nivel 1, presentó en la feria IAA Mobility 2025 su completa gama de soluciones de espejos digitales. La presentación incluyó una variedad de espejos retrovisores digitales, tanto interiores como laterales, así como espejos retrovisores con tecnología antirreflejo, todos diseñados para mejorar la visibilidad y la seguridad al volante en la era de la movilidad inteligente.

Una amplia gama de espejos retrovisores interiores para todos los segmentos de vehículos

En IAA Mobility 2025, YFORE presentó cuatro espejos retrovisores digitales de última generación para el interior del vehículo: los modelos RPM, EC, LC y el más reciente, el espejo digital de 5ª generación. Todos ellos se caracterizan por un diseño elegante y compacto, con marcos ultrafinos que realzan la estética tecnológica del interior. Además, incorporan tecnologías ópticas y de control de brillo avanzadas para adaptarse a diversas condiciones de iluminación y requisitos de aplicación. Gracias a su amplio ángulo de visión, baja latencia y claridad en todo tipo de clima gracias a la tecnología de transmisión, los espejos brindan comodidad y seguridad superiores para los pasajeros.

Espejo digital exterior de alta definición: Revolucionando la visibilidad y la seguridad

El punto fuerte de las soluciones de espejos retrovisores de YFORE en IAA es el espejo digital lateral con tecnología MiniLED. Ofrece una calidad de imagen comparable a la de los dispositivos electrónicos de consumo de alta gama y cuenta con un sistema inteligente de ajuste del ángulo de visión que se adapta automáticamente durante las maniobras de marcha atrás y al girar, optimizando la perspectiva para el estacionamiento y ampliando el campo de visión en las curvas. Gracias a su alta resolución, su sistema de detección de impurezas y la calefacción automática, garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones meteorológicas adversas (lluvia o nieve), mejorando notablemente la seguridad y la facilidad de uso en situaciones extremas.

Larga trayectoria en I+D y garantía de calidad probada

Como principal proveedor de espejos digitales en China, YFORE ha colaborado con más de 15 fabricantes de equipos originales (OEM) en más de 60 modelos, manteniendo la primera posición en el mercado de sistemas de visualización de imagen (CMS) de categoría I durante ocho años consecutivos (fuente: shujubang.com). Este éxito se debe a la dedicación a la investigación y el desarrollo a lo largo de los años y a su riguroso control de calidad. Además, YFORE ha contribuido al desarrollo de diversos estándares técnicos del sector y ha superado importantes retos, obteniendo la certificación ECE R46 y registrando 37 patentes clave.

Para garantizar la fiabilidad y la calidad constante de sus productos, YFORE ha creado un laboratorio propio que cumple con las normas ECE R46, ISO 16505, GB 15084-2022 y QC/T 1128, además de contar con varias líneas de producción automatizadas. Esta infraestructura garantiza un estricto control de calidad desde la fase de desarrollo hasta la producción.

