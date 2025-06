Yingli Solar publica el Informe ESG anual

(Información remitida por la empresa firmante)

BAODING, China, 17 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, Yingli Energy Development Co., Ltd. (en adelante, "Yingli Solar") presentó su Informe ESG 2024 y ha sido preseleccionada para la lista Global New Energy ESG Top 100 Enterprises publicada por la Asociación de la Industria Fotovoltaica Asiática (APVIA) durante el evento SNEC en Shanghái.

Yingli Solar lleva mucho tiempo comprometida con un desarrollo verde y bajo en carbono, lo que demuestra su dedicación al desarrollo sostenible y ejemplifica la responsabilidad de una empresa estatal. Este año supone el tercer informe anual consecutivo del Informe ESG de la compañía. Según el informe, Yingli Solar alcanzó importantes hitos ambientales en 2024, reduciendo su consumo total de energía por unidad en 3.062 kWh/MW en comparación con 2023. La compañía también ahorró 4.000 toneladas de agua al mes y 1,31 millones de kWh de electricidad al año. En cuanto al control de calidad, la compañía ostentó una tasa de calificación de productos del 100 % y una tasa de satisfacción del cliente del 96,17 %.

Allen Geng, director general de Ventas Internacionales destacó el firme compromiso de Yingli Solar con la responsabilidad social. La compañía se unió al programa Climate Savers de WWF en 2013, convirtiéndose en una de las primeras empresas fotovoltaicas de China en hacerlo. En 2020, Yingli Solar fue una de las pioneras del sector en anunciar objetivos de reducción de emisiones de carbono. La Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos incluyó a Yingli Solar en su primer Índice de Valor ESG de la Industria de Nuevas Energías de China en 2023. Además, sus destacadas contribuciones a los criterios ESG y la neutralidad de carbono le valieron los premios Top 10 Excellence in Value Contribution y Top 10 Model Responsibility Contribution en la Lista de Casos ESG Verdes y Sostenibles de 2024.

La reputación de Yingli Solar en materia de responsabilidad corporativa ha dado lugar a alianzas estratégicas con numerosas marcas globales. De cara al futuro, la compañía se compromete a mantener su actitud corporativa responsable ofreciendo productos y servicios de alta calidad, a la vez que colabora con una gama más amplia de socios para impulsar la Iniciativa Beautiful China y mejorar la calidad de vida de todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2711457...

