Young Living celebra 25 años de crecimiento mundial

Publicado 02/04/2019 13:54:00 CET

Young Living se remonta a dos décadas y media de grandes hitos y éxito vertiginoso

LEHI, Utah, 2 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2420597-1&h=3289514900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2420597-1%26h%3D3647388433%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youngliving.com%252Fen_US%252Fcompany%252Fabout%26a%3DYoung%2BLiving%2BEssential%2BOils&a=Young+Living+Essential+Oils] celebra hoy sus 25 años como líder mundial en aceites esenciales. Como pioneros en este campo y la primera empresa de aceites esenciales que cumple 25 años, la empresa va un paso más allá de honrar su pasado: Young Living mira con entusiasmo hacia el futuro. Desde 1994, Young Living ha enviado productos a más de 200 países, ha formulado más de 600 productos de salud y bienestar, ha ofrecido la más amplia gama de productos de aceites esenciales del mercado y ha empleado a casi 4000 empleados en todo el mundo. En el futuro, Young Living está listo para cumplir su ambicioso compromiso 5x5 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2420597-1&h=2921271204&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2420597-1%26h%3D1526487712%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youngliving.com%252Fen_US%252Fcompany%252Fthe-young-living-5x5-pledge%26a%3D5x%2B5%2BPledge&a=compromiso+5x5] de abrir al menos 25 nuevos mercados globales, lograr cero residuos en todas sus instalaciones globales, desarrollar al menos veinticinco granjas de propiedad empresarial o de socios, llegar a cinco millones de hogares adicionales y conseguir un impacto cinco veces mayor en los niños a través de The D. Gary Young, Young Living Foundation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2420597-1&h=2265472782&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2420597-1%26h%3D2135656753%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyounglivingfoundation.org%252F%26a%3DThe%2BD.%2BGary%2BYoung%252C%2BYoung%2BLiving%2BFoundation&a=The+D.+Gary+Young%2C+Young+Living+Foundation] durante los próximos cinco años.

"Está claro que Young Living despunta en el sector de los aceites esenciales", señala Jared Turner, presidente y director de Operaciones de Young Living. "Nuestro éxito no se define por una sola cosa, sino más bien por nuestro compromiso con el estilo de vida de bienestar no tóxico y durante toda la vida, nuestra capacidad de empoderar a las familias de todo el mundo para el desarrollo de su mentalidad emprendedora, y nuestros esfuerzos continuos para retribuir a las comunidades desatendidas. Continuaremos trabajando incansablemente para cumplir la misión establecida por nuestro fundador, D. Gary Young, de llevar los aceites esenciales de la más alta calidad a todos los hogares del mundo". Los consumidores pueden comprar con confianza en todo momento sabiendo que, a través del compromiso de calidad de Seed to Seal® de Young Living, un punto de referencia sin igual que produce aceites esenciales auténticos y potentes, la calidad nunca se verá en entredicho.

Mary Young, cofundadora y consejera delegada, afirma que "estamos tremendamente emocionados de seguir adelante con imaginación y creatividad, de mantenernos centrados en nuestras metas que darán forma a los próximos 25 años, y de expresar una determinación positiva a medida que nos ayudamos los unos a los otros a alcanzar nuestro mayor potencial". A partir de su base de clientes de 6 millones de miembros, y con más millones que eligen Young Living cada año, ¡la influencia y el impacto global de la empresa continuarán cambiando el mundo!

Acerca de Young Living Essential Oils Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales, ofreciendo los productos infundidos de aceite de la más alta calidad disponibles en el mercado. Young Living se toma muy en serio su liderazgo en el sector y establece un estándar con su compromiso de calidad patentado Seed to Seal(®), que incluye tres pilares fundamentales: abastecimiento, ciencia y estándares. Estos principios directivos ayudan a Young Living a proteger el planeta y ofrecen productos auténticos y puros que sus miembros podrán usar y compartir de forma segura con su familia y amigos. Los productos de Young Living, procedentes de granjas propiedad de la empresa, granjas asociadas y proveedores con la certificación Seed to Seal, no solo apoyan un estilo de vida saludable, sino que también brindan oportunidades a los más de seis millones de miembros mundiales para encontrar el sentido del propósito y el bienestar durante toda la vida alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2420597-1&h=1449776275&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2420597-1%26h%3D4158502605%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youngliving.com%252Fen_US%26a%3DYoungLiving.com&a=YoungLiving.com], siga a @younglivingeo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2420597-1&h=2283084936&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2420597-1%26h%3D2292981737%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fyounglivingeo%26a%3D%2540younglivingeo&a=%40younglivingeo] en Twitter o visite nuestro perfil en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2420597-1&h=2827121921&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2420597-1%26h%3D2165694498%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FYoungLiving%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook].

Contacto de Medios Para consultas de prensa, póngase en contacto con prinquiries@youngliving.com[mailto:prinquiries@youngliving.com].

