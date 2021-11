Yousician y Duolingo se asocian con Juanes para mostrar el lenguaje universal de la música

-Yousician y Duolingo se asocian con Juanes para mostrar al mundo cómo hablar el lenguaje universal de la música

Juanes aparecerá en la serie de cursos Spotlight de Yousician y en el podcast 'Relatos en Inglés' de Duolingo para destacar cómo el lenguaje y la música amplían nuestra forma de expresarnos.

NUEVA YORK, 10 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Yousician, la plataforma líder en el mundo para aprender y reproducir música, y Duolingo, la aplicación de aprendizaje de idiomas número uno, se asocian con el cantautor colombiano Juanes, ganador del GRAMMY, para inspirar a los fans y usuarios a hablar el lenguaje universal de la música. Esta asociación sin precedentes ofrecerá a los aficionados una ventana íntima a cómo "hablar de música" puede dar forma al viaje creativo de todos.

En su curso Yousician Spotlight, Juanes mostrará a los participantes cómo se comunica a través de la música con sus característicos riffs y ritmos de guitarra. Con contenidos en español e inglés, los guitarristas podrán aprender a "hablar de música" junto a él a través de tutoriales especialmente diseñados para algunas de sus canciones más conocidas, como "La Camisa Negra", "Es Por Ti", "A Dios Le Pido", "Para Tu Amor" y "Me Enamora".

Juanes y los 'Relatos en Inglés' de Duolingo, un podcast en inglés para hispanohablantes, lanzarán un episodio especial con la presentadora Diana Gameros. Juanes compartirá su viaje de aprendizaje del idioma con historias de la vida que nunca se han compartido antes. Este episodio marcará el último de la cuarta temporada de 'Relatos en Inglés'.

"Una de las grandes alegrías de mi vida ha sido poder crear música que sale de mi corazón, y hacerlo en la belleza del idioma español", dijo Juanes. "Y así como he pasado mucho tiempo reciente creando mis propias interpretaciones de algunas de las canciones y artistas que me inspiraron desde el principio, significa mucho para mí colaborar con Yousician y Duolingo para ayudar a llevar las lecciones que he aprendido a nuevos aspirantes a artistas que buscan expresarse a través de la música y el lenguaje de nuestra cultura. Creo que hay un músico en potencia en todo el mundo, y utilizando estos dos programas en tándem, es posible aprender español y el lenguaje de la música juntos y divertirse mientras se hace."

"Estamos encantados de trabajar con Yousician y Juanes en esta iniciativa", dijo Rebeca Ricoy, directora de Duolingo para México y Latinoamérica. "Además de compartir la misma pasión por la educación que tiene Yousician, los continuos esfuerzos filantrópicos y culturales de Juanes para hacer que la música sea accesible a todos, independientemente del idioma que hablen, están perfectamente alineados con lo que estamos tratando de contar con Relatos en Inglés y la misión de Duolingo de ayudar a enseñar nuevos idiomas a cualquier persona, en cualquier lugar".

"Para Yousician es natural colaborar con la aplicación líder en el mundo para el aprendizaje de idiomas, tendiendo un puente entre la música y el lenguaje y dando a nuestros usuarios más herramientas para expresarse. Juanes es la encarnación perfecta de esta combinación y estamos muy contentos de asociarnos con la mayor estrella del rock en español del mundo", dijo Hadley Spanier, Directora Global de Marketing de Marca y Relaciones con Artistas de Yousician. La perspectiva de Juanes es exactamente lo que nuestra nueva serie Spotlight pretende: conectar a los artistas y a los aficionados de una manera que sólo Yousician puede ofrecer."

Los cursos Spotlight de Yousician son una forma de que los aficionados aprendan y toquen sus canciones favoritas directamente de los artistas que las hicieron famosas, una novedad en el mercado de la educación y el entretenimiento. Ninguna otra plataforma ofrece cursos interactivos de artistas con un camino estructurado inmediato para que los usuarios aprendan, practiquen y toquen.

Como incentivo para unirse a Juanes en el Spotlight, los usuarios de Yousician podrán canjear una oferta de prueba gratuita ampliada con este enlace especial. Duolingo ofrecerá 2 meses de descuento en la suscripción a Duolingo Plus utilizando el código promocional: JUANES aquí. El podcast de Duolingp con Juanes se lanzará el 17 de noviembre de 2021.

IMÁGENES Y VÍDEOS: Enlace de descarga

Contacto de medios: Natasha Weber, natasha@yousician.com

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1684367/Yousician_Spotlight.mp4 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1684369/Yousician_Juanes.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1684384/Yousician_Joint_Logo.jpg