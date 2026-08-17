Zendure lanza Sunshine Sale en Europa: Ahorro de hasta un 30 % en paquetes de almacenamiento Smart SolarFlow

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Con la llegada del final del verano, que ofrece una excelente oportunidad para aprovechar al máximo las últimas semanas de sol de la temporada, Zendure, pionera mundial en sistemas de gestión de energía doméstica enchufables (HEMS), ha lanzado oficialmente su promoción Sunshine Sale en toda Europa. Esta campaña, que se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026, ofrece importantes descuentos, accesorios de regalo y paquetes exclusivos en su gama insignia de almacenamiento de energía SolarFlow.

Las ofertas de Sunshine Sale de un vistazo:

Como parte de su programa Elite 1000 Pioneer, Zendure premia a los primeros 1.000 clientes de la serie SolarFlow Mix: quienes adquieran dos unidades SolarFlow 4000 Mix AC+ recibirán un PowerHub gratis. Para más información, visite: https://zendure.com/pages/promotions

Más información sobre las soluciones de almacenamiento de Zendure

SolarFlow 2400 Pro: potente sistema de almacenamiento de CA para sistemas fotovoltaicos en balcones y azoteas: SolarFlow 2400 Pro está diseñado para usuarios que se inician en la generación de energía solar o que desean instalar un potente sistema de energía en su balcón. El sistema combina almacenamiento, inversor y gestión inteligente de energía en un solo dispositivo. Cuatro entradas MPPT independientes de 750 W cada una permiten conectar varios paneles solares y optimizar el rendimiento, incluso con paneles orientados de forma diferente o parcialmente sombreados. SolarFlow 2400 Pro admite una potencia de entrada fotovoltaica de hasta 3.000 W y cuenta con una capacidad de almacenamiento integrada de 2,4 kWh. Con baterías AB3000L adicionales, el sistema puede ampliarse hasta una capacidad total de 16,8 kWh.

SolarFlow 4000 Mix Pro: para instalaciones fotovoltaicas complejas y altos requisitos de potencia: SolarFlow 4000 Mix Pro está diseñado para hogares grandes que buscan combinar diferentes fuentes fotovoltaicas en un sistema de alto rendimiento. El sistema de almacenamiento combina la entrada fotovoltaica directa con una capacidad MPPT de hasta 8 kW y una entrada de CA de hasta 5 kW, lo que permite una entrada fotovoltaica total de hasta 13 kW. En funcionamiento conectado a la red, proporciona hasta 4.000 W de potencia continua, mientras que la capacidad de almacenamiento se puede ampliar de 8 kWh a hasta 50 kWh. Esto hace que SolarFlow 4000 Mix Pro sea especialmente adecuado para instalaciones grandes que combinan, por ejemplo, paneles solares en balcones y paneles fotovoltaicos en tejados.

SolarFlow 4000 Mix AC+: una solución de almacenamiento de CA de alto rendimiento para infraestructura fotovoltaica existente: SolarFlow 4000 Mix AC+ está diseñado específicamente para la integración en el lado de CA de sistemas solares existentes, lo que lo hace ideal para hogares que buscan agregar una capacidad de almacenamiento significativamente mayor a una instalación fotovoltaica existente. A través del puerto PV-IN, el sistema admite hasta 5 kW de entrada de CA y es compatible con inversores comunes. Con hasta 4.000 W de potencia de carga y descarga y una capacidad de almacenamiento escalable de 8 a 50 kWh, está diseñado para un mayor consumo de energía en el hogar y mayores necesidades de almacenamiento.

PowerHub: la unidad central de control y conexión para todo el sistema energético del hogar: PowerHub no es otra solución de almacenamiento, sino el centro de control del ecosistema SolarFlow Mix. Conecta la generación fotovoltaica, los sistemas de almacenamiento SolarFlow Mix, la red eléctrica, la energía de respaldo y cargas controlables como bombas de calor, cargadores de vehículos eléctricos y dispositivos domésticos inteligentes, coordinando centralmente los flujos de energía en todo el sistema. Se pueden combinar hasta tres unidades SolarFlow Mix en un solo sistema, proporcionando hasta 12 kW de potencia continua y hasta 150 kWh de capacidad de almacenamiento.

Gestión inteligente de la energía con HEMS y ZenWave™

Las soluciones de almacenamiento SolarFlow utilizan el Sistema de Gestión de Energía Doméstica (HEMS) de Zendure, impulsado por IA. Este sistema tiene en cuenta datos de consumo, pronósticos meteorológicos, nivel de carga de la batería y precios dinámicos de la electricidad, entre otros factores, para optimizar automáticamente la carga y descarga y aprovechar al máximo la energía solar autogenerada en el hogar. En combinación con ZenWave™, la tarifa eléctrica dinámica de Zendure, los sistemas de almacenamiento pueden cargarse específicamente durante los periodos de precios bajos y la energía almacenada puede utilizarse posteriormente cuando la electricidad de la red sea más cara.

Acerca de Zendure

Zendure es una empresa pionera a nivel mundial en sistemas de gestión de energía doméstica enchufables (HEMS), con centros de I+D y operaciones en Silicon Valley, la Gran Área de la Bahía, Japón y Alemania. La misión de Zendure es proporcionar energía limpia, fiable y asequible para hogares de todo el mundo, popularizando la última tecnología energética. Su revolucionario sistema de almacenamiento de energía para balcones SolarFlow transforma la luz solar en una fuente de energía segura, fiable y resiliente para la vida cotidiana.

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