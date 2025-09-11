Zentiva, una compañía farmacéutica líder de genéricos en Europa, anuncia la venta de Advent a GTCR

(Información remitida por la empresa firmante)

PRAGA, LONDRES y CHICAGO, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zentiva, una compañía farmacéutica líder de genéricos en Europa, Advent y GTCR, dos inversores líderes mundiales de capital privado, anunciaron hoy la venta de Zentiva por parte de Advent a GTCR.

Desde la adquisición de Zentiva de Sanofi en 2018, Advent ha colaborado estrechamente con el equipo directivo para transformar con éxito el negocio, a la vez que ha invertido para ampliar la cartera de medicamentos y la presencia de Zentiva en el mercado, tanto orgánicamente como mediante fusiones y adquisiciones específicas. Este programa de transformación ha convertido a Zentiva en una empresa independiente de gran éxito, con un fuerte enfoque en la excelencia operativa y las capacidades de I+D, que atiende a millones de pacientes en toda Europa.

GTCR es una firma líder de capital privado con una larga trayectoria de inversiones en el sector sanitario y una profunda experiencia en la industria farmacéutica, especialmente, habiendo invertido en varias plataformas líderes y completado decenas de adquisiciones en este sector en los últimos 20 años. Gracias a la trayectoria de GTCR en el sector farmacéutico y a su enfoque en la colaboración con los equipos directivos para construir empresas líderes en el mercado mediante el crecimiento orgánico, la innovación de productos y las adquisiciones estratégicas, está bien posicionada para apoyar a Zentiva en esta nueva fase de crecimiento.

Steffen Saltofte, consejero delegado, Zentiva, comentó, "Advent ha sido un socio excepcional en la transformación de Zentiva. Su compromiso de invertir en nuestras capacidades, nuestra cartera de productos y nuestra base de fabricación ha sido fundamental para nuestro crecimiento y para garantizar que podamos atender mejor a millones de pacientes en toda Europa. A medida que avanzamos con GTCR, nos entusiasma aprovechar este impulso para garantizar un crecimiento continuo y ampliar el acceso a medicamentos asequibles y de alta calidad."

Tom Allen, director administrativo de Advent, dijo, "Cuando adquirimos Zentiva de Sanofi en 2018, vimos la oportunidad de construir un líder europeo independiente en medicamentos asequibles. Gracias a la colaboración activa con el equipo directivo y a la inversión en las capacidades de la compañía, Zentiva ha más que duplicado sus ingresos y EBITDA, sentando una base sólida para el futuro. Zentiva ejemplifica la capacidad de Advent para desmantelar y transformar divisiones no esenciales en negocios prósperos y líderes del mercado. Estamos orgullosos de los logros alcanzados y confiamos en que Zentiva seguirá destacando bajo la propiedad de GTCR."

Sean Cunningham, director administrativo y jefe de salud de GTCR, comentó, "Nos complace asociarnos con Steffen Saltofte y el talentoso equipo directivo de Zentiva para su próxima fase de crecimiento. La compañía cuenta con una impresionante trayectoria de expansión orgánica e inorgánica, una sólida cartera de productos y una plataforma de fabricación altamente eficiente, con un enfoque fundamental en la entrega de medicamentos de alto valor a pacientes de toda Europa. Esperamos apoyar a Zentiva en el cumplimiento de su misión."

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y se espera que se cierre a principios de 2026.

Advent contó con el asesoramiento de Goldman Sachs y PJT Partners como asesores financieros principales y Freshfields como asesor legal principal.

GTCR contó con el asesoramiento de Barclays Bank PLC, a través de su banco de inversión, y BNP Paribas como asesores financieros principales, Morgan Stanley & Co. LLC como asesor financiero y Kirkland & Ellis LLP como asesor legal.

Acerca de Zentiva

Zentiva ofrece salud y bienestar a todas las generaciones, centrándose en el desarrollo, la producción y la distribución de medicamentos asequibles y de alta calidad a más de 100 millones de personas en más de 30 países de Europa y el resto del mundo. Zentiva cuenta con cuatro plantas de fabricación propias y una amplia red de socios de fabricación externos para garantizar la seguridad del suministro. Zentiva emplea a más de 5.000 profesionales excepcionales, unidos por el compromiso con las personas que dependen de nuestros medicamentos a diario. Visite www.zentiva.com.

Acerca de Advent

Advent es un inversor líder a nivel mundial en capital privado, comprometido a colaborar con equipos directivos, emprendedores y fundadores para impulsar la transformación empresarial. Con 16 oficinas en los cinco continentes, gestionamos más de 100.000 millones de dólares en activos* y hemos realizado 435 inversiones en 44 países.

Desde nuestra fundación en 1984, hemos desarrollado una experiencia especializada en el mercado de nuestros cinco sectores principales: servicios empresariales y financieros, consumo, salud, industria y tecnología. Este enfoque se ve reforzado por nuestro profundo conocimiento de los subsectores, que orienta cada aspecto de nuestra estrategia de inversión, desde la búsqueda de oportunidades hasta la colaboración con la dirección para ejecutar planes de creación de valor. Aportamos experiencia operativa práctica para impulsar y acelerar los negocios.

Como una de las sociedades privadas más grandes, nuestros más de 675 colegas aprovechan todo el ecosistema de recursos globales de Advent, incluyendo nuestro Grupo de Apoyo a la Cartera, la información proporcionada por Socios Operativos y Asesores de Operaciones expertos en la industria, así como herramientas a medida para apoyar y guiar a las empresas de nuestra cartera en su búsqueda de alcanzar sus objetivos estratégicos.

Para obtener más información, visite nuestra página web o conecte con nosotros en LinkedIn.

*Activos bajo gestión (AUM) a 30 de junio de 2025. Los AUM incluyen activos atribuibles a clientes de asesoramiento de Advent, así como vehículos de coinversión de empleados y terceros.

Acerca de GTCR

Fundada en 1980, GTCR es una firma líder de capital privado que invierte según la Estrategia de Líderes™: busca y colabora con líderes directivos en áreas clave para identificar, adquirir y construir empresas líderes del mercado mediante crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. GTCR se centra en invertir en el crecimiento transformador de empresas de los sectores de Servicios Empresariales y al Consumidor, Servicios Financieros y Tecnología, Salud y Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones. Desde su creación, GTCR ha invertido más de 30.000 millones de dólares en más de 290 empresas y actualmente gestiona aproximadamente 50.000 millones de dólares en capital social. GTCR tiene su sede en Chicago y oficinas en Nueva York y West Palm Beach. Para más información, visite www.gtcr.com.

