Zerova designa a Comfort como socio de servicio y mantenimiento en Suecia

(Información remitida por la empresa firmante)

Reforzando el soporte local y acelerando el tiempo de actividad de los cargadores en todo el mercado sueco.

AMSTERDAM, 7 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Zerova, un proveedor de soluciones de carga para vehículos eléctricos, anunció hoy una alianza de servicio y mantenimiento con Comfort en Suecia. El acuerdo establece a Comfort como socio local de Zerova para el servicio posventa y el mantenimiento, mejorando los tiempos de respuesta y el soporte a largo plazo para los clientes en toda Suecia.

Comfort aporta una sólida experiencia sobre el terreno como instalador y proveedor de servicios. En virtud del acuerdo, Comfort se centrará en el servicio y el mantenimiento, garantizando que los clientes suecos se beneficien de una estructura de soporte clara y una ejecución local fiable.

"Contar con un socio de servicio local sólido es esencial para la confianza del cliente y la continuidad operativa", afirmó Brian Huang, director de Operaciones Comerciales de Zerova. "La presencia y las capacidades de Comfort en Suecia nos ayudan a ofrecer tiempos de respuesta más rápidos y un rendimiento fiable a largo plazo para nuestros clientes".

"La calidad del servicio es fundamental a medida que crece el mercado de la carga de vehículos eléctricos", declaró Mattias Lindgren, director de Negocios Nacionales de Comfort. "Estamos orgullosos de asociarnos con Zerova y de brindar soporte a los clientes en Suecia con un mantenimiento estructurado y experiencia in situ".

La colaboración ya está en marcha, con capacidades de servicio local disponibles para dar soporte a los clientes en toda Suecia.

Acerca de Zerova

Zerova se especializa en el diseño y la producción de soluciones de carga para vehículos eléctricos (VE) de marca, ofreciendo sistemas totalmente personalizados. Con más de 50 años de excelencia en la fabricación y más de una década de experiencia en la carga de VE, Zerova ofrece una gama completa de cargadores de CC que van desde 30 kW hasta soluciones de megavatios, atendiendo a diversos sectores como flotas, depósitos, minería, construcción, servicios públicos, operadores de vehículos comerciales, hostelería, comercio minorista y estaciones de servicio. Para obtener más información sobre las soluciones de carga de VE y la red de servicios de Zerova, visite www.zerovatech.com

Acerca de Comfort

Comfort es una cadena sueca de instalación con presencia en todo el país y más de 2.500 empleados en Suecia. Comfort ofrece servicios y soluciones en los ámbitos de electricidad, fontanería (VVS), calefacción y ventilación, ofreciendo soporte integral desde la instalación hasta el servicio y mantenimiento continuos. A través de una red de empresas locales especializadas, Comfort proporciona experiencia certificada y cobertura local para garantizar operaciones fiables en edificios e infraestructuras. www.comfort.se

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949072/Zerova_Comfort.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zerova-designa-a-comfort-como-socio-de-servicio-y-mantenimiento-en-suecia-302733191.html