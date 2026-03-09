ZTE recibe tres premios GSMA GLOMO, pionero de un futuro inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, ha obtenido varios reconocimientos en los premios GSMA Global Mobile Awards (GLOMO Awards) durante el MWC Barcelona 2026.

La compañía ganó los premios a la "Mejor Solución de Red Privada", el "Open Gateway Challenge" y la "Mejor Activación de Eventos" en reconocimiento a su constante innovación tecnológica y su profunda integración en el sector. Estos logros demuestran plenamente las fortalezas de ZTE en innovación de puertas abiertas, redes privadas 5G-A y aplicaciones basadas en escenarios industriales 5G-A. Sus soluciones innovadoras han vuelto a obtener un gran reconocimiento y la aprobación de la industria global de las comunicaciones móviles.

Premio a la Mejor Solución de Red Privada: Solución EasyOn 5G-A-RobotNet

La solución "EasyOn 5G-A-RobotNet", desarrollada conjuntamente por ZTE, China Telecom y las empresas de robótica inteligente AGIBOT y DroidUp, ha sido galardonada con el premio a la "Mejor Solución de Red Privada", reconociéndola como un referente en la transformación de las operaciones empresariales a través de las redes privadas móviles.

Al integrar la conectividad 5G-Advanced con la inteligencia incorporada, la solución ganadora demostró con éxito cómo una infraestructura de red dedicada y optimizada puede digitalizar operaciones robóticas complejas y permitir una automatización flexible y escalable de maneras que antes eran imposibles con la telefonía móvil pública o Wi-Fi. EasyOn 5G-A-RobotNet facilita la orquestación de tareas robóticas entre marcas, lo que ayuda a las empresas a gestionar diversos humanoides bajo un sistema unificado y reduce el coste total de la implementación de operaciones robóticas a gran escala. Además, la solución permite la adquisición en tiempo real de datos multimodales de alta calidad, lo que facilita la rápida iteración de modelos de base de IA incorporada.

Premio Open Gateway Challenge: Solución Open Gateway impulsada por IA

La solución "AI-Powered Open Gateway", desarrollada conjuntamente por ZTE, el Departamento de Redes de China Mobile Group, el Instituto de Investigación de Hangzhou de China Mobile y JD.com, ha defendido con éxito su premio "Open Gateway Challenge" por su innovación tecnológica de vanguardia y su valor práctico de referencia.

Tras los galardones del año pasado, China Mobile y ZTE Corporation han seguido innovando. En colaboración con su socio estratégico JD.com, han lanzado una solución Open Gateway (Nueva AaaS - Habilidades como Servicio) impulsada por IA.

Dirigida a clientes del sector, esta iniciativa aborda problemas como el alto umbral para invocar las API de CAMARA y la baja eficiencia de ejecución en escenarios específicos. Respaldada por el sólido soporte de los productos NEF de la red central de ZTE y la introducción de un Agente de IA de Exposición a API, la solución implementa cuatro innovaciones principales: reconocimiento de intenciones, orquestación inteligente, adaptación entre operadores y extensión de protocolos. En la práctica colaborativa, el proyecto ha establecido una estrecha colaboración con JD.com, aprovechando capacidades clave como la aceleración de red (QoD) que ofrecen las redes 5G/5G-A para impulsar la innovación en la atención al cliente. Al integrar tecnologías de mensajería, voz, video, multimedia e interacción multimodal, la iniciativa establece un nuevo paradigma para la atención al cliente inteligente, mejorando eficazmente la eficiencia de la respuesta y la satisfacción del cliente. Mediante la actualización del modelo general de atención al cliente de dominio completo y la construcción de un volante de inercia de datos de IA para atención al cliente, este proyecto establece un referente para la industria de los centros de llamadas inteligentes de próxima generación.

Premio a la Mejor Activación de Eventos: Proyecto de Transmisión en Vivo de Conciertos con Tecnología 5G-A

El proyecto "Transmisión en Vivo de Conciertos con 5G-A", implementado conjuntamente por ZTE, China Telecom y R&J, ha ganado el premio a la "Mejor Activación de Eventos", lo que marca la exitosa comercialización de 5G-A en la industria de la transmisión en vivo de conciertos e impulsa la transformación a gran escala de diversos escenarios de transmisión en vivo, incluyendo eventos, actividades culturales y de entretenimiento, y educación.

La solución se implementó por primera vez en el Centro Deportivo Olímpico de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang. Con un excelente rendimiento en la transmisión en vivo de conciertos, ha establecido un referente replicable para la innovación y la aplicación a gran escala de la transmisión inalámbrica en vivo en la industria. La solución 5G-A EasyOn•Live alcanza una velocidad máxima de enlace ascendente de más de 2 Gbps con una sola cámara, lo que facilita la transmisión en vivo de alta definición y multiconcurrente. Equipada con el motor de computación NodeEngine, acorta considerablemente la ruta de transmisión de datos, garantiza la seguridad de la transmisión y permite un despliegue eficiente de redes privadas. Con tecnología 5G-A SuperMIMO, garantiza una transmisión de imágenes estable y fluida incluso en condiciones climáticas adversas, como la lluvia. En comparación con la solución estándar DVB tradicional, la solución EasyOn•Live logra una cobertura total multicámara, imágenes de alta definición y una estabilidad excepcional con una sola red, sin necesidad de costosos equipos de hardware adicionales. Esto soluciona eficazmente las principales dificultades de los organizadores de eventos y ofrece una nueva solución técnica para toda la industria de la transmisión en vivo de cultura y entretenimiento.

Los Premios GLOMO anuales representan el galardón más prestigioso de la industria. Con un jurado compuesto por más de 200 jueces independientes, los Premios GLOMO 2026 reconocen a personas y empresas que impulsan la innovación y demuestran excelencia en la creciente industria móvil.

Como uno de los galardones más prestigiosos de la industria global de las comunicaciones móviles, los Premios GLOMO representan un sólido reconocimiento al liderazgo de ZTE en innovación de pasarelas abiertas, redes privadas 5G-A y aplicaciones basadas en escenarios de la industria 5G-A. De cara al futuro, ZTE continuará profundizando la cooperación con operadores globales y socios de la industria, y construirá un nuevo ecosistema digital orientado al futuro con innovaciones tecnológicas más inteligentes, abiertas e inclusivas.

Para más información, visite el stand de ZTE (3F30, Pabellón 3, Fira Gran Via) en el MWC Barcelona 2026 o explore:https://www.zte.com.cn/global/about/exhi...

