(Información remitida por la empresa firmante)

-ZTT en Intersolar Alemania 2026: Ventajas de la cadena de suministro completa de la industria: "Soluciones solares, de almacenamiento e hidrógeno" que impulsan un futuro global con bajas emisiones de carbono

MÚNICH, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 23 al 25 de junio de 2026, ZTT (expositor C3.480) regresa a Intersolar Europe, la feria líder mundial en energías limpias, para presentar las ventajas de su completa cadena de valor "Solar + Almacenamiento + Hidrógeno" y sus soluciones integrales. Se destacarán las soluciones y proyectos "Nuevas Energías+" personalizados y de eficacia probada que la compañía ha implementado a nivel global.

Socio de confianza para la transición energética de Europa

ZTT sigue reforzando su posición dentro del mercado con soluciones fiables de transmisión y distribución de energía. Hasta la fecha, la compañía ha suministrado más de 100.000 toneladas de conductores aéreos y miles de kilómetros de cables de media y alta tensión a los principales operadores de sistemas de transmisión y distribución (TSO y DSO) en toda Europa, incluyendo Alemania, Finlandia, Estonia, Reino Unido, Suecia, Polonia y España, donde estos productos se utilizan en infraestructuras críticas de la red eléctrica. Además, ZTT ha entregado con éxito múltiples proyectos llave en mano de cables submarinos para la conexión de energía marina. Al cumplir sistemáticamente con los estrictos requisitos técnicos y regulatorios de Europa, ZTT continúa apoyando la modernización de la red eléctrica y la transición energética de la región.

ZTT PV, impulsando una economía limpia y baja en carbono

En línea con el nuevo orden económico limpio y de bajas emisiones de carbono, ZTT garantiza una ejecución integral y sin contratiempos de proyectos en todo el mundo, desde el diseño y el suministro de equipos para toda la cadena de valor hasta la conexión a la red y la operación y el mantenimiento. En el sector fotovoltaico, gracias a sus módulos TOPCon/BC de tipo N y películas EVA/POE de desarrollo propio, ZTT posibilita diversos escenarios "PV+", como la agrivoltaica, la energía fotovoltaica marina, las microrredes y la integración fotovoltaica en edificios (BIPV). El ecosistema integrado de almacenamiento y carga solar acelera la implementación, proporcionando una regulación de carga flexible para parques industriales, zonas comerciales y áreas de servicio de autopistas.

ZTT Energy Storage: Soluciones probadas con presencia global

Construidas sobre celdas de batería patentadas de alto rendimiento, un sistema de gestión de baterías (BMS) inteligente y predicción de fallos basada en IA, las soluciones modulares de almacenamiento de energía de ZTT ofrecen alta seguridad, respuesta rápida y escalabilidad desde kWh hasta cientos de MWh. Están diseñadas para funcionar de forma fiable en entornos extremos: frío intenso, calor extremo, alta humedad y gran altitud. Su presencia global demostrada incluye:

Un proyecto en Alemania cumplió con estrictas normas de control de ruido.

98% de disponibilidad del sistema en condiciones de frío extremo en Mongolia.

Implementación ultra flexible para un proyecto comercial e industrial de energía fotovoltaica, almacenamiento de energía en baterías y cargador de vehículos eléctricos en Europa del Este.

Además, los productos de almacenamiento de energía con supercondensadores ZTT ofrecen una respuesta en milisegundos, alta densidad de potencia y una vida útil prolongada, ideales para el control automático de ganancia (AGC) de la red eléctrica y la regulación primaria de la frecuencia.

Energía de hidrógeno ZTT: una prioridad estratégica

ZTT se centra en equipos esenciales y ofrece soluciones integrales, desde el diseño hasta la entrega. Sus dispensadores de hidrógeno de 35 MPa/70 MPa han superado la certificación a prueba de explosiones y la certificación TÜV alemana. El electrolizador alcalino de 1000 Nm/h ha obtenido la certificación de Grado I del Programa Pionero de Energía de Hidrógeno de China y la certificación TÜV. La primera bomba de refuerzo de hidrógeno líquido sumergible de accionamiento hidráulico del mundo representa un importante avance tecnológico. Estos productos se han implementado con éxito en múltiples proyectos nacionales e internacionales, obteniendo un alto reconocimiento en la industria.

Nueva energía fiable para la reducción de picos de demanda global, la regulación de frecuencia y el respaldo fuera de la red

ZTT se compromete a ofrecer productos energéticos nuevos, estables y disponibles las 24 horas del día, que impulsen los sistemas energéticos globales. Invitamos cordialmente a todos nuestros socios a unirse a nosotros en el expositor C3.480 para construir un futuro con bajas emisiones de carbono.

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