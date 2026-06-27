ZTT en Intersolar Europe 2026: La cadena industrial impulsa un futuro con bajas emisiones

(Información remitida por la empresa firmante)

- ZTT en Intersolar Europe 2026: La fortaleza de toda la cadena industrial ha impulsado un futuro con bajas emisiones

MÚNICH, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 23 al 25 de junio de 2026, Múnich ha acogido Intersolar Europe, una de las ferias más importantes del mundo para el sector de las energías renovables, que ha reunido las tecnologías de energía limpia más avanzadas de la industria y a los principales actores del sector.

Jiangsu Zhongtian Technology (ZTT) ha regresado con fuerza a Intersolar Europe, presentando sus tecnologías centrales de cadena de valor completa, que han abarcado energía fotovoltaica, almacenamiento de energía e hidrógeno, complementadas con soluciones de sistemas consolidadas y una trayectoria global comprobada en proyectos. Con soluciones integradas de Nueva Energía+ personalizables, altamente fiables y verificadas en campo, ZTT ha demostrado su solidez integral, al tiempo que ha explorado conjuntamente nuevas vías para la transición energética global hacia una economía baja en carbono.

En la jornada inaugural de la exposición, ZTT ha ofrecido cinco ponencias magistrales consecutivas, que han abarcado cinco áreas estratégicas: infraestructura energética, microrredes fotovoltaicas, innovación en almacenamiento de energía, integración de hidrógeno verde y desarrollo sostenible ESG. Las sesiones han brindado una visión general completa de los avances tecnológicos de vanguardia de la compañía y sus prácticas de implementación global en el mundo real. En las instalaciones, ZTT ha firmado pedidos de armarios de almacenamiento de energía para uso comercial e industrial con múltiples clientes europeos.

Durante la exposición, ZTT ha estado implementando una estrategia multifacética en todo el mercado europeo, que ha incluido:

Una alianza para la distribución de sistemas de almacenamiento con una empresa energética europea líder en el sector.

Un acuerdo marco a largo plazo con el mayor contratista EPC de subestaciones de Bulgaria, que contempla la colaboración en proyectos de infraestructura energética.

Memorandos de Entendimiento (MdE) para productos de almacenamiento de energía comercial e industrial con socios de Alemania, Polonia y España.

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