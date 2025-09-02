zvoove nombra a Erik Olsson como CEO de zvoove Spain & Latam

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH y MADRID , 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- zvoove, proveedor líder de software y soluciones de IA para los sectores de trabajo temporal, seguridad privada y limpieza, anuncia el nombramiento de Erik Olsson como CEO de zvoove Spain & Latam.

En su nuevo cargo, Olsson supervisará las empresas españolas de zvoove freematica y Nivel IV, cuyos respectivos CEOs – Sandra Pertíñez Martínez y Guillermo Piñeiro Gómez – le reportarán directamente. Juntos, los tres líderes y sus equipos impulsarán el crecimiento de zvoove en España y Latinoamérica, tanto de forma orgánica como a través de operaciones de M&A, aprovechando el gran potencial de estas regiones.

zvoove es ya el líder del mercado en España, dando servicio a cientos de clientes en los sectores de trabajo temporal, limpieza y seguridad. Bajo el liderazgo de Olsson, la compañía se centrará en desarrollar nuevas estrategias de crecimiento, ampliar su presencia en España y Latinoamérica, generar mayor valor para los clientes y fomentar la innovación en los mercados.

Olsson aporta una amplia experiencia internacional en la dirección de empresas tecnológicas y orientadas al cliente. Ha liderado con éxito programas de transformación, creado equipos de alto rendimiento e implementado estrategias de crecimiento en mercados altamente competitivos.

En relación con su decisión de unirse a zvoove, Olsson comentó:Lo que me atrajo de zvoove es su combinación de productos excepcionales, una sólida cultura de personas y una visión audaz de futuro. Veo un enorme potencial en áreas como la IA y la automatización para transformar aún más la manera en que creamos valor para nuestros clientes. Junto con los extraordinarios equipos de freematica y Nivel IV, tenemos la oportunidad de innovar, acelerar el crecimiento y dar forma al futuro de nuestro sector en España y Latinoamérica. Aporto pasión, energía y una mentalidad positiva, y estoy convencido de que el éxito se logra combinando visión estratégica con una ejecución decidida.

Oliver Muhr, CEO de zvoove, añadió: Estamos encantados de dar la bienvenida a Erik al equipo directivo de zvoove. Su nombramiento refuerza nuestro firme compromiso con España y Latinoamérica. Con su incorporación, estamos en una posición ideal para acelerar el crecimiento, escalar nuestras soluciones líderes en el sector y ofrecer aún más valor a nuestros clientes. Con la probada experiencia de Erik en el crecimiento de empresas en Europa y Latinoamérica, desempeñará un papel clave en la realización de nuestra visión para la región.

Sobre zvoove

zvoove es el proveedor líder de software y soluciones de inteligencia artificial para los sectores de trabajo temporal, limpieza y seguridad privada. En el dinámico ecosistema de agencias y proveedores de servicios, talento y empresas, zvoove digitaliza y optimiza procesos para lograr mayor eficiencia y ventajas competitivas. Gracias a la digitalización integral de agencias y proveedores de servicios, a la creación de más ofertas de empleo y oportunidades profesionales para el talento, y a la provisión de mano de obra fiable para las empresas, zvoove contribuye a mejorar el mundo laboral.

Alrededor de 8.000 clientes confían en zvoove. Actualmente, gestionan más de 3 millones de trabajadores, 21.000 millones de euros en nóminas anuales y más de 3 millones de candidaturas al año a través de su plataforma. zvoove cuenta con 850 empleados en 23 sedes en Europa y Latinoamérica.

