Atos impulsa la CONMEBOL eLibertadores para transformar los eSports y la experiencia del aficionado

CONMEBOL - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial y con más de tres décadas de experiencia proporcionando soluciones críticas para algunos de los mayores acontecimientos deportivos internacionales, ha anunciado su exitosa colaboración en la CONMEBOL eLibertadores, una de las competiciones de eSports de fútbol más prestigiosas del mundo

Madrid, 5 de junio de 2026.- A medida que las audiencias del fútbol adoptan cada vez más hábitos digitales y se organizan en torno a comunidades online, las organizaciones deportivas exploran nuevas formas de conectar con las generaciones más jóvenes de aficionados más allá de la experiencia tradicional de retransmisión. En la intersección entre el fútbol, los videojuegos y la tecnología, los eSports se están consolidando como un entorno privilegiado para experimentar con experiencias más inmersivas, interactivas y participativas para los seguidores.



A través de la CONMEBOL eLibertadores, CONMEBOL y Atos contribuyen a esta evolución mediante la creación de experiencias digitales diseñadas en torno a la interacción en tiempo real, la accesibilidad y la participación de las comunidades de aficionados.



Esta iniciativa se apoya en la alianza estratégica establecida en diciembre de 2025, que convirtió a Atos en Socio Oficial de Innovación de las competiciones de clubes de CONMEBOL. En el marco de este acuerdo, Atos participa en el desarrollo de un ecosistema digital de nueva generación que incluye nuevos sitios web y aplicaciones móviles concebidos para potenciar la interacción con los aficionados, mejorar la accesibilidad y unificar la experiencia digital de las distintas competiciones en una región con una extraordinaria pasión por el fútbol y un enorme potencial de crecimiento.



Como parte del ecosistema del EA SPORTS FC Pro World Championship, la CONMEBOL eLibertadores se ha consolidado como una de las principales competiciones mundiales de eSports de fútbol, atrayendo a amplias audiencias digitales. La edición de 2026, cuya fase final se celebró durante la Gamescom Latam de São Paulo los días 2 y 3 de mayo, pone de manifiesto tanto la creciente madurez de los eSports de fútbol como la rápida evolución de la cultura digital de los aficionados en todo el mundo.



El ecosistema digital de CONMEBOL, desarrollado junto a Atos, ha permitido integrar datos en directo, contenidos editoriales y funcionalidades interactivas en plataformas unificadas, favoreciendo una relación más directa, participativa y personalizada entre los aficionados y las competiciones. Además de enriquecer la experiencia de los seguidores, estos entornos ofrecen a las organizaciones deportivas nuevas oportunidades para comprender mejor el comportamiento de sus audiencias y explorar formas emergentes de entretenimiento y difusión digital.



"Mientras el fútbol amplía su alcance y conecta con nuevas generaciones de aficionados, los eSports, situados hoy en la convergencia de algunas de las tecnologías más avanzadas, se han convertido en una de las vías de crecimiento más relevantes y dinámicas para que los clubes fortalezcan la relación con sus seguidores", afirma Nacho Moros, Responsable del área de Major Events de Atos. "Los eSports han evolucionado hasta convertirse en una disciplina plenamente consolidada, y los equipos de Atos han vivido de cerca el entusiasmo de los participantes, cuyas actuaciones reflejan en ocasiones las de sus ídolos sobre el terreno de juego".



Con esta colaboración, Atos reafirma su papel como socio de confianza en innovación para el ecosistema deportivo, apoyando a las organizaciones en el diseño de experiencias digitales de nueva generación cada vez más inmersivas, conectadas y escalables.



Atos cuenta desde hace más de 30 años con una división especializada en deporte y grandes eventos. Esta experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras para algunas de las competiciones más prestigiosas del mundo permite a la compañía ofrecer la flexibilidad y la excelencia tecnológica necesarias para todo tipo de acontecimientos, desde torneos locales hasta grandes eventos internacionales. Entre los principales exponentes de este compromiso destaca su condición de Socio Oficial de Tecnologías de la Información de la UEFA para las competiciones de selecciones nacionales desde finales de 2022, así como sus colaboraciones de larga duración con numerosas organizaciones deportivas internacionales. Más recientemente, Atos fue nombrada Socio Oficial de Innovación de CONMEBOL para las competiciones sudamericanas de clubes.

Contacto

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: Atos

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