Carlos Marco regresa como solista con 'SUPERFICIAL'

Madrid, 12 de diciembre de 2025.-
Después de varios años de silencio, búsqueda personal y redefinición artística, Carlos Marco vuelve como solista con SUPERFICIAL, un tema de pop electrónico que marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria. Un regreso que combina vulnerabilidad, madurez y sonido contemporáneo, y que sitúa al artista en una línea más honesta y emocional.
SUPERFICIAL es una reflexión directa sobre las relaciones actuales: conexiones rápidas, intensidad pasajera y vínculos que rara vez profundizan. La canción aborda el miedo a sentir "demasiado", a dejarse ver, a dejar caer las defensas. La independencia, la prisa y el desapego emocional se chocan aquí contra el deseo de una conexión real, que el protagonista nunca termina de encontrar.
Compuesta por Carlos Marco y Tony Sánchez-Ohlsson, y producida por Alba Reig (Sweet California), "SUPERFICIAL" fusiona melancolía y energía. Un tema nostálgico, pero directo en producción con elementos de Synthwave e Indie Pop sin perder el pulso mainstream que sitúa al artista en un territorio sonoro renovado. Por primera vez en su carrera, tras 7 discos, Carlos canta en español, acercando aún más la emoción al público.
El videoclip representa la metáfora central de esta nueva etapa: romper el hielo, profesional y emocionalmente. Marco aparece atrapado en un universo congelado, intentando conectar con alguien que vive en la frialdad, viéndolo solo como una opción entre muchas, que simboliza su propio proceso personal y artístico.
Un artista multidisciplinar con quince años de trayectoria
Con más de quince años de carrera, Carlos Marco es cantante, compositor, productor, director musical y presentador. Ha publicado siete discos con AURYN y en solitario, acumulando:
• 7 números uno en ventas,
• Más de 200.000 copias vendidas,
• Tres discos de platino y un disco de oro,
• Dos Premios LOS40,
• Un MTV EMA a Mejor Artista Europeo, entre otros.
Su voz ha formado parte de bandas sonoras como "Cuando te volveré a ver" (Disney, Rompe Ralph) y "Atrapa la bandera" (Mediaset Cinema). También ha compuesto para artistas nacionales e internacionales, además de firmar sintonías televisivas como la de Mask Singer.
En televisión y radio, compagina su carrera musical con su labor como presentador y colaborador en Los 40, Europa FM, Telecinco y Antena 3. Ha sido jurado y Director Musical en formatos de éxito como Got Talent, Mask Singer, The Dancer, Drag Race, Idol Kids y más de veinte producciones donde ha firmado la dirección y producción musical.
Un ecosistema artístico y empresarial único
Además de su carrera como artista, Carlos es publicita y ha construido un ecosistema profesional de referencia en la industria española, entre escuelas de canto, sellos discográficos y agencias de Management.
SUPERFICIAL: el inicio de una nueva etapa
Este nuevo single abre una fase más madura, emocional y contemporánea en su carrera. Un proyecto donde Carlos Marco se desnuda artística y personalmente, combinando producción pop electrónica moderna, identidad vocal propia y un mensaje íntimo que conecta con una generación que busca sentir algo real.
SUPERFICIAL ya disponible en plataformas.
