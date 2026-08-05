1.700 universitarios llevan al asfalto de Montmeló los monoplazas que han construido durante un año

1.700 Estudiantes De 21 Países Posan Con Sus Monoplazas - UNAI ALBERDI

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 5 de agosto de 2026.

Formula Student Spain reúne a 70 equipos de 21 países en una competición de ingeniería que culmina desde este miércoles y hasta el viernes con las pruebas de aceleración, autocross y resistencia.

Formula Student Spain entra este miércoles en la fase que convierte meses de diseño, cálculos y fabricación en una competición real sobre el asfalto. Los monoplazas creados desde cero por 1.700 estudiantes universitarios comienzan las pruebas dinámicas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde 70 equipos procedentes de 21 países medirán durante tres jornadas la velocidad, la estabilidad, la eficiencia y, sobre todo, la fiabilidad de sus vehículos.

La Formula Student es una competición internacional de ingeniería en la que cada equipo funciona como una pequeña escudería y, al mismo tiempo, como una empresa. Los estudiantes conciben el vehículo, diseñan sus sistemas, fabrican las piezas, buscan financiación, administran el presupuesto, defienden la viabilidad económica del proyecto y finalmente compiten con el monoplaza que han construido.

No reciben un coche terminado ni se limitan a pilotarlo. Deben desarrollar el proyecto completo durante aproximadamente nueve meses y asumir todas sus fases: desde la idea inicial y el diseño hasta la fabricación, la gestión de recursos, la comunicación, la presentación empresarial y la competición.

Una carrera antes de la carrera

Antes de llegar a esta fase, todos los coches han tenido que superar el scrutineering, un exhaustivo proceso de inspección técnica que verifica que cada monoplaza cumple los estándares internacionales de seguridad e ingeniería.

Los jueces revisan los sistemas eléctricos, la suspensión, la dirección, los frenos, la estructura y los posibles riesgos del vehículo. También se realizan pruebas específicas de inclinación extrema, lluvia para los monoplazas eléctricos y bloqueo de frenos.

Superar estas verificaciones no es un trámite. Una incidencia puede obligar al equipo a regresar al box, modificar el coche y presentarlo nuevamente ante los técnicos. Solo los vehículos que reciben todas las autorizaciones pueden acceder a las pruebas dinámicas.

Por eso, antes de competir contra el cronómetro y contra el resto de universidades, los estudiantes deben ganar una primera carrera dentro del propio box: demostrar que el resultado de todo un curso de trabajo es seguro, fiable y apto para salir a pista.

La presión resume la esencia de Formula Student Spain. Durante meses, los participantes han dedicado fines de semana, festivos y muchas horas fuera de las aulas a convertir una idea en un vehículo real. Sin embargo, llegar a Montmeló no garantiza poder competir.

Una cantera internacional de talento

Más allá de la clasificación, Formula Student Spain se ha convertido en un punto de encuentro entre la universidad y la industria. Fabricantes, escuderías, proveedores tecnológicos y centros de investigación siguen la competición para detectar perfiles capaces de trabajar en equipo, gestionar recursos, resolver problemas bajo presión y transformar conocimientos académicos en soluciones reales.

Algunos antiguos participantes trabajan actualmente en escuderías de Fórmula 1, centros de investigación y departamentos de innovación de fabricantes internacionales.

Entre los perfiles vinculados a esta edición figuran un antiguo integrante de un equipo universitario que se incorporará al equipo de Fórmula 1 de Aston Martin y una exparticipante que actualmente trabaja como analista de datos en la Federación Internacional del Automóvil y colabora estos días como jueza voluntaria.

Organizada desde 2010 por la Sociedad de Técnicos de Automoción como un proyecto educativo sin ánimo de lucro, Formula Student Spain celebra su decimosexta edición y ha contribuido a la formación de más de 12.000 jóvenes ingenieros.

Su objetivo es ofrecer una experiencia profesional completa en la que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos y prepararse para una industria que avanza hacia una movilidad más tecnológica, eficiente y sostenible.

Los medios de comunicación pueden solicitar entrevistas con equipos españoles e internacionales, jueces y antiguos participantes, además de acceder a fotografías, vídeos informativos y recursos audiovisuales libres de derechos.

Velocidad, estabilidad y resistencia

Las pruebas dinámicas no buscan únicamente el coche más rápido. La aceleración mide la capacidad del monoplaza para ganar velocidad en una distancia corta; el skidpad evalúa su comportamiento lateral y el paso por curva; el autocross pone a prueba la agilidad en un trazado técnico, y el endurance comprueba la resistencia, la eficiencia y la fiabilidad del conjunto.

En paralelo, 23 equipos participan en la modalidad autónoma o driverless, en la que el vehículo debe completar las disciplinas sin un piloto al volante.

La competición incluye además tres pruebas estáticas: diseño de ingeniería, costes y plan de negocio. Los estudiantes deben justificar ante profesionales del sector por qué han tomado cada decisión técnica, cómo fabricarían el vehículo de manera viable y qué estrategia permitiría convertir el proyecto en un producto empresarial.

La puntuación final combina así el rendimiento en pista con la calidad de la ingeniería, la gestión económica y la capacidad para comunicar y defender el proyecto.

Récord de participación femenina.

Otro de los datos destacados de esta edición es el crecimiento de la presencia femenina. Las mujeres representan este año el 23 % de los participantes, frente al 15 % registrado en la edición anterior.

El aumento de ocho puntos porcentuales refleja la incorporación progresiva de más estudiantes a un ámbito de la ingeniería y la automoción que, hasta hace pocos años, contaba con una participación eminentemente masculina.

Formula Student Spain contribuye así a dar visibilidad a una nueva generación de ingenieras y a fomentar una participación cada vez más equilibrada en los equipos universitarios y en la industria del motor.

Esta noche, aceleración en el Circuit

Esta noche llegará uno de los momentos más esperados de la edición de 2026. Después de las primeras pruebas de skidpad y de las disciplinas autónomas, los vehículos disputarán las sesiones de aceleración, que se prolongarán hasta las 23.30 horas.

El jueves será el turno del autocross y de la prueba de conducción autónoma trackdrive, mientras que el viernes se celebrará el endurance, la disciplina final y una de las más exigentes de toda la competición, porque obliga a mantener el rendimiento y la fiabilidad del monoplaza durante un recorrido prolongado.

La entrada para el público es gratuita, aunque requiere la obtención previa de una acreditación digital. Los visitantes podrán asistir a tres días de competición en el mismo escenario que acoge grandes citas internacionales del motor y observar de cerca vehículos desarrollados íntegramente por universitarios.

Formula Student Spain 2026, en cifras

La edición de 2026 reúne a 70 equipos universitarios y 1.700 estudiantes procedentes de 21 países. España aporta 25 equipos de diez comunidades autónomas, siete de ellos catalanes.

En cuanto al tipo de propulsión, participan 46 monoplazas eléctricos y 24 de combustión. Además, 23 equipos compiten en la modalidad autónoma o driverless.

La organización cuenta con 250 voluntarios, técnicos y profesionales del sector que hacen posibles las inspecciones, las evaluaciones y las pruebas.

web oficial

Media Kit fotos /videos