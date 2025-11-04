Antoine Griezmann se une a la fiebre del coleccionismo con un exclusivo unboxing de Topps NBA Basketball

La colección está disponible desde el 23 de octubre en la web de Topps y en tiendas especializadas.

Fanatics Collectibles, la NBA y la NBPA buscan elevar la experiencia del coleccionista.

El evento, celebrado en Madrid, reunió a breakers españoles y franceses.

Ver vídeo: https://www.youtube.com/ watch?v=T1ce5PSrquM

Madrid, 4 de noviembre. El futbolista Antoine Griezmann, conocido aficionado al coleccionismo deportivo, participó en un exclusivo unboxing de la nueva colección de Topps NBA, concretamente en el lanzamiento de Topps NBA Basketball 2025–26. Durante el evento, celebrado en Madrid, el jugador mostró en directo algunas de las cartas más esperadas de la temporada, compartiendo con los asistentes la emoción que caracteriza al mundo del coleccionismo.

El encuentro reunió a destacados creadores de contenido y figuras de las comunidades de breakers y coleccionistas, entre ellos Sports Card Center, Darizard, Supercollectors y Sergio Andrés, experto en la NBA y creador de contenido. Desde Francia acudieron reconocidos breakers como Cardsattak, Cards Mania y Mafiosi Cards, convirtiendo el evento en un punto de encuentro internacional para fans y coleccionistas.

En conjunto, los participantes suman más de 140.000 seguidores en redes sociales y se han convertido en algunas de las voces más influyentes del coleccionismo deportivo en España y Francia, impulsando la popularidad de los vídeos de breaking en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram.

Durante el unboxing, Griezmann descubrió cartas de jugadores como Stephen Curry, LeBron James y Kevin Durant, entre otros, desatando la emoción entre los asistentes y compartiendo reacciones en directo junto al resto de creadores.

El fenómeno del break, también conocido como unboxing, es una tendencia en redes sociales en la que los creadores abren cajas de cartas coleccionables ante la cámara, mostrando su contenido en directo y reaccionando en tiempo real a las sorpresas que esconden. Cada carta puede tener un valor imprevisible: algunas incluyen autógrafos originales o piezas auténticas de recuerdos deportivos (como camisetas o balones de partido), lo que puede elevar su precio hasta miles de euros. Muchos breakers incluso venden el contenido de las cajas en directo a sus seguidores, combinando la emoción del coleccionismo con la dinámica del streaming en vivo.

El regreso de Topps al universo NBA

La participación de Griezmann llega en un momento histórico para la industria: el regreso de Topps como licenciatario exclusivo oficial de cartas coleccionables de la NBA y la NBPA, en colaboración con Fanatics Collectibles.

Topps, líder mundial en el mercado de coleccionismo, ha incluido en esta colección jugadores de los 30 equipos de la NBA y leyendas seleccionadas como Magic Johnson, Shaquille O’Neal y Dwyane Wade. Las cartas están disponibles desde el 23 de octubre en Topps.com y en tiendas especializadas.

La colección presenta atletas exclusivos como LeBron James, Victor Wembanyama, Cooper Flagg y Dylan Harper, además de innovadores formatos como Rookie Debut Patch Autograph 1-of-1 y las ediciones limitadas Gold NBA Logoman Patch, que ya se están convirtiendo en piezas imprescindibles para los aficionados.

El 5 de noviembre, Topps Digital, la plataforma de coleccionables digitales de la marca, lanzará NBA Collect by Topps

(https://play.toppsapps.com/app/nba), la aplicación oficial de cartas digitales de la NBA y la NBPA, disponible en todo el mundo a través de App Store y Google Play Store.

Innovación en cada carta

Topps lleva sus populares variaciones fotográficas Golden Mirror a la cancha, además de introducir las Home Court y Comic Court Case Hits, espectaculares autógrafos del Rookie Photoshoot y muchas más sorpresas para los coleccionistas.

Por primera vez, los fans podrán conseguir autógrafos oficiales de LeBron James, disponibles exclusivamente en esta colección.

Sobre Topps

Topps es la marca líder de cartas coleccionables de Fanatics Collectibles, una filial de la plataforma digital global de deportes Fanatics.

A través de Topps, Fanatics Collectibles ofrece un amplio y dinámico catálogo multicanal que incluye coleccionables físicos y digitales, cromos, álbumes de pegatinas, juegos de cartas, objetos de memorabilia y eventos experienciales.

Entre las licencias que gestiona Fanatics Collectibles se encuentran la UEFA Champions League, Major League Baseball, Major League Soccer, Bundesliga, National Hockey League, Fórmula 1, Star Wars, Garbage Pail Kids, y muchas más.

